«Я полна стыда»: Меркель приехала в Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Освенцим, где находился один из нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны. Она возложила цветы к мемориалу в лагере — венки, перевязанные лентой в цветах немецкого флага.

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«Помнить о преступлениях — это обязанность, которая не заканчивается никогда. Это неразрывно связано с нашей страной. И помнить об этой ответственности — это часть нашего национального самосознания», — сказала Меркель в своей речи при возложении венков на территории концлагеря.

Отдав дань памяти уничтоженным в лагере смерти сотням тысяч узников, Меркель заявила о выделении Берлином 60 млн евро на сохранение мемориала в Освенциме.

«Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией», — цитирует ее слова Deutsche Welle.

Президент Польши Анджей Дуда назвал визит Меркель, который она совершает на закате своей карьеры канцлера, «историческим». Живя в ГДР, она уже посещала Освенцим, так как это было частью антифашистского воспитания в Восточной Германии. Меркель — третий руководитель Германии, приехавший в Освенцим. В 1977 году это место посещал Гельмут Шмидт, а канцлер Германии Гельмут Коль посещал Освенцим дважды — в 1989 и 1995 году.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» польский политолог Якоб Корейба, визит Меркель — «символическая дань памяти погибших».

Известный большинству жителей России и бывшего СССР как Освенцим, лагерь «Аушвиц-Биркенау» был одной из самых «знаковых» и ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха.

Именно на его воротах была выкована надпись: «Работа делает свободным». Именно здесь нацистами были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них — свезенные туда из разных стран евреи. Заключенных сгоняли на тяжелые работы, а затем убивали в газовых камерах. В конце января 1945 году лагерь был освобожден наступающими частями советской армии. Прошедшие тяжелую войну солдаты не могли сдержать слез при виде еле живых узников лагеря смерти.

Как отмечает Корейба, в поездке Меркель в Освенцим есть и определенный политический аспект, ключевой для двусторонних отношений.

«Это признание факта, что Германия и Польша вышли на зрелый уровень партнерства, когда можно обсуждать даже самые сложные события прошлого», — говорит эксперт.

Европейская пресса также отмечает, что поездка в Освенцим для Меркель важна как напоминание о борьбе с проявлениями антисемитизма в собственной стране. По данным доклада «Антисемитизм в Европе», опубликованного в 2018 году Центром Кантора при Тель-Авивском университете, ситуация с антиеврейскими настроениями в Германии значительно ухудшилась.

Авторы связывают это и с успехом популистской правонационалистической партии «Альтернатива для Германии». Некоторые из ее лидеров позволяли себя высказывания, которые немецкая пресса оценила как антисемитские.

По данным доклада, в 2017 году количество различных антисемитских инцидентов в Германии увеличилось и составило 707 случаев по сравнению с 644 в 2016 году.

Возросло и количество преступлений против евреев: с 15 в 2016 году до 24 в 2017 году. Во время опроса, проведенного в 2018 году в ФРГ, 8% немецких евреев рассказали, что их родственники или знакомые подвергались психологическим атакам.

На волне антииммигрантских настроений в Германии выросла активность крайне националистически настроенных сил. В ноябре 2018 года спецслужбы ФРГ арестовали группу неонацистов, которые готовили убийства видных политиков страны. По данным властей, в организацию входили бойцы спецназа, военные бундесвера. Они планировали собрать неугодных политиков в одном месте «с целью их физического устранения».

Без России

«Поездка в Освенцим навсегда оставляет след в памяти, — рассказывал «Газете.Ru» помощник президента России Владимира Путина Андрей Фурсенко, который в 2010 году возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятиях. — Мы стояли там относительно недолго, час-полтора, но можно было представить, что испытывали узники, проводившие часы на пронизывающем ветру. И, хотя мы были одеты уж точно теплее, чем заключенные, возникало ощущение, что мы без одежды, — я промерз насквозь».

В 2020 году планируется провести мероприятия в честь 75-летия освобождения лагеря. Польские власти ранее заявили, что направят приглашение российскому президенту Владимиру Путину.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — говорил пресс-секретаря президента Польши Блажей Спыхальскогон.

Однако в конце ноября пресс секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что

в графике Путина не значится поездки в Освенцим. Он напомнил, что президент России посещал мемориал в 2005 году.

Как отмечают эксперты, нежелание Путина приезжать на мероприятие связано с негативными отношениями России и Польши. Известно, что власти этой страны не пригласили руководителей России на мероприятия, посвященные началу Второй Мировой войны, которые прошли в Польше в сентябре 2019 года.