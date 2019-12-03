«Надо ладить с Россией»: что решили Макрон и Трамп

3 декабря в Лондоне открылся саммит НАТО. Во вторник — знаменательная дата — 70-летие военного альянса. Место прохождения саммита выбрано неслучайно — именно Лондон стал городом, где была расположена самая первая штаб-квартира организации. Впрочем, настроение членов НАТО отнюдь не праздничное. Юбилей альянса они встречают на фоне обострившихся противоречий и размышлений журналистов о кризисе НАТО.

Вместе с тем в Лондоне проходят протесты против политики, проводимой НАТО и США в мире. Британцы вышли на Трафальгарскую площадь, чтобы выразить недовольство действиями альянса в странах Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Центральным событием саммита стала встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Из-за нашумевшего недавнего интервью последнего, в котором он заявил о «смерти мозга НАТО», именно переговоры этих двух лидеров стали показателем противоречий внутри альянса. «Это оскорбительно для целого ряда сил», — заявил Трамп на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом, судя по всему, политикам удалось найти точки соприкосновения. По крайней мере, демонстрировать разногласия после встречи президенты не стали.

Глава Белого дома, например, выразил согласие с французским коллегой в том, что НАТО стоит проявить больше гибкости в реагировании на угрозы и вызовы, а не сосредотачиваться на одном российском направлении.

«Мы с президентом [Макроном], я думаю, чувствуем необходимость большей гибкости, мы оба согласны в этом вопросе, — подчеркнул Трамп. — Многие говорят, что она [НАТО] была задумана изначально для того, чтобы следить за Советским Союзом, а теперь — Россией. Но есть и другие вещи, за которыми надо следить: это и радикальный исламский терроризм, и невероятный подъем Китая, есть множество других вещей».

В своем интервью для Economist французский лидер ранее заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, так как координация по стратегическим решениям между США и союзниками полностью отсутствует. Кроме того, Эммануэль Макрон заявил, что Европе «пора проснуться» и перестать полагаться на США, в частности, в вопросах построения диалога с Москвой. И, стоит отметить, по этой теме глава Белого дома не стал также демонстрировать разногласия.

«Я думаю, что мы должны ладить с Россией. Это хорошо, если мы ладим с Россией», — сказал Дональд Трамп в ходе встречи с Макроном.

При этом американский лидер добавил, что альянс «должен быть всегда готовым [к возможной конфронтации], будь то Россия или кто-то другой».

Французский лидер, в свою очередь, продолжает настаивать на своем видении дальнейших отношений с Москвой. «Если мы хотим стабильности в Европе, то крайне важно начать стратегический диалог с Россией», — сказал Макрон на встрече Трампом.

В то же время глава Белого дома все же высказал свое недовольство заявлением Макрона. Свое возмущение Трамп выразил практически сразу, прибыв на саммит, что, к слову, заставило многих ожидать, что его встреча с Макроном пройдет на повышенных тонах.

На пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент США обрушился с критикой на своего французского коллегу.

«Франция находится в не очень хорошем экономическом положении, у них трудная ситуация. Это жесткое заявление, когда у тебя такие трудности во Франции. Посмотрите, что происходит с «желтыми жилетами», нельзя делать такие заявления. Это проявление неуважения», — сказал Трамп по прибытии на саммит НАТО, добавив, что Франция как никто другой нуждается в НАТО.

Впрочем, Макрон, встретившись с главой Белого дома, не стал отказываться от своих слов. Он подтвердил свое мнение о «смерти мозга НАТО», отметив, что считает необходимым внести ясность в стратегию альянса.

Тем не менее, противоречия между лидерами стран-участниц НАТО — серьезное испытание для альянса. Никуда не делись, например, недовольство Трампа Макроном из-за цифрового налога, который затрагивает американских технологических гигантов, таких как Google, Amazon и Facebook. Эта тема, как и ожидалась, тоже была поднята в ходе встречи двух лидеров. Однако, французский лидер проявил настойчивость и в этом вопросе.

«Я привержен защите наших интересов», — сказал Макрон, добавив, однако, что цифровой налог не направлен конкретно против американских корпораций.

Не слишком доволен американский лидер и тем, что, по его мнению, далеко не все европейские союзники вносят достаточные взносы в бюджет блока. И эта тема, несомненно, тоже будет широко обсуждаться в ходе саммита.

По мнению Трампа, все участники НАТО должны стремиться увеличить свои расходы на альянс до 2% от ВВП. Сейчас, помимо США, эту норму выполняют лишь восемь стран. Большинство же достаточно медленно продвигаются к желаемому Трампом результату. На них американский глава уже накинулся в ходе своей пресс-конференции с Макроном.

«Мы уже со многими обсудили сложившуюся ситуацию и будем обсуждать ее в ближайшее время с другими странами. Большинство из них сейчас увеличивают взносы в бюджет НАТО. С теми же, кто этого не делает, нам придется говорить по-другому и применять к ним меры в торговле. В том, что касается торговли, наши возможности очень велики, — сказал Трамп. — Если вы наживаетесь за счет Соединенных Штатов, а потом не платите по счетам, это нехорошо».

