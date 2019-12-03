«Люди не потерялись»: Захарова рассказала о Донбассе

Захарова оценила слова Зеленского о жителях Донбасса

Жители Донбасса «найдутся сами», если украинское государство гарантирует им права и свободы, заявили в МИД России. Кроме того, именно власти Украины не позволили согражданам, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР, избирать президента страны. Ранее Владимир Зеленский заявил, что будет «бороться за потерявшихся» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жители Донбасса никуда не терялись. Так в Facebook дипломат прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал бороться за «потерявшихся донбассцев».

«Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что отправленные Киевом танки «не смогут найти людей». Кроме того, она призвала украинские власти гарантировать живущим в Донбассе согражданам их права и свободы — в этом случае «люди найдутся сами».

Российская дипломат также пишет, что донбассцы не по своей воле не участвовали в выборах президента Украины — хотя такая возможность у Киева была. Причины всех проблем Киев должен искать внутри своего государства, добавила Захарова. Она также указала на двойное гражданство многих украинских политиков, которые «действовали в интересах других стран».

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому журналу Spiegel заявил, что не считает правдивыми результаты соцопроса, по которым большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик хотят жить в России.

«Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать», — сказал он.

Украинский лидер заявил, что каждый волен выбирать, где он хочет жить — но на территории Украины «нечестно» говорить, что ты россиянин, и это твоя земля. По мнению Зеленского, так «не должно быть».

Говоря о «потерявшихся», Зеленский имеет в виду тех граждан Украины, кто получил еще и российское гражданство. По его словам, морального права «корить их за это» у него нет.

«Нужно бороться, чтобы вернуть этих людей обратно. Но я не буду бороться за тех, кто считает себя исключительно россиянами», — подытожил Зеленский.

В октябре Украинский институт будущего провел на территории ДНР и ЛНР соцопрос, опубликованный изданием «Зеркало недели». В составе России самопровозглашенные республики видят 64,3% их жителей.

При этом 13,4% считают, что эти территории должны стать «частью России, но с особым статусом».

Желание вернуться в состав Украины выразили 18,5% опрошенных. При этом «быть частью Украины как прежде» захотели 5,1% респондентов, а 13,4% готовы войти в состав украинского государства с особым статусом.

По данным исследования общественного мнения, на вопрос, где должен быть закреплен особый статус Донбасса, 56,6% респондентов ответили, что в конституции Украины, а 34,2% — что в отдельном законе. В издании пояснили, что 6,8% опрошенных вообще не слышали о минских соглашениях, а остальные затруднились ответить.

41,3% респондентов выразили мнение, что на территории самопровозглашенных республик должны быть свои независимые от Украины суды, прокуратура и полиция. 36,8% респондентов захотели, чтобы правоохранительная система подчинялась Украине, в то время как 14,2% — против.

Полной независимости самопровозглашенных республик хотят 16,2% опрошенных жителей республик.

Они также комментировали сам вооруженный конфликт в регионе. Большинство респондентов — более 96% — выразили мнение, что за боевые действия в Донбассе ответственны украинские власти, которые пришли после событий на «майдане».

Среди виновников этих событий жители ДНР и ЛНР назвали также США (89,2%), местных активистов «майдана» (85,3%), Евросоюз (76,7%) и украинские власти до «майдана» (79,9%).

Гражданская война на юго-востоке Украины вспыхнула в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после госпереворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Донбасса, начался военный конфликт, за пять лет унесший жизни около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей были вынуждены бежать в другие регионы Украины, Российскую Федерацию и страны Европы. В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям ДНР и ЛНР.

Зеленский, так же как и его предшественник на посту президента Петр Порошенко, называет Россию «агрессором» и возлагают на Москву вину за гибель мирного населения и разрушение региона. При этом украинские силовики уже пять лет продолжают обстрелы мирного населения самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Российские власти причастность к конфликту отрицают, это же признает ОБСЕ — российских войск в Донбассе нет.

Владимир Зеленский в отношении диалога с Россией настроен скептически. Вскоре после избрания новый президент Украины посетовал, что у бывших «братских народов» осталось очень мало общего.