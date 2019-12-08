«Тревожная картина»: что требует от России преемница Меркель

Правительство Германии обсудит убийство гражданина Грузии в Берлине и выработает дальнейшие действия в отношении Российской Федерации. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает газета Bild.

«Это убийство вредит российско-германским отношениям. Доказательства весомые. Вместе с убийствами в Великобритании и другими действиями в России складывается довольно тревожная картина», – отметила она.

По словам министра, Москва должна помочь раскрыть преступление, поскольку в противном случае обострение двусторонних отношений «неизбежно».

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Крамп-Карренбауэр – преемница Ангелы Меркель на посту главы Христианско-демократического союза (ХДС), правящей партии в Германии.

В начале декабря власти ФРГ объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. Принятые меры объяснили отказом Москвы от сотрудничества в расследовании убийства бывшего полевого командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили.

Статс-секретарь МИД ФРГ Андреас Михаэлис в последний раз передал соответствующий запрос о расследовании послу России в Берлине Сергею Нечаеву 20 ноября.

«С точки зрения правительства Германии, серьезное и непосредственное сотрудничество российских властей остается обязательным, учитывая, что генеральный прокурор [Петер Франк] взял на себя расследование по этому делу», — подчеркнули в германском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в генпрокуратуре Германии заявили, что у нее якобы есть доказательства причастности российских властей или представителей правительства Чечни к убийству Хангошвили.

В свою очередь Москва пообещала принять ответные меры на недружественные действия Берлина. Как заявили в МИД РФ, российская сторона примеn соответствующий комплекс мер.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», – отметили в высотке на Смоленской.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь призвал Берлин не обвинять Москву в отказе от сотрудничества по делу убитого гражданина Грузии, а использовать специальные каналы для контактов.

Вместе с тем, как отметил Лавров, количество и качество фактов, предоставленных Москвой, «перебивают любые другие вклады, которые в это расследование кто-либо вносил».

«Если наши германские партнеры взяли это за образец, наверное, так у нас с ними ничего и не получится. И, наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Россией», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Хангошвили был убит 23 августа в берлинском парке Моабит. Его застрелил из пистолета с глушителем проходивший мимо мужчина. Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщали, что убийца — российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения. Этого же человека связывают с другим убийством, совершенным в Москве зимой 2013 года. «Киллер на велосипеде» убил предпринимателя из Кабардино-Балкарии.

Утверждается, что власти РФ «могут покрывать убийцу», который также «с помощью влиятельных покровителей» смог получить поддельный загранпаспорт на фамилию «Соколов» и пройти погранконтроль без помех.

7 декабря вышеуказанные издания сообщили, что Красиков якобы служил в спецотряде «Вымпел» российской ФСБ. Издания делают такой вывод на основе изучения деталей убийства в 2007 году в Карелии местного депутата и бизнесмена Юрия Козлова, которое якобы совершили «вымпеловцы».

Зелимхан Хангошвили был одним из ближайших сподвижников одиозных лидеров чеченских сепаратистов Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Он командовал бандой из нескольких десятков ичкерийских боевиков.

Хангошвили, как считается, был предводителем отряда, который летом 2004 года участвовал в рейде боевиков в Ингушетию с территории Грузии. Его банда долгое время скрывалась в Панкисском ущелье.

Вопрос о присутствии чеченских боевиков на территории Грузии впервые встал в 2001 году после совместного рейда грузинских и чеченских вооруженных формирований в Кодорское ущелье, контролируемое абхазской стороной. Тогда Москва ответила введением визового режима, а Тбилиси официально признал, что в Панкиси скрываются до 800 чеченских сепаратистов и около сотни иностранных наемников, что дало российской армии повод в августе 2002 года провести бомбардировку баз боевиков.