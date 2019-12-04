«Россия не содействует»: Меркель объяснила высылку дипломатов

Германия выслала двух российских дипломатов из-за того, что со стороны Москвы не было содействия в расследовании дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита НАТО.

Она допустила, что тема высылки дипломатов может быть поднята на ее переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря — в этот день состоится встреча в нормандском формате. В то же время Меркель не считает, что этот вопрос может негативно повлиять на переговоры в целом.

«Я не думаю, что это станет бременем для встречи в нормандском формате. Там речь пойдет об Украине и о том, как продвинуться вперед в минском процессе», — сказала канцлер. Вместе с тем она подчеркнула, что с точки зрения двусторонних отношений это событие.

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Ранее в этот день Германия объявила двоих сотрудников посольства РФ персонами нон грата. В МИД ФРГ пояснили, что такое решение было принято по факту расследования убийства гражданина Грузии в столице Германии. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, у Берлина есть достаточные основания полагать, что убийство могли совершить по заказу госорганов России или Чечни.

Стоит отметить, что убитый Зелимхан Хангошивили участвовал во второй чеченской войне, он выступал на стороне сепаратистов и соратников Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. В ходе боевых действий Хангошивили командовал отрядом из нескольких десятков ичкерских боевиков.

В ответ на это в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает такие действия Германии как недружественную и безосновательную меру. В связи со сложившейся ситуацией Россия будет вынуждена осуществить комплекс ответных мер, предупредили дипломаты. «Политизированный подход к вопросам следствия недопустим», — заявили в министерстве.

О зеркальных действиях со стороны Москвы на такой шаг ФРГ, заявил и зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он напомнил о существовании международной практики, которая предполагает ответную высылку дипломатов. По его словам, у России есть все основания для подобного акта. В то же время Климов отметил, что зеркальный ответ на действия Берлина последует только в том случае, если высланные сотрудники российского посольства — дипломаты, а не технический персонал.

«Этот инцидент, конечно, не прибавит энтузиазма в отношения России и ФРГ, негативное влияние будет», — цитирует его РИА «Новости».

Вместе с тем сенатор выразил мнение, что эта ситуация никак не скажется на встрече в нормандском формате. «Я не вижу никакой связи между этими вопросами. Высылка наших дипломатов — это вопрос российско-германских отношений, а встреча в нормандском формате касается урегулирования на Украине. Россия заинтересована в мире и безопасности на Украине», — констатировал Климов.

Он также назвал недопустимым вопрос о том, что сотрудники посольства или органов власти РФ могут быть причастны к чьему-либо убийству.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение властей Германии недружественным шагом, сравнимым с развязанной Великобританией кампанией вокруг так называемого дела Скрипалей. Депутат обратил внимание, что расследование еще не закончено, никаких доказательств не предъявлено, на все равно «надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны».

«Иначе как очередным проявлением антироссийской истерии подобный подход назвать нельзя», — сказал он. Слуцкий выразил выразил уверенность, что Москва отреагирует адекватно в соответствии с существующей дипломатической практикой.

Убийство гражданина Грузии произошло в августе в районе Моабит. По мнению прокуратуры, к преступлению причастен 49-летний россиянин, его задержали.

У него нашли «орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором он пытался скрыться», заявили правоохранители.

По версии следствия, убийство могли заказать представители преступного мира или разведка иностранного государства.

Spiegel писал, что подозреваемый мог работать на российские спецслужбы. Такой вывод в издании сделали на основании того, что имени подозреваемого, указанного в визе, якобы нет в российских банках данных. Кроме того, номер его загранпаспорта указывает на МВД, которое «уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ».

В Кремле заверили, что дело об убийстве в Берлине не связано с официальными органами РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг «какую-то связь этого происшествия с официальной Россией».