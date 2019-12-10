«Никто не выше закона»: Трампу выдвинули обвинения

Демократы в палате представителей США представили проект официальных обвинений против президента Дональда Трампа по двум статьям: использование служебного положения в личных целях и воспрепятствование работе конгресса.

«Мы должны выразиться ясны: никто, даже президент, не выше закона», — сказал глава юридического комитета Джеррольд Надлер, объявляя о выдвижении обвинений.

Сам Трамп нашел эту обвинения «смехотворными». «Надлер только что сообщил, что я «оказывал давление на Украину с целью вмешаться в наши выборы в 2020 году». [Это] смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз заявляли, что «никакого давления не было». Надлер и демократы знают это, но отказываются признать», — написал в Twitter президент США,

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То, что противники президента США Дональда Трампа в Демократической партии постараются не затягивать с импичментом, было понятно всем. Однако скорость, с которой продвигается дело, все же впечатляет.

Расследование продлилось около трех месяцев. Еще неделю назад комитет по разведке конгресса США утвердил итоговый доклад о расследовании по импичменту, на следующий день отчет был передан в юридический комитет палаты представителей. Члены комитета должны были провести слушания и решить, стоит ли выдвигать президенту официальные обвинения.

«С сожалением, но также с уверенностью и смирением, с чувством верности нашим основателям и сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу председателей наших комитетов приступить к работе над статьями обвинения», — заявила 5 декабря спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции.

Тогда же глава юридического комитета Джеррольд Надлер заявлял, что опросить свидетелей законодатели планируют в течение нескольких недель и к Рождеству выдвинуть обвинения. Однако членам комитета хватило меньше недели, чтобы завершить процедуру.

Вчерашнее, итоговое заседание продлилось около девяти часов. Примечательно, что в ходе комитетских слушаний право вызывать свидетелей было и у республиканцев. На заседаниях могли присутствовать и Трамп, и члены его юридической команды. Они имели право проводить собственную линию защиты, задавать вопросы свидетелям своих противников и приводить собственных.

Однако демократы не позволили сторонникам Трампа вызвать своих свидетелей. На заседании были заслушаны показания юристов комитета по разведке, который опубликовал 300-страничный доклад о расследовании против президента.

Начало возможному импичменту главы Белого дома положило его общение с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По версии обвинения, американский лидер потребовал от Зеленского довести до конца дело Burisma, в котором фигурирует Хантер Байден — сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который намерен принять участие в выборах 2020 года от демократов. Оппоненты Трампа считают, что глава Белого дома надавил на Зеленского — от действий украинской стороны якобы зависели предоставление военной помощи Киеву на сумму в $391 млн и встреча двух лидеров.

«Для президента является непоправимым преступлением, что он использует полномочия своей администрации для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам. Именно это и сделал президент Трамп, когда попросил Украину вмешаться в наши президентские выборы 2020 года, нанося ущерб нашей национальной безопасности, подрывая честность следующих выборов и нарушая его клятву перед американским народом», — заявил сегодня Джеррольд Надлер.

Кроме того, по версии обвинения, Трамп всячески препятствовал расследованию, чтобы скрыть нарушения закона. Обвинение в препятствии правосудию связано с отказом многих сотрудников Белого дома давать показания по делу об импичменте.

Демократы считают, что президент начал давление на Киев еще весной. Ответственным за коммуникацию с украинским правительством стал адвокат Трампа Рудольф Джулиани, при этом, по версии обвинения, в кампании также принимали участие член комитета по разведке палаты представителей Дэвин Нуньес, сотрудник совета нацбезопасности Каш Пэйтел, американские бизнесмены украинского происхождения Лев Парнас, Игорь Фруман и Дмитрий Фирташ, экс-генпрокуроры Украины Юрий Луценко и Виктор Шокин, бывшие члены юридической команды Трампа Джо Дидженова и Виктория Тонсинг и даже журналист The Hill Джон Соломон, который писал о коррупции в Киеве.

