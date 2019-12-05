Будет хорошо, но не сразу: Медведев подвел итоги года

Экономика: ВВП, инфляция, бюджет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью 20 российским телеканалам, ответив на вопросы журналистов по мировой и внутренней повестке дня. Свое выступление глава правительства начал с экономических успехов государства.

Уходящий год стал для экономики и социальной сферы стабильным, отметил Медведев, темпы роста составили 1,3–1,5% ВВП.

«В принципе, мы ожидали того, что начало работы над национальными проектами будет сопровождаться определенным таким разогревом, и мы надеемся, что в результате тех мер, которые мы предприняли, и целого ряда новых мер мы выйдем на устойчивые и более высокие темпы роста», — добавил премьер.

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По указу президента России Владимира Путина рост ВВП должен быть в районе 3% в год, и это вполне достижимо, уверен Медведев. Более приятные цифры показывает инфляция, которая по итогам года ожидается в пределах 3,8%.

«Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны», — указал глава кабмина. Также наблюдается снижение уровня безработицы до 4,6-4,7%, данный показатель в России ниже, чем во многих развитых странах.

Профицит бюджета же составит 1,8% от ВВП, отметил Медведев, что дает приличный «запас прочности и позволяет с уверенностью смотреть в будущее».

Кроме того, премьер отметил положительную динамику по реальным доходам россиян, которые в последние годы лишь снижались.

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не «минус», а «плюс», но плюс очень незначительный — может быть, 0,2–0,3%», — считает глава правительства.

В данном вопросе важную роль играет самочувствие людей, уверен Медведев, ощущают ли они, что доходы стабильны или что они снижаются. В условиях увеличения налоговой нагрузки власти должны помогать наиболее уязвимым категориям граждан — в этих целях подход к социальной поддержке был изменен на адресный.

Запреты: интернет и YouTube

Высказавшись об экономической ситуации и социальной политике, Медведев перешел к ответу на вопрос относительно закона о суверенном интернете. Глава правительства заверил, что инициатива не направлена на какие-либо запреты, а должна защитить Россию от отключения от мировой сети.

По его словам, в США обсуждают возможность отключения России от системы верификации платежей, после они могут попробовать «завернуть кран, связанный с интернетом». Речь идет не только об обычном интернете, но и об «интернете вещей», который связан с технологическими процессами, отметил Медведев.

«Если кто-то кого-то отрезал, то можно остановить все что угодно — энергетическую станцию, допустим, или еще что-нибудь, полеты самолетов», — пояснил премьер.

В данном контексте главу кабмина также спросили о возможном запрете сервиса YouTube в России, но Медведев отверг подобную возможность.

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», — сказал Медведев.

Здравоохранение: увольнения врачей, доступность лекарств, интересы пациентов

Кроме того, премьер ответил на вопрос о состоянии первичного звена здравоохранения в некоторых регионах России, признав необходимость соответствующих улучшений.

«Общее состояние этой первичной сети в целом ряде регионов удручающее. Здесь надо что-то делать. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи, потому что именно туда — в поликлинику, ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), больницу — приходят практически все люди», — указал Медведев.

Обсуждая проблемы здравоохранения, он также высказался об увольнениях врачей. По мнению премьера, в подобных ситуациях, в первую очередь, необходимо учитывать интересы пациентов.

«Все остальное нужно отодвинуть в сторону — амбиции, обиды и так далее», — уверен глава кабмина.

Что касается темы доступности лекарств в аптеках, то тут премьер выступил за более гибкую и простую систему регулирования цен на лекарственные препараты. «Я совсем недавно подписал на эту тему постановление правительства, чтобы все осуществлялось проще, чем сегодня», — отметил Медведев.

Российские власти не собираются убирать иностранные лекарства из аптек, указал глава кабмина, наоборот, следует стимулировать зарубежные фирмы оставаться на рынке в России.

«Мы стараемся все-таки поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства, но в аптеке вообще должно быть все, что угодно. В конце концов, это дело каждого конкретного человека, особенно если он сам расплачивается за лекарства», — добавил Медведев.

Социальные проблемы: закон о домашнем насилии, мусор

В то же время премьер ответил на вопрос по законопроекту о домашнем насилии, заявив, что у него пока нет четкой позиции в отношении данной инициативы, но в ней есть «интересные новеллы».