За несколько дней до саммита США объявили о сокращении своих взносов в НАТО, что стало, по большому счету, демонстративной мерой. В целом, непредсказуемость американского лидера усиливает напряжение среди участников альянса.

В сентябре NBC со ссылкой на источники сообщал, что бывший советник по безопасности США Джон Болтон в своем личном разговоре заявил, что Трамп может выйти из всех международных сообществ и альянсов в случае переизбрания на пост президента. О подобных намерениях главы Белого дома сообщал также The News York Times.

Так и или иначе, от американского лидера его союзники не в первый раз уже слышат критику и вопросы о целесообразности альянса. На этот раз гораздо большее недовольство проявил именно президент Франции, чем, к слову, внес раздор не только в НАТО, но и в Евросоюз.

Его заявление было плохо принято Берлином. Как сообщали зарубежные СМИ, канцлер Германии даже высказала свое недовольство Макрону в ходе обеда, посвященного 30-летию падения Берлинской стены.

«Я понимаю ваше стремление к разрушительной политике, — цитирует NYT слова Меркель. — Но я устала собирать кусочки. Снова и снова мне приходится склеивать разбитые вами чашки, чтобы мы могли потом сесть и выпить вместе чая».

Несомненно, еще хуже слова французского лидера приняли в восточно-европейские участники НАТО, а также на Украине. Странам, настаивающим на том, что соседняя Россия несет им угрозу, вряд ли пришлись по вкусу доводы Макрона о том, что реальная угроза исходит не от Москвы на востоке, а от террористов на юге.

Но и на южном направлении французский лидер встретил недопонимание. Его заявление привело к публичному конфликту с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президент Франции, господин Макрон, я говорю вам в Турции, и я скажу в НАТО: сначала проверьте вашу собственную голову на предмет смерти мозга», — заявил на днях Эрдоган.

В МИД Франции заявили, что слова турецкого лидера расценивают как оскорбление, в министерство был также вызван посол Турции.

Лидеры теперь встретятся на полях саммита и уже лично выскажут свое недовольство друг другу. Однако, как сообщал ранее Politico, Эммануэль Макрон уже предупредил канцлера Германии, что не сможет на саммите «сидеть и вести себя так, будто ничего не произошло», имея ввиду операцию Турции на севере Сирии.

В октябре Анкара начала военную операцию на севере Сирии, не получив на это одобрения своих союзников по НАТО. Действия Турции были направлены против курдских формирований, которые турецкая сторона считает террористическими, тогда как для коалиции во главе с США они были главными союзниками в войне с исламскими радикалами.

Поведение Турции вызвало раздражение у всех стран-участниц НАТО. Тем не менее, выносить сор из избы в альянсе не принято. Макрон же своим заявлением, нарушил это негласное правило, что привело к гораздо большим последствиям, чем саркастичные твиты Трампа о «нахлебничестве» европейских членов блока.

Французский лидер хотел спровоцировать партнеров по альянсу и ему это удалось, возможно, даже больше, чем он надеялся. Пострадали в результате отношения Франции с США, Германией и Турцией.

Однако, несмотря на результаты, французский лидер попытался донести то, что становится уже более очевидным для европейцев — США перестает быть надежным союзником. Это демонстрируют и вывод Вашингтоном войск из Сирии, что лишило курдов поддержки и развязало руки Турции, и выход США из основополагающих международных соглашений в сфере безопасности — СВПД по Ирану и ДРСМД. С последствиями таких решений, особенно по части ядерной сделки, приходится разбираться именно Европе.

В ходе встречи с Трампом французский лидер, судя по всему, обозначил своему американскому коллеге, что ему приходится иметь дело с результатами его решений.

«В связи с решением прекратить договор о РСМД, мы должны строить новые вещи, на новой базе… Надо понимать, какая новая природа отношений с Россией. Я хочу, чтобы в этих переговорах голос Европы был учтен, чтобы она была частью этого нового договора», — сказал Макрон на пресс-конференции с президентом США.

Президент США в свою очередь заявил о возможности достижения договоренности с Россией в сфере ядерного разоружения.

«Что касается ядерного оружия, я говорил с президентом [РФ Владимиром] Путиным, мы в контакте с ним. Мы хотим, и он очень хочет, заключить некоторое ядерное соглашение, которое на каком-то этапе, возможно, включит Китай и, надеюсь, вашу страну (Францию) и некоторые другие страны», — цитирует слова глава американской администрации ТАСС.

Стоит отметить, что противоречия с Вашингтоном стали, в частности, результатом амбиций французского президента, который стремится играть роль первой скрипки в главных международных политических процессах. Для Макрона подобные провокационные заявления — способ зарекомендовать себя как политика нового времени, который не боится говорить правду и бросать вызов главным проблемам. Однако, как подобные стремления встретят в Евросоюзе и НАТО — неизвестно.