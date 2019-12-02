«Реакция хорошо известна»: Россия не будет обсуждать Крым с Украиной

Обсуждение темы территориальной принадлежности Крыма с Украиной в Кремле считают невозможным в любом формате, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос о том, какова будет реакция российской стороны, если президент Украины Владимир Зеленский поднимет проблему статуса полуострова в «нормандском формате», Песков ответил: «Хорошо известная».

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«Здесь никакой реакции Кремля быть не может. Ну и собственно какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях... Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — подчеркнул он.

У него уточнили, не приведет ли такая реакция на обсуждение этой темы к сворачиванию переговоров, на что пресс-секретарь главы российского государства ответил отрицательно.

Как утверждает Песков, если Зеленский на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным поднимет вопрос о принадлежности Крыма, российский лидер «безусловно даст развернутые, последовательные ответы на все соответствующие вопросы».

Незадолго до этого Владимир Зеленский в интервью Monde сообщил, что надеется на создание нового международного формата с участием США, в котором будет обсуждаться территориальная принадлежность Крыма.

По словам украинского лидера, на предстоящей 9 декабря встрече «нормандской четверки» он намерен поднять вопрос о возможности обсуждения территориальной принадлежности Крыма во время переговоров в этом формате. Если представители Франции, Германии и России откажут ему в этом, Киев начнет размышлять о согласовании нового формата.

В первую очередь, по словам Зеленского, Украина рассмотрит возможность приглашения к переговорам представителей Вашингтона. Он допустил, что участниками нового формата могли бы стать Вашингтон, Киев и Москва. Президент Украины назвал Крым украинской территорией, поэтому выразил надежду, что она вернется под контроль Киева.

Елисейский дворец ранее сообщил, что саммит в «нормандском формате» 9 декабря пройдет в резиденции президента Франции.

«Нормандский формат» с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции для переговоров по ситуации в Донбассе существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы этих стран впервые обсудили урегулирование конфликта в регионе. С тех пор состоялось несколько телефонных бесед, встреч на высшем уровне и контактов министров иностранных дел.

Основное внимание на переговорах в «нормандском формате» уделяется вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Вместе с тем на полях подобных встреч главы государств обсуждают и другие темы, касающиеся взаимоотношений между ними. Одной из наиболее животрепещущих проблем в отношениях с Россией для Украины по сей день остается принадлежность Крыма. Он вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. Тем не менее Киев до сих пор считает эту территорию своей, но временно оккупированной.

В связи с этим на Украине довольно часто обсуждают пути возвращения своих территорий. В конце ноября руководитель представительства президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью LB.ua сообщил, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения полуострова в состав страны.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — заявил он.

По его словам, украинский лидер поставил задачу найти дипломатические пути возвращения полуострова, в том числе это касается разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей Крыма.

Правительство Украины также планирует сделать, чтобы вопрос принадлежности полуострова не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне.

При этом он отказался подробно рассказывать о том, как будет выглядеть стратегия команды Зеленского по возвращению Крыма в состав Украины. «Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества», — сказал он.