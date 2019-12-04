Двуличные союзники: почему Трамп сбежал с саммита НАТО

Двухдневный саммит НАТО завершился в Лондоне. Лидеры стран альянса встретились в столице Великобритании — именно здесь находилась первая штаб-квартира объединения. В этом году оно празднует свое 70-летие, но юбилей омрачают противоречия среди членов организации.

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В последний день саммита лидеры НАТО провели пленарное заседание, перед его началом генсек организации Йенс Столтенберг отметил, что противоречия между членами альянса существовали с момента его создания.

«НАТО остается единственной платформой, позволяющей США и Европе на ежедневной основе дискутировать, принимать решения и предпринимать совместные действия, чтобы обеспечивать безопасность без малого одного миллиарда людей. Какими бы ни были наши противоречия, мы сохраним сплоченность вокруг нашей главной задачи — защищать друг друга. Один за всех, и все за одного», — добавил генсек.

По итогам встречи лидеры НАТО выпустили совместное заявление, в котором подтвердили приверженность основным принципам альянса. В числе основных угроз для альянса страны-члены назвали «агрессивные действия России» и международный терроризм.

Второстепенными угрозами же стали международные конфликты, миграция, кибератаки и гибридные нападения.

«Государственные субъекты и негосударственные структуры бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность у наших границ также способствует незаконной миграции», — отмечается в итоговом заявлении.

Кроме того, главы стран-членов НАТО оценили рост влияния Китая в мире. «Это представляет собой как возможности, так и проблемы, которые мы должны решать сообща как альянс», — подчеркивается в документе.

Лидеры государств альянса также приняли решение признать космос сферой операционной деятельности НАТО.

«Мы объявили космос сферой операционной деятельности альянса, признавая его важность для обеспечения нашей безопасности и преодоления вызовов в этой области и при этом соблюдая нормы международного права», — говорится в декларации.

НАТО намерено использовать космос для обеспечения связи и наблюдения, заявил Столтенберг по итогам саммита, но организация якобы не собирается размещать там оружие.

В ходе своей пресс-конференции генсек затронул основные моменты саммита, пояснив ряд моментов журналистам. В частности, Столтенберг отметил, что альянс не отказывается от диалога с Москвой, хотя ее действия якобы представляют угрозу для НАТО.

«Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией. Я и НАТО верим в диалог, он нужен, чтобы была транспарентность, чтоб не было опасных инцидентов», — добавил генсек.

Говоря о проблемном влиянии Китая, генсек призвал Пекин принять участие в соглашениях по контролю над вооружениями, которые могут появиться в будущем. «Впервые страны НАТО рассмотрели подъем Китая — вызовы и возможности, их последствия для НАТО», — отметил Столтенберг.

Кроме того, лидеры альянса утвердили планы по обеспечению военной безопасности Польши и Прибалтики, как объявил генсек, это решение поддержали все страны НАТО. «Это доказывает, что мы способны добиваться результатов, принимать решения и продвигаться вперед», — уверен он.

Однако в ряде вопросов страны-члены НАТО так и не смогли прийти к окончательному решению. В частности, саммит не помог снять вопрос о покупке Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Эта тема является внутренним делом для Анкары, подчеркнул Столтенберг, однако российские ЗРК не могут быть интегрированы в общую систему обороны НАТО.

После завершения пленарного заседания лидеры стран альянса перешли к двусторонним встречам, а также итоговым заявлениям.

Отличительной чертой нынешнего саммита стало отсутствие выступления президента США Дональда Трампа, который отменил свою пресс-конференцию и направился в Вашингтон.

«Мы не будем проводить пресс-конференцию по итогам [саммита] НАТО, потому что мы провели [их] и так много за последние два дня», — написал президент США в Twitter.

Американские СМИ утверждают, что Трамп отказался от пресс-конференции из-за премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Дело в том, что еще в первый день саммита в прессу попала видеозапись, на которой канадский премьер пошутил над главой Франции Эммануэлем Макроном за опоздание на встречу из-за длительной пресс-конференции. СМИ расценили слова Трюдо как шпильку в адрес Трампа, который часто проводит пресс-конференции в ходе официальных встреч с коллегами.

