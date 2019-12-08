Осталось недолго: когда Россия договорится с Белоруссией

Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы. Осталось 8 из 31 дорожных карт, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Об этом пишет агентство «БелТА».

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Вопросы электроэнергетики обсуждались на встрече премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров нашли решение вопросов, связанных с сотрудничеством таможенных служб.

Согласно установленным договоренностям, стороны подготовят всю нормативную базу до 1 июня 2020 года. Других подробностей Семашко раскрывать не стал.

Вместе с тем другие сложные вопросы, «развязки» по которым Москва и Минск согласовали, касаются ограничений на поставки продовольствия из Белоруссии в Россию, а также компенсации Минску из-за налогового маневра в нефтяной сфере.

Надо, однако, отметить, что все это со слов белорусского посла — сами Путин и Лукашенко по итогам переговоров 7 декабря в Сочи обошлись без заявления для прессы, хотя их беседа длилась более пяти часов. Следующая встреча лидеров двух стран назначена на 20 декабря.

Новый уровень

8 декабря исполнилось 20 лет Союзному государству России и Белоруссии — соответствующий договор, положивший начало многолетнему процессу интеграции, был подписан в 1999 году президентами Борисом Ельциным и Александром Лукашенко.

Договор, к которому обе страны поступательно двигались с самого дня распада СССР, подписывая на пути промежуточные соглашения, все эти годы регулировал социальные, культурные и экономические связи России и Белоруссии.

Двадцатилетний юбилей отмечен сразу несколькими важными встречами — в пятницу друг с другом в Сочи разговаривали премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, на следующий день «эстафету» приняли лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко.

«Мы приехали только для того, чтобы проанализировать ход нашего анализа договора. Не просим ничего, не настаиваем ни на чем. Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Весь прошедший год, и в особенности последние три месяца, прошли под знаменем переговоров об углублении интеграции. Российско-белорусская рабочая группа по этой теме была создана еще в конце прошлого года, но сдвинувшийся тогда с места процесс до сих пор идет с помехами.

Разговоры про интеграцию, впрочем, начались намного раньше —

первоначальная версия договора о Союзном государстве, подготовленная в 1997 году, предполагала значительно более глубокое сближение, ведущее к объединению России и Белоруссии.

В том виде договор, впрочем, заключен не был, а помощник президента по международным вопросам Дмитрий Рюриков после этого ушел в отставку. Сегодня эти темы вновь актуальны.

С одной стороны, обе стороны неоднократно заявляли о приверженности идее интеграции и о тесном сотрудничестве — как в политическом, так и в экономическом разрезе. Летом Путин и Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге, где обозначили 8 декабря условным «дедлайном» для разрешения основных вопросов.

«Что мы будем говорить в 20-летие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий. Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате», — цитирует Лукашенко «Интерфакс».

Переговоры активизировались в сентябре, когда начали появляться первые официальные сообщения: разработка плана российско-белорусской интеграции завершена. Тогда, в ходе совещания премьер-министров Дмитрия Медведева и Сергея Румаса была намечена 31 «дорожная карта» дальнейшего сотрудничества. Вся осень 2019 года прошла под знаком неровного, но поступательно зарождающегося компромисса — после семичасовых переговоров 19 ноября премьер-министры заявили, что 20 «дорожных карт» уже согласованы.

По словам политолога и доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша,

по большей части «дорожных карт» стороны, действительно, уже пришли к согласию, а наибольший интерес из них представляет так называемая «энергетическая карта». В частности, речь идет о ценах на российский газ — при текущей цене в $127 за тысячу кубометров Минск хочет приблизиться к показателю в $73, что приблизительно равно цене на газ в Смоленской области.

Также, по словам эксперта, белорусская сторона намерена компенсировать «налоговый маневр» России. До 2019 года Белоруссия покупала российскую нефть по сниженной цене благодаря отсутствию пошлин, но из-за изменений в законодательстве эта цена может вырасти до общемировой. Как ранее заявили в Минске, с 2019 по 2024 годы финансовые потери страны от этих действий могут достигнуть $5,8 млрд.

Большинство документов посвящены углублению сотрудничества в сфере энергоресурсов и взаимной торговли — иначе говоря, сближение в основном направлено в экономическое русло, в частности на объединение налоговой политики и экономического законодательства. Про это подспудно напоминала и белорусская сторона, самым принципиальным вопросом для которой стала государственная независимость.

Гипотетическая «излишняя интеграция» откровенно беспокоит Минск — в начале декабря премьер Сергей Румас напомнил, что тема более тесного политического сближения на повестке дня не стоит.

«Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет», — цитирует Румаса «БелТА».

На тему незыблемости суверенитета Белоруссии регулярно высказывался и Александр Лукашенко, заявивший на днях, что его страна никогда войдет в состав любого другого государства — даже «братской России». Также Лукашенко назвал факторы, негативно влияющие на продвижение переговоров — это вопросы расширения доступа белорусских товаров на российский рынок, цены на российский природный газ, а также вопросы, связанные с нефтетранспортом.

«На хрена нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!» — жесткую риторику Лукашенко политологи трактовали как демонстративную «игру» с Москвой в попытке добиться более выгодных условий.

Некоторые из упомянутых проблем уже сошли на нет — например, по информации «Би-би-си», с 4 декабря Россельхознадзор снял ограничение на поставки в Россию молока с 32 белорусских предприятий. Да последнего времени других трений между сторонами все равно оставалось предостаточно, однако эксперты считают, что эти вопросы в конечном итоге удастся урегулировать.