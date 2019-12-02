От «Наших» до Германии: как экс-депутат Думы получил гражданство ФРГ

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» и экс-федеральный комиссар движения «Наши» Роберт Шлегель стал гражданином Германии. В настоящее время он живет в Мюнхене и работает в IT-компании Acronis.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», — заявил Шлегель в разговоре с Sueddeutsche Zeitung.

По словам экс-депутата, он разочаровался в политике и сильно изменил свои взгляды, так что теперь он «очень обычный человек с необыкновенным жизненным опытом».

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К слову, до переезда Шлегель не раз говорил об антироссийской риторике ряда стран Евросоюза, которая граничит с русофобией. Чиновник также призвал выстраивать отношения с ЕС только после прекращения подобных заявлений.

В компании Acronis Шлегель занимает должность директора по стратегическим проектам и операциям, его работа состоит в продвижении образовательных проектов компании и коммуникациях с общественностью.

По данным Sueddeutsche Zeitung, бывший чиновник якобы сотрудничал с фирмой, которая причастна к проведению различных кибератак. Однако сам Шлегель отрицает свое участие в подобном. «Возможно, я был наивным и глупым, но я не сделал ничего противозаконного», — отметил экс-депутат.

В Acronis утверждают, что Шлегель не получил доступа к исходному коду продуктов компании или к данным клиентов. Тем не менее, после запроса издания, фирма временно отстранила Шлегеля от работы, а также организовала внутреннее расследование в отношении бывшего депутата.

Как заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Шлегель в России занимался молодежной политикой, «имел эффективные коммуникации, участвовал в каких-то публичных вещах».

«Но, видно, после того как его пролоббировали с точки зрения продвижения в молодом возрасте на такой высокий уровень, что-то у него там не сложилось — возможно, с покровителями, — что он решил уехать», — отметил сенатор.

Стоит отметить, что Шлегель вступил в молодежное политическое движение «Наши» в 2005 году, а всего через пять лет занял пост федерального комиссара объединения. При работе в движении организовал студию видеопроизводства «Белый Свет», в которую входили шесть молодежных телевизионных студий. «Белый Свет» занимался созданием агитационных роликов для движения, в частности, популярного интернет-видео «Запрещенная реклама года молодежи».

Сам Шлегель говорил, что участвовал в создании ряда проектов на студии, в том числе и «запрета рекламы». Кроме того, при его участии был создан молодежный ТВ-канал «Ы-ТВ», который транслировался на форумах в Селигере и Костромской области. Также Шлегель — один из авторов идеи по созданию игорных зон, которая впоследствии стала законом.

В Госдуму же Шлегель попал в 2007 году, став самым молодым депутатом пятого созыва, на тот момент ему было почти 23 года. Во время своей работы он занимал пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

За свой первый срок в качестве депутата Шлегель предлагал принять закон, позволяющий закрывать СМИ, распространяющие заведомо ложные сведения, но инициатива была отклонена во втором чтении. Кроме того, в 2009 году стал автором законопроектов об уголовной ответственности за продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним, которые были приняты спустя три года.

В 2011 году Шлегель стал депутатом во второй раз, попав в парламент шестого созыва. В этот раз он вел активную работу в комитетах по культуре, по физической культуре, спорту и делам молодежи, по информационной политике, информационным технологиям и связи. Во время второго срока голосовал за «закон Димы Яковлева», запрещавший усыновление российских сирот гражданами США, а также пытался внести поправку для детей-инвалидов, но в итоге сам ее отозвал.

Кроме того, Шлегель является автором законопроекта об ограничениях для зарубежного кино, по которым число зарубежных кинокартин должно быть не больше 50 % от общего объема проката. В мае 2016 года политик попытался вновь стать депутатом, но не прошел праймериз «Единой России» и не попал в парламент.