Сам президент США, комментируя поступок Трюдо, назвал премьера Канады двуличным, однако затем спешно исправился и заявил, что он «хороший парень».

Однако перед этим американский лидер все же провел ряд встреч с мировыми лидерами на полях саммита. К примеру, Трамп встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, одной из тем переговоров традиционно стала Россия.

Самой важной мировой проблемой является достижение соглашения с Москвой в ядерной сфере, заявил президент США на встрече с Меркель. По мнению Трампа, Вашингтон ведет упорную работу в данном направлении вместе с Россией.

«Я думаю, что это важнее, чем любая другая проблема в мире сейчас. Мы очень упорно работаем над этим. Он [президент России Владимир Путин] хочет, чтобы мы достигли результата, и я тоже этого хочу, и Китай тоже», — отметил Трамп.

В свою очередь Меркель назвала Россию одним из вызовов, с которыми сталкивается альянс.

«Россия, с одной стороны, известна свойственными противнику мерами против нас, например гибридным ведением войны, с другой стороны, это наш сосед. В связи с этим стоит оглянуться назад на Основополагающий акт Россия — НАТО», — уверена канцлер ФРГ.

Данный документ представляет хороший потенциал для того, чтобы обсудить, как можно выстраивать будущие отношения с Россией, подчеркнула Меркель.

Призывы к диалогу с Россией прозвучали и от остальных лидеров стран альянса. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москва может быть не только угрозой, но и партнером НАТО. По мнению французского лидера, безопасность в Европе невозможна без основательного диалога с Россией.

«Диалог с Россией должен вестись не в ущерб суверенитету стран-членов альянса», — добавил он.

Главу Франции также поддержал литовский лидер Гитанас Науседа, который выступил за более активный диалог с Россией, но назвал одно условие — российская сторона должна продемонстрировать «добрую волю».

«Диалог находится в состоянии затухания или вовсе прекращается. Некоторые государства считают, что Россия не представляет собой угрозу, и хотели бы с ней более активного диалога», — подчеркнул президент Литвы.

К слову, по российскому вопросу в НАТО нет абсолютного единства, наиболее рьяно против взаимодействия с Москвой выступают страны Прибалтики и Польша. Они планомерно настаивают на наличии «российской угрозы» и призывают к усилению альянса.

Однако Россия — далеко не главный предмет споров внутри объединения, основные противоречия между странами-членами НАТО проявились еще накануне — в первый день саммита. Одним из них стало заявление Макрона о «смерти мозга» альянса, сделанное еще в ноябре.

Во время саммита утверждение президента Франции подвергли критике лидеры США, Германии, Великобритании, Турции, Польши и других странах. Представители различных государств наперебой говорили о полезности альянса и его силе, а также единстве внутри организации.

Макрон же от своей позиции отказываться не стал. «Я подтверждаю эти слова», — отметил он, признав, что они вызвали широкий отклик среди мировой общественности. Президент Франции уточнил, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса.

При этом Трамп заявил, что по завершению саммита Макрон якобы изменил своей мнение относительно ситуации в НАТО.

«Макрон взял обратно свои слова о «смерти мозга» НАТО, он понимает, что альянс начал усиливаться», — отметил президент США.

Кроме того на саммите обсуждался и вопрос расходов на оборону стран НАТО. Главным инициатором увеличения трат выступает Трамп, который не согласен платить за безопасность Европы. Президент США не раз критиковал ведущие страны Евросоюза — Францию и Германию — за нежелание довести расходы на оборону до 2% ВВП.

В этот раз Трампа частично успокоил Столтенберг, который отметил рост трат на безопасность со стороны стран-членов НАТО. По словам генсека, суммарные оборонные расходы государств альянса вырастут на $130 млрд в 2020 году и на $400 млрд в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

Согласно распространенным НАТО к саммиту статистическим материалам, на данный момент 9 из 29 стран альянса государств увеличили свои расходы выше установленной в 2014 году планки в 2% их ВВП. Однако президент США не намерен отступать от своей позиции, и хочет добиться подобных показателей от всех стран альянса.

Наличие разногласий в альянсе также подтверждает отказ Трампа от итоговой пресс-конференции по завершению саммита, ведь официально неизвестно, почему президент США покинул Лондон раньше времени.