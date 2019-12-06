«Я полна стыда»: Меркель приехала в Освенцим

Меркель призналась в Освенциме, что испытывает стыд за преступления нацистов

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 14 лет на этом посту посетила расположенный на территории Польши Освенцим, где во время Второй мировой войны находился концлагерь. Для немецкого канцлера эта поездка — возможность напомнить о необходимости борьбы с антисемитизмом на фоне роста подобных настроений в ФРГ. В январе Польша отметит 75 лет освобождения лагеря Красной Армией, но президента России Владимира Путина на памятных мероприятиях не будет.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Освенцим, где находился один из нацистских концентрационных лагерей в годы Второй мировой войны. Она возложила цветы к мемориалу в лагере — венки, перевязанные лентой в цветах немецкого флага.

«Помнить о преступлениях — это обязанность, которая не заканчивается никогда. Это неразрывно связано с нашей страной. И помнить об этой ответственности — это часть нашего национального самосознания», — сказала Меркель в своей речи при возложении венков на территории концлагеря.

Фоторепортаж: Меркель впервые посетила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау
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Отдав дань памяти уничтоженным в лагере смерти сотням тысяч узников, Меркель заявила о выделении Берлином 60 млн евро на сохранение мемориала в Освенциме.

«Я полна стыда за преступления, совершенные здесь Германией», — цитирует ее слова Deutsche Welle.

Президент Польши Анджей Дуда назвал визит Меркель, который она совершает на закате своей карьеры канцлера, «историческим». Живя в ГДР, она уже посещала Освенцим, так как это было частью антифашистского воспитания в Восточной Германии. Меркель — третий руководитель Германии, приехавший в Освенцим. В 1977 году это место посещал Гельмут Шмидт, а канцлер Германии Гельмут Коль посещал Освенцим дважды — в 1989 и 1995 году.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» польский политолог Якоб Корейба, визит Меркель — «символическая дань памяти погибших».

Известный большинству жителей России и бывшего СССР как Освенцим, лагерь «Аушвиц-Биркенау» был одной из самых «знаковых» и ужасающих «фабрик смерти» Третьего рейха.

Именно на его воротах была выкована надпись: «Работа делает свободным». Именно здесь нацистами были уничтожены более 1,4 млн человек, большинство из них — свезенные туда из разных стран евреи. Заключенных сгоняли на тяжелые работы, а затем убивали в газовых камерах. В конце января 1945 году лагерь был освобожден наступающими частями советской армии. Прошедшие тяжелую войну солдаты не могли сдержать слез при виде еле живых узников лагеря смерти.

Как отмечает Корейба, в поездке Меркель в Освенцим есть и определенный политический аспект, ключевой для двусторонних отношений.

«Это признание факта, что Германия и Польша вышли на зрелый уровень партнерства, когда можно обсуждать даже самые сложные события прошлого», — говорит эксперт.

Европейская пресса также отмечает, что поездка в Освенцим для Меркель важна как напоминание о борьбе с проявлениями антисемитизма в собственной стране. По данным доклада «Антисемитизм в Европе», опубликованного в 2018 году Центром Кантора при Тель-Авивском университете, ситуация с антиеврейскими настроениями в Германии значительно ухудшилась.

Авторы связывают это и с успехом популистской правонационалистической партии «Альтернатива для Германии». Некоторые из ее лидеров позволяли себя высказывания, которые немецкая пресса оценила как антисемитские.

По данным доклада, в 2017 году количество различных антисемитских инцидентов в Германии увеличилось и составило 707 случаев по сравнению с 644 в 2016 году.

Возросло и количество преступлений против евреев: с 15 в 2016 году до 24 в 2017 году. Во время опроса, проведенного в 2018 году в ФРГ, 8% немецких евреев рассказали, что их родственники или знакомые подвергались психологическим атакам.

На волне антииммигрантских настроений в Германии выросла активность крайне националистически настроенных сил. В ноябре 2018 года спецслужбы ФРГ арестовали группу неонацистов, которые готовили убийства видных политиков страны. По данным властей, в организацию входили бойцы спецназа, военные бундесвера. Они планировали собрать неугодных политиков в одном месте «с целью их физического устранения».

Без России

«Поездка в Освенцим навсегда оставляет след в памяти, — рассказывал «Газете.Ru» помощник президента России Владимира Путина Андрей Фурсенко, который в 2010 году возглавлял российскую делегацию на траурных мероприятиях. — Мы стояли там относительно недолго, час-полтора, но можно было представить, что испытывали узники, проводившие часы на пронизывающем ветру. И, хотя мы были одеты уж точно теплее, чем заключенные, возникало ощущение, что мы без одежды, — я промерз насквозь».

В 2020 году планируется провести мероприятия в честь 75-летия освобождения лагеря. Польские власти ранее заявили, что направят приглашение российскому президенту Владимиру Путину.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт», — говорил пресс-секретаря президента Польши Блажей Спыхальскогон.

Однако в конце ноября пресс секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что

в графике Путина не значится поездки в Освенцим. Он напомнил, что президент России посещал мемориал в 2005 году.

Как отмечают эксперты, нежелание Путина приезжать на мероприятие связано с негативными отношениями России и Польши. Известно, что власти этой страны не пригласили руководителей России на мероприятия, посвященные началу Второй Мировой войны, которые прошли в Польше в сентябре 2019 года.