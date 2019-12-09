Жесткая позиция: чего хочет Москва от «нормандского саммита»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей «нормандской четверки», которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. В частности, у Москвы нет желания пересматривать и каким-либо образом изменять минские договоренности. Так, собеседник издания отметил, что политики придерживаются мнения, что если в подписанных в 2015 году соглашениях речь идет о досрочных выборах в Донбассе, то их нельзя совмещать с очередными выборами на Украине.

Вместе с тем Россия рассчитывает, что подобную позицию займут и Франция с Германией, которые также будут настаивать на безальтернативности «Минска». Тем временем, украинские политики считают, что соглашения устарели и их необходимо подкорректировать.

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9 декабря лидеры «нормандской четверки» — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский — встретятся в Париже.

На Украине в преддверии саммита прошли протестные акции. Активисты оппозиционных партий разбили палаточный городок у стен офиса президента страны. Как отмечали организаторы акции «Дозор на Банковой» (улица, где находится офис Зеленского), митинг может стать бессрочным, если глава государства в ходе переговоров в Париже «примет условия» Путина, передает РИА «Новости». Для проведения долгосрочного митинга у протестующих есть все необходимое — чай, печенье и музыкальные коллективы, развлекающие активистов.

Оппозиционеры требуют, чтобы Киев во время переговоров ни в коем случае не шел на компромиссы в вопросах унитарности Украины, европейского и евроатлантического курса, а также относительно «деоккупации и возвращения Крыма».

Накануне оппозиция вышла также на площадь Независимости в центре Киева и провела там, как выразился бывший президент страны Петр Порошенко, «вече поддержки и защиты Украины». Он подчеркнул, что выступает против «капитуляции», то есть против мира, который предполагает «сдачу украинских интересов».

Выступление экс-главы государства киевлянам, по всей видимости, не понравилось. После того, как политик на последних аккордах гимна страны произнес «Слава Украине!» в него полетели яйца.

Одно из них попало в супругу Порошенко, другое поймал депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз. В ответ на это бывший украинский лидер потребовал, чтобы нарушителя порядка задержали. «А ну-ка, поймайте его», — приказал Порошенко в микрофон.

Яйца «летали» не только на Украине. В Париже французы закидали ими активистов «Движения ветеранов Украины», которые решили поддержать «проукраинскую позицию» на переговорах «нормандской четверки». Тем не менее этот инцидент, как отмечают организаторы, не изменил «боевого настроения» 150 человек, вышедших на улицы французской столицы с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами.

«Нормандская четверка» была создана еще в 2014 году — в первые месяцы вооруженного конфликта, который начался в Донбассе после госпереворота на Украине. Тогда были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

Последняя встреча в таком формате прошла в 2016 году в Берлине. После этого главы МИД стран-участниц переговоров должны были разработать «дорожную карту» по выполнению минских соглашений.

В ней дипломаты расписывали шаги, которые должны были сделать стороны, чтобы урегулировать затяжной военный конфликт. Кроме того, министрам нужно было договориться о последовательности этих действий и их временных рамках. Основными пунктами стали проведение в регионе выборов и после этого законодательное закрепление особого статуса региона в составе Украины.

Однако выполнить эти условия не удалось, так как Киев стал блокировать реализацию минских договоренностей и, как результат, долгосрочное прекращение военных действий на линии соприкосновения. Таким образом мирный процесс, по сути, прервался на три года.

Его возобновление стало возможно лишь после того, как на Украине сменился президент, а вместе с ним и вся верхушка власти. Владимир Зеленский способствовал согласованию «формулы Штайнмайера», что спровоцировало волну протестный акций в украинских городах. Тем не менее, после этого прошло разведение войск в пилотных зонах — в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Это и стало основанием для организации «нормандского саммита», который станет также первым очным диалогом Путина и Зеленского.

После разведения сил обеих сторон в Донбассе должны пройти выборы в органы местного самоуправления. Однако украинские власти настаивают, что голосование пройдет только в том случае, если ополченцы передадут под украинский контроль участок границы с Россией.

«Это самый деликатный вопрос, без сомнения. Согласно тому, что было написано в минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий», — такое заявление сделал Зеленский в разговоре с французской газетой Le Monde. Глава Украины пообещал поднять этот вопрос непосредственно во время переговоров в Париже.

Стоит отметить, что выборы являются краеугольным камнем в вопросе урегулирования конфликта. Главная причина в том, что особый статус этой части Донбасса установится сначала на временной основе (в день голосования), а затем (когда ОБСЕ признает результаты легитимными) станет постоянным.

Еще одним условием Москвы для проведения переговоров в «нормандском формате» было согласование проекта документа, который опубликуют по итогам встречи глав четырех государств. Это делается для того, чтобы украинская сторона не затрагивала другие темы, которые не касаются основных вопросов переговоров (например, «возвращение Крыма», о котором неоднократно заявлял Киев, несмотря на то что полуостров уже пять лет как вошел в состав России по итогам референдума).

Сейчас уже известно, что стороны согласовали проект этого соглашения. Однако содержание документа стороны не раскрывают до официального опубликования. Тем не менее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков дал понять, что оно полностью лежит в русле минских соглашений.

О проекте итогового положения также высказывалась и украинская сторона. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отметил, что «коммюнике является очень дипломатическим». Он отметил, что документ «не содержит каких-то суперпрорывных идей».

Вместе с тем украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко обратил внимание, что бумага составлена «очень осторожно». «Это не будет «Минск-3», — добавил политик.

Тем временем российские власти не берутся делать точных прогнозов относительно итогов встречи. «Проделана определенная подготовительная работа, сейчас нужно дождаться, когда «нормандская четверка» соберется в Париже, и только потом будет ясно, к какому решению они придут», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

По его словам, в итоге будет принят «необязывающий документ», в котором, как ожидается, «будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Представитель администрации президента отметил, что, возможно, стороны найдут «облегченный выход на какие-то решения». Но это, по словам Дмитрия Пескова, произойдет только в том случае, если будет продолжено то конструктивное общение, которое было показано во время телефонных разговоров Путина и Зеленского.

Что касается непосредственно ожиданий, то тут, в целом, позиции Украины и России схожи. Так, Владимир Зеленский ранее заявлял, что хочет достигнуть на этой встрече конкретных результатов, а не просто переговоров и абстрактных планов. «Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю, — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», — цитирует его ТАСС.

Российские политики, в свою очередь, отмечали, что ожидают принятия на саммите дополнительных соглашений, которые позволили бы прекратить конфликт на востоке Украины. Об этом, в частности, говорил глава МИД России Сергей Лавров.