«КГБ-шные манипуляции»: Порошенко дал совет Зеленскому в дорогу

Саммит «нормандской четверки» вызывает беспокойство у бывшего президента Украины Петра Порошенко. В своем блоге на сайте «Украинской правды» экс-глава страны дал несколько советов действующему украинскому главе Владимиру Зеленскому, который должен встретиться в Париже с российским лидером Владимиром Путиным.

«Искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и недостатках президента», — написал Порошенко.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры с Путиным требуют «быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи». Российскому лидеру «нельзя доверять никогда и ни в чем», заявил Порошенко, обвинив Путина в «манипуляциях».

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Также Порошенко перечислил несколько «любимых фишек» российского президента. К ним он отнес якобы стремление «забыть о минских договоренностях», также якобы «перекладывание» вины за обстрелы мирного населения Донбасса на украинских силовиков и заявления о том, что «оружия российского производства там нет».

Экс-президент Украины рекомендовал Зеленскому привезти в Париж «актуальные доказательства» присутствия в Донбассе российских военнослужащих и бронетехники. В частности, Порошенко посоветовал взять с собой «паспорта и военные билеты» солдат и офицеров Вооруженных сил России.

Саммит лидеров «нормандской четверки» должен пройти в Париже 9 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что есть намерение провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского. Он отметил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что формат общения двух президентов будет «определен ближе к делу».

Представитель Кремля добавил, что на встрече может быть поднят вопрос с контрактом по газовому транзиту через территорию Украины. Песков также предположил, что «некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи».

При этом пресс-секретарь президента России выразил надежду, что в тексте будут «зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».

Отметим, что Порошенко призвал Зеленского «не обсуждать транзит газа», потому что для Украины еще ни одна вещь не оказалась настолько дорогой, как дешевый российский газ.

Саммит «нормандской четверки» как формат переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех европейских государств впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ожидается, что на четырехсторонней встрече может быть принято некое итоговое коммюнике. «Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей», — заявил по поводу проекта итогового коммюнике саммита вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Проект решения саммита в нормандском формате фиксирует последние достижения по урегулированию в Донбассе, пояснил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Лидеры отмечают успешное разведение на трех участках и предлагают определить следующие точки разведения. Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею «всех на всех». Далее лидеры требуют определить следующие участки для разминирования», — сообщил министр.

Встреча Путина и Зеленского до сих пор не состоялась, хотя инаугурация украинского лидера прошла еще в конце мая. В середине ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласен встретиться с Владимиром Путиным один на один. Это Назарбаев выяснил в ходе телефонного разговора с главой Украины.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — отметил он.

Между тем в конце августа депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, представляющий партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», призвал Зеленского не бояться встречи с президентом России с глазу на глаз.

Он также напомнил, что Зеленский заявлял о готовности «и с чертом говорить ради мира на Украине».