По словам главы правительства, речь идет о защитных предписаниях, которые запрещают одному из участников конфликта приближаться к другому, с другой стороны он не вводит ни административную, ни уголовную ответственность. Однако подобный пункт может появится в новой версии КоАП.

«Надо все проанализировать еще раз, послушать всех, кто этим занимается. То, что проблема есть, — очевидно. Вопрос в том, как государство должно реагировать», — считает Медведев.

Премьер также ответил на вопрос по реформе обращения с отходами, указав на то, что в советские времена данной отрасли не существовало и Россия только начинает работать в этом направлении.

Принимать решение по каждому мусорному бачку не является задачей правительства России, это задача региона, муниципалитета, чтобы было чисто, и чтобы люди понимали, куда им и что приносить, чтобы это потом утилизировали.

«Эта программа довольно значительная. Она на период до 2024 года предусматривает 300 млрд руб. инвестиций. Но заниматься этим нужно в каждом конкретном районе, в каждом конкретном населенном пункте, иначе ничего не добиться», — резюмировал глава кабмина.

Внешняя политика: Евросоюз, Украина, Белоруссия

Медведев оценил отношения Москвы со странами Запада. По его мнению,

Евросоюз сам должен «объявить перемирие» с Россией, но для этого ему следует набраться мужества.

«Не мы эту войнушку начали, и не нам ее завершать. Думаю, что все-таки нужно набраться мужества, признать некоторые ошибки и выйти уже в плоскость нормальных отношений, нормализации этих отношений», — пояснил премьер.

Москва готова строить отдельные отношения со странами Европы, если те не готовы решать проблемы сообща. В настоящее время ЕС ведет «близорукую политику» по отношению к России, полагает Медведев.

«Но уверен: она [антироссийская политика ЕС] все равно рано или поздно закончится общим примирением», — отметил председатель правительства.

Он также добавил, что США «стало ни холодно, ни жарко» от ухудшения отношений России и Евросоюза, так как товарооборот между Москвой и Вашингтоном практически не изменился, а «европейцы сдулись вдвое».

При этом Медведев верит в завершение торговых войн и снятие санкций с России в будущем.

«Вообще я оптимист — все будет хорошо, но в исторической перспективе, а сейчас здесь сложно», — посетовал премьер.

В настоящее время ситуация в мировой торговле далека от стабильной, а отношения России с ЕС и США переживают «не лучший период», подчеркнул глава кабмина.

Медведев ответил и на вопрос о спорных сигналах со стороны Белоруссии в рамках договора о Союзном государстве.

«У нас есть Союзное государство — это большая ценность. Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий», — заметил глава кабмина.

Каждая из сторон хочет добиться определенных преимуществ для себя, но, уверен премьер, выход можно найти на уровне правительства, и на президентском уровне. По его мнению, в Минске опасаются сокращения своего суверенитета, но этого не нужно бояться.

«Здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие наших стран на долгие годы вперед»,

— призвал глава кабмина.

В контексте обсуждения вопроса по Белоруссии Медведев также затронул тему ситуации на Украине. Председатель правительства указал на желание украинского лидера Владимира Зеленского наладить отношения с Россией.

«Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову», — отметил премьер.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко был представителем «партии войны», продолжил Медведев, и она пытается затянуть нынешнего президента в ту же историю. «У него (Зеленского) высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной, перед украинским народом», — указал глава кабмина.

Протесты в Москве: проблемы и правосудие

По мнению премьера, протесты в Москве лето 2019 года показали, что в обществе есть «мощный запрос на справедливость».

«Ни в социальных сетях, ни на площади такие проблемы решить невозможно. Можно заявить свое мнение — это абсолютно нормально, но заявлять свое мнение нужно все-таки в порядке, предусмотренном действующими правилами», — предупредил глава кабмина.

При этом он отметил, что необходимо тщательно разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.

«В каждом конкретном случае нужно просто досконально разбираться, здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное», — подчеркнул Медведев.

Под конец интервью председатель правительства вспомнил о самых сложных и спорных решениях в своей карьере. По его словам, ими стали ответ на действия Грузии в 2008 году и повышение пенсионного возраста.

«Одним из самых сложных решений для меня и для правительства, и для президента было решение по пенсионной реформе. Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми. Откровенно говоря, это решение никому принимать не хотелось, это понятно абсолютно, но его нужно было принять», — подытожил Медведев.