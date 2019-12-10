Меньше, чем раньше: ГА ООН приняла резолюцию по Крыму

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о «милитаризации» Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ поддержали 63 страны, что на три меньше, чем во время голосования за аналогичную резолюцию в 2018 году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Китай, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Сербия, Куба и ряд других.

66 стран воздержались от голосования.

Реклама

Киев требует от России «вывести войска с оккупированного полуострова», а также вернуть военное оборудование и снаряжение, якобы снятое с кораблей ВМС Украины, арестованных после инцидента в Керченском проливе.

«Российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины», — отмечается в документе.

Украина также призвала представителей иностранных государств воздержаться от посещения Крыма «без согласования с украинской стороной».

Аналогичную резолюцию ГА ООН приняла год назад, в декабре 2018-го. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что такие инициативы используют как «лишний рычаг давления» на Москву в рамках «зашоренной кампании».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию «ширмой для провальной внешней политики» Украины. Зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что поддержавшим резолюцию представителям Генассамблеи имеет смысл самостоятельно посетить Крым, чтобы оценить обстановку на полуострове.

«Мы сожалеем о результатах голосования. Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев к новым преступлениям и провокациям во имя западных политических амбиций», — заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

В Совфеде встретили известие о голосовании в ГА ООН без особого удивления и отметили, что итог его важен с моральной, а не политической точки зрения.

«Те 60 с небольшим стран, которые проголосовали в конечном итоге за эту резолюцию, это тот максимум, который американцы в состоянии мобилизовать. То, что большинство стран-членов ООН либо воздержалось при голосовании, либо выступило против, по моему глубокому убеждению, говорит о том, что при формальном одобрении резолюции она, разумеется, <...> не пользуется поддержкой большинства», — сказал тогда глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев..

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором».

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами ООН. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

Указанный в резолюции призыв вернуть оборудование и вооружение, якобы снятые с украинских кораблей — результат скандала, разгоревшегося несколько недель назад. Корабли находились под арестом в России — как вещественные доказательства в уголовном деле по поводу инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли государственную границу России и в течение нескольких часов совершали опасные маневры. Как сообщили в ФСБ, украинцы игнорировали законные требования российских властей остановиться.

Москва вернула украинской стороне три военных судна 18 ноября. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что за время пребывания кораблей в России с них якобы сняли все оборудование, в том числе плафоны, розетки и унитазы.

ФСБ России после обвинений с украинской стороны заявила, что все три корабля были переданы Киеву в нормальном состоянии со всем оборудованием. Кроме того, спецслужба опубликовала кадры с бортов передаваемых Украине судов — на них никаких повреждений не заметно.