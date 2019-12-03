Почтовый скандал: премьер Финляндии уходит в отставку

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне подал президенту Саули Ниинистё прошение об отставке, и оно было одобрено, заявили в канцелярии финского лидера.

«Я принимаю отставку и прошу вас продолжить исполнение своих обязанностей [до назначения нового правительства]», — сказал Ниинистё в ходе встречи с Ринне.

Накануне финский телеканал YLE сообщил о намерении Ринне уйти со своего поста из-за скандала вокруг забастовки почтовых служб в Финляндии. Премьер хотел подать в отставку до дебатов в парламенте по этому вопросу, утверждают источники телеканала.

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Стоит отметить, что забастовка почтальонов началась в Финляндии еще в середине ноября. Основной причиной стало несогласие между профсоюзами и работодателями по условиям труда. Первая забастовка работников почтовой службы состоялась 24 ноября, уже на следующий день почтальоны заявили о намерении бастовать до 8 декабря. Впоследствии окончательная дата поменялась на 22 декабря, а число бастующих достигло 10 тыс. человек.

В профсоюзах утверждают, что руководство почтовой службы попыталось пересмотреть контракты своих сотрудников в сторону снижения их доходов. При этом в Финляндии ноябрь — один из самых загруженных месяцев в работе почты из-за приближающего рождества. В результате забастовки отправка посылок и писем была задержана на несколько недель. К протестному движению также присоединились сотрудники транспортных служб, что привело к отмене авиарейсов и остановке общественного транспорта.

Переговоры между руководителями почтовой службы и бастующими долгое время не давали никаких результатов, однако 27 ноября стороны смогли прийти к соглашению. Забастовка почтальонов привела к отставкам в кабинете Ринне. В частности, свой пост покинула министр по делам местного самоуправления и управления собственностью Сирпа Паатеро.

Министр знала о менее выгодном контракте для почтальонов, отмечают финские СМИ, который привел бы к снижению зарплаты работников почты. Также на нее не раз поступали жалобы со стороны сотрудников почтовой службы.

Это обстоятельство привело к переходу скандала в политическое русло. Оппозиционные партии — Национальная коалиционная партия, «Христианские демократы Финляндии» и движение «Сейчас» — призвали вынести вотум недоверия кабмину из-за почтового скандала. Обсуждение было назначено на 3 декабря, и именно перед ним Ринне решил уйти в отставку.

К слову, правящая Социал-демократическая партия Финляндии накануне выступила в поддержку премьера, несмотря на негативное отношение к Ринне со стороны оппозиции.

«Правление полностью доверяет председателю партии, премьер-министру Антти Ринне», — заявил секретарь социал-демократов Анттон Рённхольм.

Сам Ринне говорил, что хотел бы услышать точный ответ от входящей в правительственную коалицию партии «Финляндский центр», готова ли она продолжать работу в составе кабмина с ним как премьер-министром или нет.

«Правительство в настоящее время абсолютно дееспособно», — добавлял политик.

В ответ лидер центристов Катри Кулмуни заявила, что партия утратила доверие к премьеру, но не собирается отказывать от коалиции с социал-демократами в парламенте. По ее словам, «Финский центр» ожидает, что их партнеры предпримут соответствующие шаги и сделают выводы по ситуации.

Стоит отметить, что, помимо социал-демократов и центристов, в правящую коалицию в парламенте Финляндии также входят партии Зеленый союз, Левый союз и Шведская народная партия.

Тем не менее уход премьера можно расценивать как ответ социал-демократов на запрос их союзников по коалиции. Теперь Социал-демократической партии предстоит выбрать нового премьер-министра, которого должен утвердить парламент.

Сначала партия проведет переговоры по формированию нового кабмина, пишет Ilta-Sanomat, следом на съезде социал-демократов 12 декабря будет выбран приемник Ринне, а уже затем представлен окончательный состав правительства.