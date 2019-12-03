«У нас нет меньшинств»: Разумков ответил спикеру Думы

На Украине не существует национальных меньшинств, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Так председатель украинского парламента ответил спикеру Государственной думы РФ Вячеславу Володину, посулившему Украине распад, передает «РБК-Украина».

«В стране нет ни малых, ни средних, ни больших народов — на Украине есть многонациональный украинский народ», — заявил Разумков.

Он подчеркнул, что украинцы могут говорить на разных языках, оставаясь при этом одним народом. Кроме того, спикер Рады назвал «не более чем мечтами» заявления о возможном распаде Украины — когда от нее будут «отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории».

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30 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя поведение украинской делегации форуме ООН по вопросам меньшинств, заявил, что проявление национализма и притеснение малых народов может вызвать выход из состава Украины некоторых областей.

По его словам, украинским властям нужно понимать это и «не допускать нарушения прав и свобод» проживающих в стране этнических групп, изменив отношение к ним. «Новой власти Киева стоит начать не с позиции обид и претензий, а с позиции устранения ошибок», — подчеркнул председатель Госдумы.

Незадолго до этого депутат Думы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН в швейцарской Женеве.

По его словам, некоторые люди во время его доклада кричали, стучали ногами, били кулаками по столу. «Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы», — сказал Бальбек. Он отметил, что

таким поведением украинская делегация показывает свое «презрение» к демократическим ценностям.

В Киеве слова Володина вызвали бурю возмущения. Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар призвал провести проверку высказывания председателя Госдумы на предмет нарушения им украинского законодательства. Он также заявил, что на Украине не притесняют этнические группы и каждая из них имеет возможности для развития своей национальной идентичности.

Глава украинского МВД Арсен Аваков в выражениях не стеснялся. По его мнению, спикер Госдумы «прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией». Кроме того, он порекомендовал Володину делать такие заявления чаще — чтобы «были понятны намерения русского мира».

Себя Аваков назвал «русскоязычным украинским националистом Арсеном».

Бальбек осудил Авакова и отнес главу МВД Украины к числу политиков-националистов. По словам парламентария, такие, как Аваков, пытаются «свалить провалы» украинских властей на Россию. Он также назвал вышестоящих политиков Украины «бездарными» и подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывала украинскому народу в дружбе.

В Кремле высказывание Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины назвали «оценочными» и напомнили, что внешнюю политику в России определяет президент.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство страны разделяет обеспокоенность председателя Госдумы по поводу поведения украинских делегатов на международных форумах. Демарши, подобные женевской выходке, Песков назвал «неприемлемыми».

Хотя и новый президент Украины Владимир Зеленский, и большинство его сподвижников — русскоязычные, в отношении диалога с Россией он настроен скептически. Вскоре после избрания новый президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.

Президент России Владимир Путин в начале октября назвал украинцев «братским народом без всякого преувеличения» и ближайшим соседом. Критики, по словам Путина, могут заслуживать действия властей страны, но не народ Украины.

Напомним, что риторика о «братских народах» происходит из советской концепции о «дружбе народов»: власти СССР предполагали, что между населяющими его народами не может быть противоречий из-за братских отношений. В Российской империи малороссы считались ветвью русского народа наряду с белорусами и великороссами, однако после Октябрьского переворота и прихода к власти большевиков в ходе коренизации от этой точки зрения отказались как от «шовинистической».