Право на язык: Венгрия просит Россию надавить на Украину

Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента России ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь, речь идет о праве на изучение языка.

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«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — обратил внимание Володин. Он также указал на большое число венгров и поляков, которые проживают на Украине.

Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался на встрече Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. По словам Володина, после этого диалога они пришли к выводу о необходимости более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Спикер Госдумы отметил, что такой же позиции придерживаются Польша и Румыния.

«Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали [это], но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», — подчеркнул он.

Политик также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. Как он отметил, если Украина хочет стать европейской страной, она в первую очередь должна избавиться от таких «рудиментов», как национализм в политике. Володин заявил, что нельзя спускать с рук националистам их поведение.

Говоря о возможных практических шагах, Володин пообещал, что Москва будет продвигать свою точку зрения в рамках межпарламентских структур, в частности в ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Он вступил в силу 28 сентября 2017 года и будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года.

В прошлом году глава венгерского МИДа заверил, что его страна продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, так как прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт, достигнуто не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантического альянса тесно контактирует с руководством Венгрии и Украины, чтобы урегулировать разногласия между этими странами по языковому вопросу.

МИД Украины 2 декабря вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручил ему ноту протеста из-за интервью изданию «Европейская правда», в котором венгерский дипломат заявлял об автономии национального меньшинства на Западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина — НАТО.

В украинском внешнеполитическом ведомстве послу указали на неприемлемость подобных высказываний и дополнительно отметили, что закон Украины «Об образовании» не нарушает прав украинцев венгерского происхождения. Как заявили в МИД, он дает им возможность «лучшей самореализации на Украине, что уже было подтверждено Венецианской комиссией».

Претензии России к политике Украины в отношении нацменьшинств стали еще больше после того, как 28 ноября на форуме ООН по вопросам нацменьшинств в Женеве украинская делегация сорвала выступление депутата от Крыма Руслана Бальбека. Парламентарий представлял свой доклад, и в это время некоторые присутствовавшие кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, а отдельные украинцы даже были готовы броситься в драку.

Володин в ответ на это предупредил Украину, что национализм и притеснение малых народов в стране может спровоцировать выход из ее состава некоторых областей.

Он отметил, что украинские власти должны отдавать себе отчет в этом. По словам Володина, таким поведением Киев в очередной раз продемонстрировал свою нетерпимость к малым народам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. По его мнению, заявление спикера нижней палаты российского парламента свидетельствует об «истинных устремлениях» России.

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков в Facebook.