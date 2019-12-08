«Не имели права»: Жириновский осудил Ельцина за развал СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал «самое страшное преступление» в отечественной истории. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«8 декабря 1991 года было совершено самое страшное преступление в истории России. Кучка граждан <...> заявили о ликвидации СССР», – заявил Жириновский.

По его мнению, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, равно как и председатель Верховного совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич не имели никаких оснований для подписания Беловежского «сговора».

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Жириновский подчеркнул, что для развала СССР не было «ни моральных, ни экономических оснований». Он также добавил, что хотя мировая история насчитывает множество государственных переворотов, никто и никогда не «распускал» страну таким образом.

По словам Жириновского, Беловежское соглашение – продолжение «большевистской линии», начатой в середине осени 1917 года.

«Тогда тоже всего два человека – Ленин и Троцкий – организуют вооруженное восстание и незаконно захватывают власть», – отметил он. Все пять революций, произошедшие в России, приводили только к разрушениям, добавил политик: 1905-го года, февральская и октябрьская в 1917 году, а также «революции» 1991 и 1993 годов. Жириновский имеет в виду под «революцией-93» октябрьские события – захват телецентра «Останкино» противниками президента Ельцина и расстрел Белого дома из танков.

«Революции <...> приводили только к разрушениям. Все это было мошенничеством, действиями радикалов-экстремистов левой ориентации», – отметил он.

Наконец, глава ЛДПР призвал убрать останки большевиков с Красной площади (некрополь у Кремлевской стены – «Газета.Ru»), а также перезахоронить тело Владимира Ленина, которое сейчас лежит в мавзолее.

«Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет», – подытожил Жириновский, призвав воспитывать в грядущих поколениях антибольшевизм.

Владимир Жириновский регулярно выступает с критикой Беловежских соглашений. В 2017 году он писал в статье для «Газеты.Ru», что «от распада СССР не выиграл никто».

«Главная беда СССР была в однопартийном режиме КПСС. Это была мощнейшая партия, 18 миллионов человек, но когда есть только одна партия, один центр, один начальник – все начинает загнивать. Это тот случай, когда подходит русская поговорка «Рыба тухнет с головы». Но вина лежит не только на руководителях – Ельцине, Кравчуке и Шушкевиче, но и на депутатах последнего советского парламента. Именно Верховный Совет РСФСР ратифицировал незаконные Беловежские соглашения, вина легла на плечи депутатов, каждый из которых был коммунистом», — считает лидер ЛДПР.

В 2016 году первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, почему в 1991 году не арестовал участников Беловежского соглашения. По словам Горбачева, он не знал, что планирует троица.

«Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться», — сказал Горбачев, добавив, что такой сценарий спровоцировал был «пожар по стране».

Кроме того, первый президент СССР отметил, что хотел обойтись без крови.

«Я предпринял другое — я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить», — рассказал Горбачев.

Кроме того, политик заявил, что не только условный «Запад» виноват в распаде Советского Союза.

«Не надо валить всю вину за развал Союза на Запад. Конечно, западники с наслаждением потирали руки, глядя на то, что происходит. И не только смотрели, но и, конечно, участвовали в этом. И все же у нас есть стремление — черта такая — обязательно все беды на кого-то свалить», — заявил Горбачев, добавив, что в то время надо было выйти на улицы и поддержать его.

В ответ первый президент независимой Украины Леонид Кравчук заявил, что Беловежские соглашения предотвратили гибель миллионов людей.

«Нам удались Беловежские соглашения, потому что страна трещала, мы были на грани гражданской войны, и все это видели. Горбачев не управлял страной, а делал вид, что управляет. И нам удалось принять такое решение, которое не позволило стране стихийно развалиться и предотвратило гибель миллионов людей», — сказал он.

Стоит отметить, что подписанию соглашения в Беловежье предшествовал Августовский путч, когда в конфликт с Борисом Ельциным (президентом РСФСР) и его сторонниками вступил Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) из «советских консерваторов». Путч провалился, его лидеры были арестованы и осуждены за попытку госпереворота. Фактически, именно тогда СССР и был уничтожен, а Беловежские соглашения лишь закрепили результаты августа-91.