Народный мэр: каким был Юрий Лужков

Доброжелательный, веселый, обаятельный, ругаемый и за транспортные проблемы, и за бизнес супруги. Таким запомнился москвичам, а вместе с ними всей России Юрий Лужков.

Лужков умер на 84 году жизни после операции на сердце в одной из германских клиник.

Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в окружении экс-мэра Москвы.

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«Печальная новость о кончине Юрия Михайловича Лужкова. Президент [Владимир] Путин направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму соболезнований, выразил глубокие соболезнования. Вы знаете, что не один год они работали фактически вместе и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса как Москва, но в целом в развитие страны, экономики и хозяйства нашей страны. У них были очень теплые и очень конструктивные отношения», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким», — написал в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметила пресс-секретарь Собянина Гульнара Пенькова, Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Дата пока не известна.

Инженер-химик по специальности, Лужков занимал пост мэра столицы рекордные 18 лет (1992–2010).

Он стал управлять одним из крупнейших городов мира в паре с первым демократическим мэром города Гавриилом Поповым, а затем возглавил московскую мэрию самостоятельно.

Коренастый, в неизменной кепке, которую москвичи назвали «лужковкой», бывший мэр прославился энергичным управлением и смог сделать немало для развития Москвы. При нем активно развивались малый и средний бизнес, городское строительство. В годы его руководства был воссоздан на прежнем месте взорванный при Иосифе Сталине Храм Христа Спасителя.

В интервью «Газете.Ru» в декабре 2015 года Лужков рассказывал, что первый президент РФ Борис Ельцин «с самого начала был негативно настроен по отношению к строительству храма».

«Добровольные пожертвования, которых было много от москвичей, облагали налогом, и я просил Ельцина их отменить, чтобы все деньги шли на храм. Но Ельцин отказал. Потом мы снова разговаривали с ним о ХХС. Ельцин позвонил мне сам, было это в начале 1999 года, и попросил не торопиться с открытием храма. Я сказал, что принципиально не смогу этого сделать, потому что многие москвичи ждут события», — говорил Лужков.

Политик активно занимался развитием транспортной инфраструктуры Москвы: при нем было построено Третье транспортное кольцо. При этом Лужков ввел в моду появляться на объектах строительства.

Впоследствии благодаря этой кипучей деятельности в отношении Лужкова стали употреблять термин «крепкий хозяйственник». Он подразумевал, что у Лужкова нет собственных политических амбиций, однако это было не так.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, комментируя смерть Лужкова, сказал, что вместе с ним ушла целая эпоха. «Искренне соболезную родным и близким Юрия Михайловича», — написал депутат в Twitter.

Высказалась о Лужкове и зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, которая вспоминает о нем как о настоящем русском патриоте и гражданине. По ее словам, экс-мэр Москвы всегда поддерживал Крым и помогал жителям республики как словом, так и делом. В своем Telegram-канале она написала, что Лужков не боялся идти наперекор толпе, а также говорил о возвращении Севастополя, когда многие считали это невозможным.

Лужков первые годы был активным сторонником президента России Бориса Ельцина, однако между ними накопилось немало скрытых конфликтов. Так, в середине 1990-х годов Лужкова активно поддерживала группа «Мост» тогдашнего олигарха Владимира Гусинского, который враждовал с Кремлем.

Чтобы оказать давление на Лужкова, по приказу главы президентской охраны Александра Коржакова провели показательную операцию против сотрудников охраны Гусинского в Москве. В СМИ ей дали название «мордой в снег». Задержания прошли напротив здания мэрии, которая располагалась в то время в «доме-книжке» на Новом Арбате.

Несмотря на то что сам Лужков придерживался левоцентристских взглядов, он не желал прихода к власти в стране коммуниста Геннадия Зюганова и оказал Ельцину поддержку на выборах в 1996 году.

Плакаты, где политики пожимают друг другу руки, встречались в то время практически на каждом столбе. Впоследствии Лужков стал критиковать Ельцина — хотя и опосредованно — и вступил в левоцентристскую партию «Отечество — вся Россия», куда также вошли президент Татарстана Минтимер Шаймиев и экс-премьер Евгений Примаков.

До середины 1990-х годов Лужков пользовался огромным доверием и любовью москвичей, что позволяло ему выигрывать относительно конкурентные выборы. Его простота, «народный стиль» общения и личное обаяние сделали его героем народных анекдотов, а фигурки с его изображением — в кепке и с метлой — можно было встретить в сувенирных лавках.

В анекдотах часто упоминались пчелы и мед — Лужков был заядлым пчеловодом и организовывал в столице многочисленные ярмарки меда. Мед из различных регионов России можно было купить за небольшую цену, и это привлекало пенсионеров. Они часто вспоминали мэра добрым словом и по другому поводу — из-за небольших, но регулярных «лужковских доплат».

Однако впоследствии многих стала раздражать любовь Лужкова к гигантомании — особенно к творчеству известного скульптора Зураба Церетели, с которым мэр был дружен.

Москвичи в штыки приняли памятник Петру Первому, который с подачи Лужкова установили в одном из живописных мест города.

Критику вызывала и супруга Лужкова — предприниматель Елена Батурина, которая активно наращивала свое бизнес-влияние в столичной сфере строительства. В 2018 году Батурина в очередной раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Журнал оценил ее состояние в $1,2 млрд. Сам Лужков назвал эти данные «полной ерундой»: «Не знаю, кто там это вычисляет, — кто, сколько и как получает денег, — но, по-моему, это полная чушь», — заявил экс-мэр.

Покойный политик и общественный деятель Борис Немцов сделал Лужкова персонажем одного из своих антикоррупционных докладов.

Причиной отставки Лужкова со своего поста в сентябре 2010 года стал конфликт с тогдашним президентом страны Дмитрием Медведевым. Президент был возмущен поведением мэра, который, по его мнению, не смог справиться с последствиями смога, окутавшего город. В то время сам градоначальник находился за пределами Москвы.

Медведев отстранил его от должности «в связи с утратой доверия». В то время — после отмены выборов губернаторов, а мэры Москвы и Санкт-Петербурга руководили субъектами федерации — Лужков был уже назначенным руководителем города, и решение о его судьбе мог принять президент.

Последние годы жизни Лужков проводил в Калининградской области, где занимался пасекой и подсобным хозяйством — он сам, несмотря на возраст, управлялся с техникой и приглашал друзей и журналистов в гости. Комментируя в одном из интервью kp.ru ситуацию с массовой гибелью пчел в российских регионах, Лужков объяснил, что «пчелы гибнут у бездарных хозяев».

Именем Юрия Лужкова могут назвать улицу в Москве, заявил «Газете.Ru» председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Юрий Михайлович [Лужков] очень много сделал, и конечно, достоин того, чтобы его именем была названа улица. Увековечить память нашего московского мэра, столько времени работавшего в Москве и реально много сделавшего для москвичей, — это было бы правильно. <…> В Мосгордуме наверняка обсудят увековечивание памяти, и обязательно будет взвешенное правильное решение», — сказал он.