Ради защиты прав: Евросоюз создает свой «акт Магнитского»

Евросоюз создаст аналог американского «акта Магнитского» для введения санкций за нарушения прав человека – приводит ТАСС заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе.

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Дипломат отметил, что все страны ЕС единодушно согласны с необходимостью введения такого глобального санкционного режима.

«Если бы какая-то страна возражала, то мы бы не решили запустить процесс. Это решение требует единогласия, у нас есть прочный консенсус», — сказал европолитик, добавив, что новая норма позволит реагировать, в частности, на применение химического оружия.

В прошлом месяце российским компаниям в МИДе посоветовали подготовиться к ужесточению санкций со стороны Великобритании после завершения процедуры Brexit (выхода страны из состава Европейского союза). Об этом рассказал директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Хотели бы привлечь внимание представителей отечественного бизнеса к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Есть вариант, что будут какие-то ужесточения санкций, к этому тоже надо быть готовым», — отметил Беляев.

Напомним, в последний раз отсрочка по Brexit у Лондона была до конца октября, однако покинуть ЕС тогда не удалось. В настоящее время выход отложен до 31 января 2020 года.

Как отметил российский дипломат, риторика в Палате общин о возможных дополнительных санкциях против российских компаний вызывает у МИДа «откровенное недоумение».

«Осознают ли авторы этой инициативы возможные последствия, в том числе для собственных британских компаний, многие из которых заинтересованы в тесном взаимовыгодном сотрудничестве со своими российскими партнерами?» — задался вопросом Беляев.

После решения покинуть ЕС Лондон озаботился вопросом санкционной политики и разработал в 2018 году закон о санкциях и отмывании денег (SAMLA). В случае выхода из ЕС без сделки он может сразу заработать.

В мае Палата общин одобрила документ, который позволит проводить автономную от Европы санкционную политику. Подразумевается, что если ранее санкции были результатом консенсуса в ЕС, то после Brexit Великобритания сможет их вводить сама. Полномочия применять санкции перейдут британскому МИДу.

«Закон Магнитского» в США был принят конгрессом и подписан американским президентом в декабре 2012 году. Было это сделано после того, как в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» умер Сергей Магнитский — руководитель отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги, в том числе и фонду Hermitage Capital Management.

Магнитский проходил обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Уильяма Браудера. В акте о смерти, подписанном 16 ноября врачами больницы «Матросской тишины», сказано, что Магнитский умер от токсического шока и острой сердечной недостаточности. В графе «диагноз» указан острый панкреатит и закрытая черепно-мозговая травма.

По мнению российских властей, введение этого закона, предусматривающего антироссийские санкции, является вмешательством во внутренние дела РФ.

В Министерстве иностранных дел, в свою очередь, охарактеризовали «закон Магнитского» как недружественный акт и провокацию.

Ссылаясь на этот документ, американские власти вводят санкции в отношении россиян, которые, по их мнению, причастны к нарушениям прав человека. В декабре 2016 года американские законодатели приняли законопроект, согласно которому «акт Магнитского» может распространяться не только на Россию.

В феврале 2017 года Палата общин Великобритании приняла «поправку Магнитского», позволяющую властям страны замораживать активы иностранных граждан, нарушающих права человека в любой точке мира. Текст поправки предоставила глава МВД Великобритании Эмбер Радд и внесли в парламент 50 депутатов из 8 политических партий. Поправка была принята единогласно. 19 октября «закон Магнитского» был принят в Канаде.