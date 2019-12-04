Дружба и вертолеты: Путин и Вучич обошлись без скандала

Президент Сербии Александар Вучич посетил российский Сочи, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Вучич пригласил президента России снова совершить визит Белград.

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Путин был в Сербии в январе 2019 года, и эта поездка — а российский президент пользуется определенной популярностью в этой стране — оказала определенную поддержку Вучичу. В то время он столкнулся с массовыми протестами оппозиции, которая обвиняла его в попытках достигнуть договоренности с Косово в ущерб сербским интересам.

В Сочи Вучич также поблагодарил Путина и главу российского Минобороны Сергея Шойгу за высокий уровень военного сотрудничества. Речь идет о недавней поставке в Сербию четырех российских военно-транспортных вертолетов Ми-35. Сербский лидер добавил, что Белград рассматривает досрочную поставку как «еще один жест дружбы».

Визит Вучича в Москву состоялся спустя непродолжительное время после разоблачений в сербских СМИ «шпионского скандала».

В середине ноября местный таблоид «Блиц» опубликовал материал под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!» В материале утверждалось, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского военнослужащего, имя которого не сообщалось. Кроме того, издание опубликовало видеозапись, на которой видно, как двое мужчин обмениваются какими-то пакетами.

В свою очередь, белградская газета «Политика» сообщила что на видео якобы был заснят помощник военного атташе России в Сербии Георгий Клебан при даче взятки сербскому офицеру, а сам ролик, по данным автором материала, был заснят несколько лет назад. Вместе с тем сербская пресса утверждает, что сам Клебан покинул территорию балканского государства еще летом.

Издание отмечает, что запечатленный в ролике сербский офицер не имеет отношения к структурам безопасности Сербии. «Другими словами, это гражданское лицо, вероятнее всего, торговавшее коммерческими данными», — пишет газета.

Публикация видео взбудоражила сербские политические круги, учитывая, что информация появилась в преддверии визита Вучича в Россию. Ранее в СМИ появилась информация, что Вучич поручил спецслужбам страны проверить сведения о возможной попытке вербовки офицера представителем военного атташата России.

Cербский лидер после скандала заявил, что не будет отменять визит. Он подчеркнул, что Сербия намерена поддерживать доверительные отношения с Москвой. «Нет, мы не думаем об этом», — сказал Вучич, отвечая на вопрос об отмене визита.

«Президента Путина я считаю искренним другом Сербии», — заявил Вучич незадолго до визита. Он напомнил, что Сербия — одна из немногих стран, которая не ввела санкции против Москвы и поддерживает ее на международном уровне.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждали этот визит. «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что существуют определенные стороны, которые хотели бы заранее омрачить этот визит. Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным», — сказал он.

При этом данные о возможной вербовке сербского военного в России расценивают как провокацию на высшем уровне, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, ведомство уже привыкло к тому, что перед контактами на высшем или на высоком уровне появляются «интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации».

«Очевидно, что задача, которая стояла перед авторами этого видео, — это провокативные действия, это попытка настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов», — добавила Захарова.

Белградский инженер-строитель Мирослав Павлович также не верит в историю со шпионским скандалом, хотя и относится к президенту Сербии Вучичу негативно. «Сказку о русском разведчике придумали американцы. Они имеют задачу — найти возможность для разрушения российско-сербских отношений. Сейчас в Сербии пытаются реализовать черногорский сценарий. И все будет, как уже было там. В конечном итоге Сербия вступит в НАТО», — говорит «Газете.Ru» Павлович.

В настоящее время отношения Москвы и Белграда можно назвать достаточно крепкими не только в экономической и политической, но и военной сфере. Обе страны достаточно регулярно проводят военные учения, однако, несмотря на это, отношения не лишены противоречий. Так, Сербия, несмотря на обращения, так и не предоставила российскому гуманитарному центру в городе Нише дипломатического статуса.

Центр был основан еще в 2012 году для «обеспечения гуманитарного реагирования на чрезвычайные ситуации на территории Сербии и других стран Балканского региона». Координацией центра с российской стороны занимается МЧС России. На Западе считают, что центр выполняет разведывательные функции, и оказывают давление на Сербию, чтобы она не предоставляла Москве подобного статуса. При этом, в 2016 году Сербия заключила соглашение, с НАТО, которое дало альянсу дипломатический статус и освободило его имущество от налогов.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» специалист по Сербии ведущий эксперт Института Славяноведения РАН Георгий Энгельгардт, сербские власти не заинтересованы в обострении ситуации вокруг «шпионского скандала». По словам эксперта, это крайне невыгодно Белграду, учитывая вызовы, стоящие перед Вучичем во внутренней политике.

При этом открытым остается вопрос и вступления Сербии в ЕС, однако тут есть условие — урегулирование вопроса с Косово через территориальное разграничение с частично признанной республикой.

В Косово недавно прошли парламентские выборы, на которых большинство получили представители партии «Самоопределение» во главе с Альбином Курти, который считается одним из видных лидеров косовских сепаратистов. Политик известен свой жесткой позицией в отношении переговоров с Белградом и считает, что Сербия обязана выплатить Косово репарации.

Что же касается сербской оппозиции, то она обвиняет Вучича в желании пойти на сделку по признанию Косово, которую его противники считают «предательством». Именно это подтоклнуло массовые протесты в Белграде. Правда, сегодня их накал схлынул, лишь около здания парламента можно увидеть небольшой палаточный городок. В середине декабря в сербской столице должен начаться судебный процесс над одним из лидеров «Союза за Сербию» Бошко Обрадовичем, которого обвиняют в незаконных действиях при проведении оппозиционных митингов.