Украина, вмешательство и визы: Лавров встретился с Помпео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели встречу в Вашингтоне. Переговоры сторон продолжались два часа, дипломаты обсудили основные вопросы международной и двусторонней повестки дня.

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Во время пресс-конференции по итогам встречи госсекретарь США заявил, что поговорил с Лавровым о ситуации в Сирии, Венесуэле и Украине. Помпео отметил, что темами переговоров также стали контроль над вооружениями, недопустимость вмешательства во внутриполитические дела США и вопросы, связанные с американскими санкциями против России.

«Что касается вмешательства в наши внутренние дела, то тут все было однозначно: это недопустимо. И я ясно передал наши ожидания в отношении России. Администрация Трампа всегда будет работать, чтобы защитить сущность наших выборов», — добавил госсекретарь США.

Вашингтон рассчитывает на улучшение отношений с Москвой, продолжил Помпео, в настоящее время стороны работают над данным вопросом.

«Мы с Лавровым договорились продолжить активно работать в этом направлении по дипломатическим каналам. Мы согласились поддерживать контакты», — заверил госсекретарь.

В свою очередь, глава МИД России заявил, что по-деловому и откровенно поговорил с Помпео, стороны старались не только слушать друг друга, но и слышать.

«Одной из центральных тем бесед была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В нынешних условиях, после того как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек», — отметил Лавров.

Говоря о теме «вмешательства России» в дела США, российский министр посетовал на отказ Вашингтона от обсуждения данного вопроса.

«Все спекуляции относительно нашего мнимого вмешательства во внутренние процессы в США безосновательны. Никаких фактов, которые это подтверждали бы, мы не видели, и никто их нам не предъявил, наверное, просто потому, что их не существует», — указал глава МИД России.

Кроме того, Лавров добавил, что в рамках темы контроля над вооружениями обсуждалась ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Россия подтвердила свое предложение уже сейчас предпринять решение о том, что этот договор будет продлен», — подчеркнул Лавров.

Помпео же заметил, что США предлагают подключить к обсуждению темы контроля над вооружениями Китай, однако Пекин пока отказывается от участия в договоре.

На вопрос о возможном продлении ДСНВ без участия Китая госсекретарь не дал однозначного ответа.

В рамках встречи стороны также затронули ситуацию вокруг невыдачи виз США российским дипломатам. По словам Лаврова, со стороны России визы выдаются без задержек, чего нельзя сказать о Вашингтоне. В свою очередь, Помпео подтвердил обсуждение этого вопроса.

К слову, под конец пресс-конференции госсекретарь США анонсировал ряд изменений в экономическом взаимодействии двух стран. «США и Россия могут в скором времени выступить с новыми инициативами по экономическому сотрудничеству», — указал Помпео.

Лавров отправился в Вашингтон из Парижа, где он принимал участие в саммите в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе. Итоги встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции также обсуждались в ходе переговоров главы российского МИД с Помпео.

Как отметил госсекретарь, он достаточно долгое время обсуждал с Лавровым ситуацию на Украине. По мнению Помпео, саммит лидеров «четверки», в особенности встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, был содержательным.

Главным результатом «нормандского саммита» можно считать договоренность об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР по формуле «всех на всех», а также соглашение о проведении следующей встречи весной 2020 года.

В целом, встреча позволила сторонам четко высказать свои позиции и мнения, что впоследствии может привести к конкретному результату.

США занимают позицию некого защитника Украины на международной арене. Вашингтон последовательно выступает в поддержку Киева, выделяет украинской стороне финансовую помощь, а также поставляет оружие. Сам Помпео не раз отмечал, что вооружения и техника поставляются на Украину для «войны с русскими». Однако Москва утверждает, что никак не задействована в конфликте в Донбассе.

Основные противоречия сторон

Тем не менее основной темой переговоров Помпео и Лаврова стали российско-американские отношения, которые находятся не в лучшем состоянии достаточно длительное время. Между Москвой и Вашингтоном существует множество противоречий, даже своеобразная визовая война.

Взаимное противостояние тянется с весны и становится все более ожесточенным. МИД России не раз обвинял США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН.

К примеру, в случае недопуска представителей делегации России в США в сентябре на сессию Генассамблеи организации. Похожие инциденты также произошли в ноябре и декабре, что крайне беспокоит российскую сторону.

В данном вопросе ООН выступает на стороне России, генсек Антониу Гуттериш отмечал, что США нарушают свои обязательства, отказывая в визах российским дипломатам. К слову, американский лидер Дональд Трамп намерен разобраться с данным вопросом. По мнению президента США, данная проблема была создана искусственно. Возможно, Трамп обсудит данный вопрос с Лавровым, встреча сторон должна состоятся в рамках визита главы МИД России в Вашингтон.

Визовый вопрос, безусловно, влияет на отношения сторон, но это далеко не единственный фактор. Москву также не устраивает кампания по «вмешательству России» в американские выборы, которая продолжается в США, пишут российские СМИ со ссылкой на дипломатический источник. Россия настаивает на отсутствии доказательств факта вмешательства, поэтому требует снятия всех обвинений. В числе претензий Москвы — отказ Вашингтона от обсуждений подобных претензий и нежелание американской стороны «преодолеть взаимное недоверие».

Кроме того, нельзя не упомянуть вопрос санкций США против более 300 россиян и почти 500 юридических лиц. Ограничительные меры увязываются и с первыми двумя проблемами — визы и обвинения во вмешательстве. Российских дипломатов не пускают в США из-за их присутствия в санкционных списках, в которых также вносили россиян, «причастных к вмешательству» в выборы. При этом Россия фактически закреплена в статусе «врага» в США, что отражают американские оборонные стратегии, где она находится в числе главных угроз.

В то же время до сих пор не решен вопрос с взаимной высылкой дипломатов, которую США спровоцировали в прошлом году в связи с делом об отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Москва применила зеркальные меры в ответ на действия Вашингтона, что привело к значительному сокращению дипмиссий двух стран — обе стороны выслали по 60 дипломатов.

При этом Россию по-прежнему беспокоят действия США в отношении международных договоренностей, в частности, из-за ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности по инициативе Вашингтона, а также ситуации вокруг Договора о сокращении и ограничении наступательных вооружений, который истекает в 2021 году и пока не получил продления.

К слову, Лавров приехал в США уже не первый раз, он уже встречался с Трампом в Белом доме в мае 2017 года. Тогда визит главы МИД России в Вашингтон обернулся крупным скандалом для американского лидера. После переговоров сторон американские СМИ обвинили Трампа в выдаче секретной информации Лаврову — речь шла о неких сведениях, связанных с Сирией. Впрочем, сам президент США категорически отрицает передачу государственной тайны российскому министру.