«Получат отпор»: Москва назвала провокацией «марш» Меджлиса

Готовящийся Меджлисом крымско-татарского народа поход на Крым под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» является провокацией – заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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По словам сенатора, в реальности правоохранительные органы не разрешат членам данной украинской организации попасть на российскую территорию, поскольку она в судебном порядке признана экстремистской, передает РБК.

Парламентарий указал, что инициация данной акции обусловлена только необходимостью снова поднять «волну» в СМИ и обществе, поскольку идеологи Меджлиса «исчезли с информационного поля» и хотят «хоть как-то о себе напомнить».

«Они могут делать громкие заявления о том, что они такой марш совершат. Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится», — добавил член верхней палаты российского парламента.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров спрогнозировал участие в марше не более, чем нескольких десятков человек.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек напомнил, что Меджлис уже несколько раз анонсировал подобные «походы», но все это ни к чему не приводило, и ни один член организации не пересек границу РФ, передает RT.

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов указал на то, что даже сама Украина не слишком рьяно поддерживает такие начинания Меджлиса, передает РИА «Новости».

«Ничем это не кончится, никто границу не перейдет. Я думаю, что даже украинские власти не заинтересованы в такой акции. Это фарс», — пояснил эксперт.

Накануне один из лидеров Меджлиса, бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Москва в последние несколько лет нарушила все международные нормы закона и шествие должно «помочь вернуть Россию в правовые рамки».

«Формой проведения такой акции мы видим организацию шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства — на Крымский полуостров. Мы идем к себе домой», — сказал Чубаров.

Он добавил, что подготовка займет несколько месяцев, поэтому дата пока не установлена. Лидеры Меджлиса обратятся также к международным организациям с просьбой поучаствовать в марше.

Нынешним летом другой идеолог Меджлиса Мустафа Джемилев присутствовал на официальном обеде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского наряду со всеми главными министрами обеих стран.

Тогда член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди указала на то, что Эрдоган пошел на поводу у Запада, искусственно создающего скандальный ореол вокруг «лже-лидеров крымско-татарского народа.

«При этом крымским татарам в этой большой «политической игре» отводилась роль инструмента для решения определенных политических и экономических интересов иностранных держав, которым на деле были безразличны интересы крымчан,

буквально «обложенных» всеми мыслимыми и немыслимыми мировыми санкциями», — подчеркнула сенатор.

Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров попенял турецкому лидеру на незнание ситуации на полуострове в свете его заявления о непризнании вхождения Крыма в состав России и о якобы «притеснении татар».

«Эрдогану, прежде чем делать заявления в отношении крымских татар и статуса Крыма, хотя бы стоило поинтересоваться о настроениях самих крымских татар в Крыму и начать уже диалог с представителями народа из Крыма, а не с изгоями, сбежавшими из Крыма», — сказал Умеров.

Он детализировал, что такие заявления Анкары идут вразрез с налаживанием сотрудничества России и Турции, а также игнорируют демократические принципы, на основе которых крымчане – в том числе и татарское землячество – проголосовали за вхождение в состав РФ.

Ранее Киевский районный суд Симферополя заочно арестовал Джемилева. Он был объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, связанных с терроризмом и подрывом основ государственной безопасности России.