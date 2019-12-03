«Люди не потерялись»: Захарова рассказала о Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись. Так в Facebook дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал бороться за «потерявшихся донбассцев».

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что отправленные Киевом танки «не смогут найти людей». Кроме того, она призвала украинские власти гарантировать живущим в Донбассе согражданам их права и свободы — в этом случае «люди найдутся сами».

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Российская дипломат также пишет, что донбассцы не по своей воле не участвовали в выборах президента Украины — хотя такая возможность у Киева была. Причины всех проблем Киев должен искать внутри своего государства, добавила Захарова. Она также указала на двойное гражданство многих украинских политиков, которые «действовали в интересах других стран».

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что не считает правдивыми результаты соцопроса, по которым большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хотят жить в России.

«Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать», — сказал он.

Украинский лидер заявил, что каждый волен выбирать, где он хочет жить — но на территории Украины «нечестно» говорить, что ты россиянин, и это твоя земля. По мнению Зеленского, так «не должно быть».

Говоря о «потерявшихся», Зеленский имеет в виду тех граждан Украины, кто получил еще и российское гражданство. По его словам, морального права «корить их за это» у него нет.

«Нужно бороться, чтобы вернуть этих людей обратно. Но я не буду бороться за тех, кто считает себя исключительно россиянами», — подытожил Зеленский.

В октябре Украинский институт будущего провел на территории ДНР и ЛНР соцопрос, опубликованный изданием «Зеркало недели». В составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей.

При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав украинского государства с особым статусом.

По данным исследования общественного мнения, на вопрос, где должен быть закреплен особый статус Донбасса, 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% — что в отдельном законе. В издании пояснили, что 6,8% опрошенных вообще не слышали о минских соглашениях, а остальные затруднились ответить.

41,3% респондентов выразили мнение, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. 36,8% респондентов захотели, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, в то время как 14,2% — против.

Полной независимости самопровозглашенных республик хотят 16,2% опрошенных жителей республик.

Они также комментировали сам вооруженный конфликт в регионе. Большинство респондентов — более 96% — выразили мнение, что за боевые действия в Донбассе ответственны украинские власти, которые пришли после событий на «майдане».

Среди виновников этих событий жители ДНР и ЛНР назвали также США (89,2%), местных активистов «майдана» (85,3%), Евросоюз (76,7%) и украинские власти до «майдана» (79,9%).

Гражданская война на юго-востоке Украины вспыхнула в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, начался военный конфликт, за пять лет унесший жизни около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Зеленский, так же как и его предшественник на посту президента Петр Порошенко, называет Россию «агрессором» и возлагают на Москву вину за гибель мирного населения и разрушение региона. При этом украинские силовики уже пять лет продолжают обстрелы мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российские власти причастность к конфликту отрицают, это же признает ОБСЕ — российских войск в Донбассе нет.

Владимир Зеленский в отношении диалога с Россией настроен скептически. Вскоре после избрания новый президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.