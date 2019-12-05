Не слушают Зеленского: депутаты Рады вновь подрались

В новом созыве Верховной рады уже вторая драка. На этот раз перепалка произошла между народными избранниками от президентской партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

Как отмечают сами украинские политики, конфликт произошел из-за того, что Лерос якобы оскорбил бывшую представительницу правительства в Раде Ирину Верещук во внутреннем чате партии. Бужанский заступился за нее.

Как прокомментировала сама Верещук «Стране.ua», Лерос ее оскорбил и не стал извиняться, а фракция при этом никак не отреагировала. »[Лерос] неполитическим способом высказывался в отношении меня в общем чате. Я сделала ему замечание и попросила, чтобы он сегодня пришел и извинился. Он не отреагировал. Я попросила фракцию отреагировать, фракция не отреагировала», — подчеркнула политик.

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При этом она добавила, что рассказала об этом тем, кто был рядом с ней, «те, кто это услышал, — пошли» к Леросу. «И он все-таки попросил извинения и больше никого не обзывал. Вот и все», — прояснила ситуацию Верещук.

Бужанский, в свою очередь, сообщил, что оппонента не бил, а с Леросом они просто потолкались. Сам Лерос объяснил конфликт расхождениями во взглядах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Из-за чего произошел инцидент, не считаю нужным комментировать, так как мы в одной фракции», — отметил парламентарий.

Также он прокомментировал этот инцидент и «Стране.ua». В беседе нардеп настаивал, что не стоит выносить сор из избы. «Я предпочитаю ту позицию, что внутренние разборки остаются внутренними. Я занял эту позицию. Если она [Ирина Верещук, которая обещала обнародовать переписку] считает, что можно вывалить тарелку общественности, пусть она тогда предоставит вам этот скриншот. И покажет эту всю переписку», — предложил народный избранник от партии «Слуга народа».

На вопрос, была ли в Раде драка, Лерос, как отмечает издание, ответил уклончиво: «Ну, у нас началось с одного, потом перешло в другое. Легкое толкание было, и все».

При этом он не захотел раскрывать суть конфликта, сославшись на то, что конфликт произошел внутри партии, среди членов ее фракции в украинском парламенте. «Есть конфликты, которые внутри происходят. И их нужно оставить внутри фракции. Остальное не хочу комментировать», — подчеркнул участник потасовки.

Кроме того, он заявил, что ему не за что извиняться перед Верещук, обратив внимание, что его слова якобы были вырваны из контекста. «Пусть она покажет переписку, и тогда мы посмотрим, кто будет извиняться. Речь не идет о нецензурной лексике к коллеге. Конкретно ее никто не оскорблял. Я высказался нецензурно о самой ситуации», — объяснил он.

Предыдущий конфликт между депутатами нового созыва произошел в конце октября этого года. тогда начали драться представители разных партий: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») поспорил с членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко. Об этом сообщали УНН и УНИАН.

Видео потасовки опубликовал на своем YouTube-канале украинский телеканал Newsone. Спор возник из-за разногласий относительно создания следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года (тогда из-за беспорядков, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали). В результате Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать.

Для урегулирования ситуации заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук пригрозил, что закроет заседание, если оппоненты не рассядутся по своим местам. Применение этих радикальных мер привело к тому, что парламентарии разошлись и прекратили конфликт.

Стоит отметить, что драки в украинском парламенте происходят, несмотря на напутствие президента страны Владимира Зеленского. После того как Рада провела первое заседание, он предупредил, что сможет досрочно провести еще одни выборы в законодательный орган Украины, если те не покажут эффективной работы.

Вместе с тем он выразил уверенность, что парламентарии этого созыва обязательно войдут в историю государства. «Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент… который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк — я вас очень прошу, — прогулов, кнопкодавства», — обратился Зеленский к нардепам.