«Российский след»: в Великобритании раскручивают утечку данных

Спецслужбы Великобритании изучают возможную причастность России к утечке документов британского министерства внешней торговли. Данные, связанные с секретными переговорами между Лондоном и Вашингтоном, появились в американской социальной сети Reddit, а также на нескольких интернет-сайтах в Германии.

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Контекст американо-британских переговоров связан с «возможной продажей национальной системы здравоохранения Великобритании компаниям США» после Brexit, пишет The Sunday Times.

Британская национальная служба здравоохранения Великобритании является бесплатной для пациентов, ежегодно Лондон тратит на ее содержание порядка 166 млн фунтов стерлингов. В настоящее время служба испытывает большой дефицит кадров и бюджета, ее дальнейшая судьба волнует многих британских политиков.

Лейбористы уверены, что Джонсон якобы решил продать систему США, то есть отдать американским компаниям доступ к рынку лекарств в Великобритании. В настоящее время служба в виду своих крупных размеров может закупать лекарства по цене ниже рынка. Лондон и Вашингтон договорились поменять этот момент, что может увеличить цены на лекарства до двух с половиной раз.

В Лондоне уверены, что утечка этой информации может повлиять на предстоящие выборы в британский парламент, а также может использоваться в интересах других стран.

Источник утечки должны вычислить эксперты британского центра правительственной связи, который несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной информации. В частности, специалисты должны определить, кто именно причастен к сливу данных — «российские хакеры» или сотрудник кабмина Великобритании.

Секретные данные уже были удалены со страниц пользователей Reddit, соцсеть также заблокировала 62 аккаунта в рамках борьбы с «российской кампанией» по вмешательству в британские парламентские выборы.

Помимо аккаунтов, якобы распространивших скандальные документы, под блокировку попали страницы, «которые были уличены в манипулировании ходом выборов».

«В результате проведенного расследования мы заблокировали 62 аккаунта в рамках нашей политики по противодействию махинациям в ходе выборов и недобросовестном использовании платформы», — заявили в компании.

России абсолютно невыгодно «вмешиваться» в британские парламентские выборы, считает профессор МГИМО Николай Топорнин.

«Это не принесет никаких видимых дивидендов. То, что происходит сейчас в Великобритании, — это внутрипартийные разборки накануне выборов. Одна сторона в виде Лейбористской партии пытается найти какой-то компромат против консерваторов, так и другая сторона ищет что-то на своих оппонентов», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Стоит отметить, что среди британских политиков наиболее активно эти документы использовал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. Он обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении продать систему здравоохранения страны США, вскоре после публикации секретных данных.

«Мы получили доступ к этим документам, мы считаем, что они правильные», — отмечал лидер лейбористов.

По мнению Корбина, сообщения СМИ о «вмешательстве России» в британские выборы с помощью этих данных являются вздором. Глава Лейбористской партии уверен, что Москва непричастна к публикации секретной информации.

«Вероятно, у лидера лейбористов есть информация об источнике данных — он знает, откуда ноги растут. Очевидно, Корбин уверен в том, что источники информации не связаны с Россией», — отметил Топорнин.

В свою очередь, Джонсон призвал докопаться до правды в данном вопросе, однако не стал высказывать свое мнение о возможном участии России в истории с утечкой.

«Этот документ, что бы он ни был призван доказать, не смог доказать того, на что надеялся Корбин. Это было еще одним маневром по отвлечению внимания от того, что в основе политики лейбористов в отношении Brexit лежит пустота», — добавил премьер.

Джонсон подчеркнул, что британская национальная система здравоохранения не продается, а любые утверждения о тайных переговорах Лондона и Вашингтона лишь вымысел.

Однако в правительстве Великобритании не все придерживаются позиции премьера по этому вопросу. Как заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Ники Морган, «российское вмешательство» в британские выборы является причиной для беспокойства.

«Мы должны это ясно осознавать, смотреть за этим с точки зрения наших демократических процессов», — уверена Морган.

Министр в своем заявлении опирается на выводы неправительственной организации Atlantic Council и американской аналитической компании Graphika по утечке секретных данных. Эксперты пришли к выводу, что появление документов в соцсетях в преддверии выборов целенаправленной «информационной операцией», к которой может быть причастна иностранная держава, а характер публикаций в соцсетях якобы указывает на носителей русского языка. При этом специалисты не смогли точно определить источник слива информации.

Россия же последовательно опровергает все обвинения во вмешательстве в политические процессы других стран. По словам российского посла в Великобритании Андрея Келина, британским политикам не следует спекулировать на этой теме перед выборами в парламент. Дипломат уверен, что некоторые люди «непорядочно эксплуатируют» российскую тему для получения дополнительных политических очков.

К слову, британская оппозиция на фоне слива тайных переговоров Вашингтона и Лондона решила вернуться к теме доклада об угрозе России для демократии Великобритании. Документ готовился к публикации в конце октября, однако британский кабмин отказался от обнародования документа.

Как заявлял Корбин, Джонсон в течении длительного времени скрывает доклад о «вмешательстве России» в политику Великобритании, в том числе в референдум по Brexit.

Документ, составленный комитетом парламента по разведке и безопасности, был направлен премьеру еще 17 октября.

Сам премьер же исключил возможность влияния России на всенародное голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза. «Нет доказательств того, что вмешательство России в какое-либо голосовании в Великобритании имело место. Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о бермудском треугольнике», — уверен премьер.

Стоит учитывать, что лейбористы Корбина и консерваторы Джонсона — главные соперники на предстоящих выборах в парламент Великобритании. По опросу Deltapoll/The Mail on Sunday от 5 декабря, Консервативная партия лидирует в предвыборной гонке с рейтингом в 44%, второе место занимают лейбористы — 33%, следом идет либерал-демократы с 11%, затем Шотландская национальная партия — 4%, на пятом месте партия Brexit — 3% и замыкают рейтинг «зеленые» с показателем в 2%.

До выборов в Великобритании остается всего три дня, и политики используют абсолютно любые темы для привлечения наибольшего числа избирателей.

Однако во время нынешней избирательной кампании российский вопрос фигурировал не слишком частно.

К примеру, Корбин пытается разыграть карту с «вмешательством Москвы» в сам Brexit, но планомерно отрицает возможность влияния России на текущие выборы. Консерваторы же в целом призывают перестать раздувать тему вокруг вмешательства иностранных государств в политику Великобритании.

В Европе «российский тренд» изначально не набрал необходимой инерции, считает Топорнин, он не смог оказать такого воздействия и уходит в прошлое.

«В Великобритании основной темой выборов был и остается Brexit, все остальное вторично. Именно ситуация вокруг выхода Лондона из состава ЕС привела к внеочередным выборам, она же оттягивает внимание общественности», — резюмировал эксперт.