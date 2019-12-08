Последний шанс Меркель: социал-демократы выдвинули требования

В Германии завершился съезд Социал-демократической партии, который прошел под новым руководством. Сопредседателями СДПГ стали экономист Норберт Вальтер-Борьянс и лидер левого крыла партии Саския Эскен.

В недавнем интервью ZDF Эскен заявила, что выступает за новую концепцию социального государства.

Немецкая социальная демократия, по ее словам, должна стать более узнаваемой, а немецкое общество — более справедливым. Эскен убеждена, что коалиционный договор предусматривает возможность внесения корректив, то есть немецкие социал-демократы будут добиваться дальнейших поправок по вопросам увеличения пенсий, улучшения финансирования детей из бедных семей.

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В свою очередь, Вальтер-Борьянс выступил за рост налогообложения богатых слоев немецкого общества. За последние годы немецким консерваторам удалось протащить много льгот для последних.

Оба политика известны своей критикой нахождения партии в правительственной коалиции канцлера Ангелы Меркель. А журнал Spiegel назвал избрание новых сопредседателей СДПГ «красным переворотом».

Малоизвестные на федеральном уровне политики обошли таких тяжеловесов, как вице-канцлер и глава минфина Германии Олаф Шольц.

Как ранее отметил британский журнал The Economist, появление этих политиков стало отражением «разногласий о роли партии в правительстве». Избрание на высший пост лидеров левого толка, означает желание сделать партию более критически настроенной к действиям правительства.

Необходимо отметить, что в настоящее время немецкие социал-демократы пребывают в глубоком кризисе своей партийной идентичности, который они переживают аж с 1987 года, когда со своего поста лидера партии ушел легендарный Вилли Брандт. Творец известного соглашения «газ-трубы» с СССР, именно Брандт проводил курс на «восточную политику», которая привела в итоге к объединению страны. После Брандта среди социал-демократов так и не появилось таких же ярких личностей. А в последние годы лидеры сменялись один за другим, и важная функция руководства партией выполнялась лишь на временной основе.

В последнее время социал-демократы чувствуют себя все более неуютно в союзе с правыми ХДС/ХСС. Как партнеры по коалиции, они вынуждены принимать на себя критику правительства, а также стремительно теряют посты в земельных парламентах. Внутри партии не раз раздавались призывы выйти из правительства Меркель.

Так, на недавних выборах в Тюрингии социал-демократы получили лишь 8,2% голосов, что более чем на 4% хуже результата партии в 2014 году.

Также СДПГ плохо выступила на выборах в земельные парламенты Саксонии и Бранденбурга, набрав 7,7% и 26,2%. Партия значительно ухудшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами на 4,7% и 5,7% соответственно. На выборах в Тюрингии социал-демократов и вовсе обошла более радикальная Левая партия.

Больше не партия Брандта

На выборах в парламент ЕС в мае текущего года социал-демократы заняли последние места, уступив «зеленым». «Когда-то доминирующий голос немецких левых, он теперь регулярно вытесняется зелеными, особенно среди молодых избирателей», — пишет о социал-демократах редактор издания Der Tagesspiege Анна Сауэрбрей в недавней статье для The New York Times.

Низкие результаты партии способствуют падению ее рейтингов: согласно опросу социологического агентства Forsa, проведенному летом 2019 года рейтинг социал-демократов составил 11%, что стало худшим результатом для партии с 1949 года.

«Многие рядовые члены считают компромиссы, на которые пошла партия, чтобы остаться у власти, главной причиной своего упадка», — полагает Сауэрбрей из Der Tagesspiege.

«Рейтинг социал-демократов катастрофически упал. Они уже проигрывают и «Альтернативе для Германии». Поэтому большинство членов партии выступают за смещение влево», — констатирует в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов.

При этом эксперт отмечает, что хотя новые руководители партии «обещали пересмотреть» сделку с ХДС/ХСС сразу после победы они о ней «забыли».

Левые дают шанс Меркель

Социал-демократы «дали коалиции шанс» и ограничились умеренными требованиями к правительству, отмечает Reuters.

Большинством голосов делегаты поддержали нахождение партии в коалиции с Меркель. Однако есть условия: повышение минимальной оплаты труда, ужесточение мер по защите экологии и увеличение инвестиций в инфраструктуру.

Как заявили представители партийного руководства, эти заявления — наказ правительству, как действовать в ближайшие недели или месяцы. По мнению обозревателей агентства, «скромные требования» — это желание «избежать прямой конфронтации с партнерами из ХДС/ХСС».

Социал-демократам есть что терять — кроме вице-канцлера Шольца, у них в правительстве пост главы МИДа, которым руководит социал-демократ Хайко Маас. Кроме того, у СДПГ — посты министра юстиции и охраны природы.

Лидер ХДС и министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр поздравила социал-демократов с новым руководством, отметив, что партнерам необходима «четкая преданность общему делу». По словам Крамп-Карренбауэр, ХДС к этому готов.

Позиция социал-демократов, не желающих конфронтации, говорит о том, что коалиция будет сохранена, но многое будет зависеть от главы правительства Ангелы Меркель. Политик в этом году испытывала немало проблем со здоровьем и вероятность ее досрочного ухода с поста сохраняется, по крайней мере на уровне обсуждений в экспертном сообществе. При этом сама Меркель заявила, что собирается отработать полный срок до выборов 2021 года.

Что же касается социал-демократов, то их политическое будущее не столь ясно. Чтобы вновь завоевать доверие избирателей, им придется сдвигаться влево и искать союзы с Левой партией и «Зелеными» на федеральном уровне. У этих политических сил есть опыт совместной работы на уровне земельных парламентов. Как отмечают эксперты, усилению сотрудничества левых партий может способствовать рост популярности их общего врага — националистов из «Альтернативы для Германии».