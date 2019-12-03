«Это мясо»: в Киеве оценили резолюцию «нормандской четверки»

В Киеве не нашли «прорывных идей» в резолюции «нормандской встречи»

Прорывных идей в проекте резолюции по итогам саммита «нормандской четверки» нет, заявил вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. По его словам, все будет зависеть от результатов переговоров лидеров стран. Такой документ, добавил политик, готовят заранее, чтобы было «мясо, которое можно дополнять».

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о проекте итогового коммюнике для встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщает канал ICTV.

«Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей», — заявил украинский политик.

Кулеба добавил, что сейчас проект итогового документа «очень дипломатический». Он также отметил, что коммюнике готовят заранее, это своеобразное «мясо, [которое] можно дополнить», отметил чиновник.

Саммит «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — пройдет в Париже 9 декабря. Такой формат переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы этих государств впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Кроме Донбасса главы четырех государств обсуждают и другие темы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется поговорить о территориальной принадлежности Крыма — причем с участием США.

В Кремле, однако, заявили, что обсуждение темы Крыма с Украиной считают невозможным в любом формате.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и, собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса. Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Для реализации «формулы» Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи «нормандской четверки». В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность,

заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, возможная встреча президентов Путина и Зеленского в Париже может помочь в понимании дальнейших шагов украинского главы «после неоднозначных заявлений в его офисе». Лавров добавил, что Москва не сокращала двусторонних отношений с Киевом.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором».

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами ООН. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

Конфликт в Донбассе является внутренней украинской гражданской войной, Россия не имеет к нему отношения, подчеркивали также в Москве. Отсутствие российских Вооруженных сил в регионе признали и международные наблюдатели ОБСЕ.