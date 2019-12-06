«Был не в курсе»: Трамп пообещал разобраться с визами для россиян

Отказ Госдепартамента выдавать въездные визы российской делегации в ООН — искусственно созданная проблема, заявил президент США Дональд Трамп. По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, Трамп считает, что этот скандал бьет по престижу Америки, передает РИА «Новости».

«Президент [Трамп], конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить», — подчеркнул Небензя.

Американский лидер в четверг, 5 декабря, встретился с дипломатами, представляющими в ООН страны-участницы Совета безопасности Всемирной организации.

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При этом 4 декабря посольство России в Вашингтоне сообщило, что США в очередной раз не выдали визы российским чиновникам — на этот раз въезд в Америку не одобрили делегации Федерального казначейства РФ и главе департамента МИД по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову.

«Официальные власти США последовательно ограничивают въезд российских официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы», — заявили российские дипломаты.

В сентябре Госдепартамент отказался выдавать американские визы российским дипломатам и чиновникам, направлявшимся в Нью-Йорк на 47-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Среди них — председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД РФ отметил, что сложившееся положение дел является неприемлемым, а также мешает двустороннему диалогу.

Газете «Коммерсантъ» Лавров рассказал, что в прошлом году Москва пошла навстречу Вашингтону, разрешив приехать в РФ сенатору Рону Джонсону, находящемуся под санкциями. Сложившаяся сейчас ситуация с невыдачей виз позорит Америку, подчеркнул российский министр.

Лавров добавил, что отказ американцев выдать визы представляет собой не что иное, как «печальную демонстрацию американской исключительности». В ответ на действия Госдепа российский министр пообещал устроить «сюрприз».

«Конечно, мы резко отреагируем, постараемся ответить. Такое хамство терпеть нельзя», — добавил Лавров.

Первый и Шестой комитеты Генеральной ассамблеи ООН были вынуждены перенести заседания на несколько часов в связи с невыдачей виз США дипломатам из России и прочих стран. Кроме россиян, визы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин подчеркнул, что российской делегации не предоставили специальные «ооновские визы», которые выдаются только для единственной цели — прибытия на официальные мероприятия ООН. Поскольку штаб-квартира всемирной организации расположена на территории Соединенных Штатов, стопроцентного симметричного ответа быть не может, пояснил замминистра.

По его словам, Россия, возможно, будет строже относиться к визовым запросам с американской стороны. «У нас часто говорят о симметричных или асимметричных ответах. Реакция и ответ должны быть в любом случае», — подытожил Вершинин.

20 ноября Шестой комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию с призывом к США прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам нескольких стран, включая Россию, участвующих в мероприятиях всемирной организации. Отмечается, что решение было принято консенсусом без процедуры голосования.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с невыдачей виз ряду делегаций. По словам заместителя по правовым вопросам Мигеля де Серпа Суареша, генеральный секретарь встретился с Постоянным представителем Соединенных Штатов, чтобы выразить обеспокоенность из-за порядка выдачи виз и введения ограничений на поездки.

Суареш отметил, что невыдача виз ряду делегаций является нарушением обязательств принимающей стороны.

Еще весной 2019 года МИД РФ обвинил США в манипуляциях с визами для российских дипломатов, работающих в ООН. «Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях», — заявили в МИДе.