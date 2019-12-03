«Это мясо»: в Киеве оценили резолюцию «нормандской четверки»

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о проекте итогового коммюнике для встречи лидеров стран «нормандской четверки». Об этом сообщает канал ICTV.

«Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей», — заявил украинский политик.

Кулеба добавил, что сейчас проект итогового документа «очень дипломатический». Он также отметил, что коммюнике готовят заранее, это своеобразное «мясо, [которое] можно дополнить», отметил чиновник.

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Саммит «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии — пройдет в Париже 9 декабря. Такой формат переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы этих государств впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины.

Кроме Донбасса главы четырех государств обсуждают и другие темы. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется поговорить о территориальной принадлежности Крыма — причем с участием США.

В Кремле, однако, заявили, что обсуждение темы Крыма с Украиной считают невозможным в любом формате.

«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и, собственно, какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что для встречи лидеров «нормандской четверки» Киеву необходимо действовать в соответствии с «формулой Штайнмайера», которая была согласована представителями контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В «формуле» прописан механизм предоставления Донбассу со стороны Киева особого статуса. Основная идея соглашения — демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Закон об особом порядке местного самоуправления в указанных районах должен временно вступать в силу в день голосования, а когда ОБСЕ признает их легитимность — стать постоянным.

Для реализации «формулы» Киев вместе с ДНР и ЛНР согласовали разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — еще одно условие встречи «нормандской четверки». В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность,

заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, возможная встреча президентов Путина и Зеленского в Париже может помочь в понимании дальнейших шагов украинского главы «после неоднозначных заявлений в его офисе». Лавров добавил, что Москва не сокращала двусторонних отношений с Киевом.

Российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, Киев называет «страной-агрессором».

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы на внутренние дела страны, в том числе на конфликт в Донбассе. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка». Он добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, проведенного весной 2014 года в соответствии с международными стандартами ООН. Более 96% из проголосовавших 80% избирателей Крыма поддержали воссоединение с Россией.

Конфликт в Донбассе является внутренней украинской гражданской войной, Россия не имеет к нему отношения, подчеркивали также в Москве. Отсутствие российских Вооруженных сил в регионе признали и международные наблюдатели ОБСЕ.