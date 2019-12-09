Ответ Бурбулиса: соратник Ельцина ответил Филатову по Крыму

Бывший госсекретарь и заместитель председателя правительства РСФСР Геннадий Бурбулис раскритиковал слова экс-главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе крымчан и донбассцев оставить их в 1991 году в составе России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню», — подчеркнул Бурбулис, в 1991 году — один из ближайших соратников первого президента РФ Бориса Ельцина.

Он также отметил, что подписание Беловежских соглашений позволило найти «уникальный мирный выход» из ситуации распада СССР «в неуправляемой форме».

Реклама

Накануне экс-глава ельцинской администрации Сергей Филатов заявил, что Донецк, Луганск и Крым уже просили оставить их в составе России. По его словам, это были исконно русские земли, которые отдали Украине на неравных условиях.

«На Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — подчеркнул он.

Филатов добавил, что в 1991 году «не было времени» думать об Украине, потому что в стране почти не осталось продовольствия и денег.

20 января 1991 года в Крымской области прошел референдум по вопросу воссоздания Крымской АССР. В голосовании приняли участие почти полтора миллиона человек, 81,37% от внесенных в списки. За воссоздание проголосовали 93,26%. Впоследствии этот день стал отмечаться в республике как День Автономной республики Крым.

Закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики», принятый 12 февраля 1991 года, гласил: «Восстановить Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе Украинской ССР».

Однако под этим названием Крым просуществовал недолго. 1 декабря 1991 года на Украине прошел всеукраинский референдум, на котором было решено провозгласить Украину независимым государством. После этого Крымская АССР вновь сменила название — теперь на Республику Крым, а в 1994 году — на Автономную Республику Крым. Спустя 20 лет Крым вошел в состав России по итогам референдума.

Беловежское соглашение — документ, положивший конец существования СССР как государства. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще его подписали президент РСФСР Борис Ельцин, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук и белорусский глава Станислав Шушкевич. Подписанию соглашения предшествовал августовский путч, когда в конфликт с Борисом Ельциным и его сторонниками вступил так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) из «советских консерваторов». Путч провалился, его лидеры были арестованы и осуждены за попытку госпереворота. Фактически именно тогда СССР и был уничтожен, а Беловежские соглашения лишь закрепили результаты августа-91.

Незадолго до принятия Беловежских соглашений наступил период так называемого «парада суверенитетов»: союзные и автономные республики одна за другой провозглашали о своей независимости, принимая соответствующие декларации. Эти действия усугубляли экономическую ситуацию в СССР, нарушались связи между регионами и республиками.

Позже, 1 декабря 1991 года, на Украине был проведен референдум, в результате которого большинство граждан выступили за независимость страны. 25 декабря президенту США Джорджу Бушу-старшему позвонил Михаил Горбачев. В беседе президент США пообещал «строить отношения с руководителями России и других республик с должным уважением и открытостью».

В тот же день Джордж Буш официально заявлял в прессе: «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами».

В 2016 году Горбачев рассказал, почему в 1991 году не арестовал участников Беловежского соглашения. По словам Горбачева, он не знал, что планирует троица Ельцин-Кравчук-Шушкевич.

«Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться», — сказал Горбачев, добавив, что такой сценарий спровоцировал бы «пожар по стране».

Он отметил, что хотел обойтись без крови. «Я предпринял другое — я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить», — рассказал Горбачев.