По мнению демократов, Джо Дидженова и Виктория Тонсинг заключили соглашения с Юрием Луценко и Виктором Шокиным.

Увольнению последнего, к слову, способствовал сам Джо Байден, именно он выдвигал Петру Порошенко, на тот момент занимавшему пост президента Украины, требование отправить Шокина в отставку. В противном же случае Байден-старший обещал, что Киев не получит кредит на $1 млрд.

«Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли», — рассказал Джо Байден во время выступления в совете по международным отношениям США в 2018 году.

По версии Байдена-старшего, Шокин был уволен из-за того, что плохо боролся с коррупцией. По версии же бывшего генпрокурора, его отправили в отставку из-за того, что он отказался закрыть дело против компании Burisma.

В обвинительных заключениях обвинения демократов также говорится, что Дональда Трампа следует отстранить не только от должности президента, но и лишить права занимать «какую-либо должность чести, доверия или прибыли при Соединенных Штатах».

Хотя в тексте нет упоминаний о расследовании бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался доказать вмешательство России в выборы США 2016 года, в документе сообщается, что действия президента в отношении Украины соответствовали «предыдущим приглашениям иностранного вмешательства в выборы в Соединенных Штатах».

В стенограмме телефонного разговора, опубликованной Белым домом, чтобы показать, что нет оснований для обвинений, Трамп действительно просит Зеленского изучить ситуацию вокруг Байдена, однако, по мнению президента, это не является фактом давлением.

Защита американского лидера настаивает, что военная помощь Украине была все же в итоге разблокирована, а сам Владимир Зеленский отрицает факт давления на него со стороны главы Белого дома.

«На меня не оказывали давления, и никакие предварительные условия выдвинуты не были», — говорил украинский лидер в интервью японскому агентству Kyodo.

Впрочем, до импичмента Трампа еще далеко, несмотря на довольно быстрые подвижки в расследовании. В четверг, 12 декабря, юридический комитет должен проголосовать по каждой статье обвинения. Для утверждения обвинений нужно согласие простого большинства. Ожидается, что против президента выступят 24 человека, против — 17.

Если обвинения будут утверждены, то голосовать в полном составе будет вся палата представителей, контролируемая демократами. Соответственно, и на этом этапе Трампа, скорее всего, ожидает поражение. Учитывая намерения противников президента, это может произойти до 20 декабря, когда в конгрессе начнутся рождественские каникулы.

То есть к концу следующей недели Трамп может стать третьим президентом в истории США, который будет подвергнут процедуре импичмента. До него процедура коснулась Эндрю Джонсона в 1868 году и Билла Клинтона в 1999 году.

И, наконец, американский лидер предстанет перед сенатом, где процедура будет проходить уже в формате полного судебного процесса. Если до этого дойдет, то разбирательство, вероятнее всего, пройдет в начале 2020 года.

Для отставки Трампа потребуется большинство в две трети голосов. Тут, однако, стоит учитывать, что сенат контролируется республиканцами (53 места из 100).

Впрочем, противники главы Белого дома, прекрасно понимая шансы на импичмент, могут преследовать другую цель, расследуя возможное давление Трампа на Зеленского. В преддверие президентских выборов импичмент превращается в инструмент предвыборной кампании, призванный дискредитировать Трампа в глазах избирателей.

К слову, подобную спешку со стороны Демпартии в Вашингтоне связывают с сегодняшней встречей президента США с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Любые связи главы Белого дома с Москвой вызывают у демократов напряжение. Впрочем, сами демократы объясняют подобную торопливость совсем иначе.

«Почему бы просто не позволить ему обмануть нас еще раз? Почему бы не позволить ему получить иностранную помощь еще раз? Вот каков наш аргумент», — ответил сегодня председатель комитета по разведке палаты представителей США Адам Шифф на вопрос, почему демократы не стали ждать с выдвижением обвинений.