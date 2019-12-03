Право на язык: Венгрия просит Россию надавить на Украину

Венгрия хочет вместе с Россией защищать права нацменьшинств на Украине

Венгрия решила объединиться с Россией, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такие стремления разделяют также Румыния и Польша. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после того, как украинские власти приняли закон об образовании, который сильно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Нацсобрание Венгрии попросило Госдуму объединить усилия, чтобы защитить права национальных меньшинств на Украине, сообщил в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента России ее спикер Вячеслав Володин. По его словам, в первую очередь, речь идет о праве на изучение языка.

«После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины», — обратил внимание Володин. Он также указал на большое число венгров и поляков, которые проживают на Украине.

Вопрос защиты прав нацменьшинств на Украине обсуждался на встрече Володина со спикером Нацсобрания Венгрии Ласло Кевером в рамках IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане. По словам Володина, после этого диалога они пришли к выводу о необходимости более активно защищать права национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.

Спикер Госдумы отметил, что такой же позиции придерживаются Польша и Румыния.

«Поэтому было бы правильно, чтобы украинские власти не только услышали [это], но и прекратили нарушать основополагающие права граждан, проживающих на Украине», — подчеркнул он.

Политик также призвал Европарламент, ОБСЕ и ПАСЕ изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине. Как он отметил, если Украина хочет стать европейской страной, она в первую очередь должна избавиться от таких «рудиментов», как национализм в политике. Володин заявил, что нельзя спускать с рук националистам их поведение.

Говоря о возможных практических шагах, Володин пообещал, что Москва будет продвигать свою точку зрения в рамках межпарламентских структур, в частности в ПАСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

Он вступил в силу 28 сентября 2017 года и будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года.

В прошлом году глава венгерского МИДа заверил, что его страна продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, так как прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт, достигнуто не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантического альянса тесно контактирует с руководством Венгрии и Украины, чтобы урегулировать разногласия между этими странами по языковому вопросу.

МИД Украины 2 декабря вызвал посла Венгрии Иштвана Ийдярто и вручил ему ноту протеста из-за интервью изданию «Европейская правда», в котором венгерский дипломат заявлял об автономии национального меньшинства на Западной Украине и блокировании деятельности комиссии Украина — НАТО.

В украинском внешнеполитическом ведомстве послу указали на неприемлемость подобных высказываний и дополнительно отметили, что закон Украины «Об образовании» не нарушает прав украинцев венгерского происхождения. Как заявили в МИД, он дает им возможность «лучшей самореализации на Украине, что уже было подтверждено Венецианской комиссией».

Претензии России к политике Украины в отношении нацменьшинств стали еще больше после того, как 28 ноября на форуме ООН по вопросам нацменьшинств в Женеве украинская делегация сорвала выступление депутата от Крыма Руслана Бальбека. Парламентарий представлял свой доклад, и в это время некоторые присутствовавшие кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, а отдельные украинцы даже были готовы броситься в драку.

Володин в ответ на это предупредил Украину, что национализм и притеснение малых народов в стране может спровоцировать выход из ее состава некоторых областей.

Он отметил, что украинские власти должны отдавать себе отчет в этом. По словам Володина, таким поведением Киев в очередной раз продемонстрировал свою нетерпимость к малым народам.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. По его мнению, заявление спикера нижней палаты российского парламента свидетельствует об «истинных устремлениях» России.

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков в Facebook.