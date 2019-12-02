Лукашенко строит фундамент: зачем президент Белоруссии едет в Сербию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем. Помимо этого, белорусский лидер встретится с председателем народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

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Параллельно в Белграде состоится белорусско-сербский бизнес-форум, в ходе которого ожидается подписание торговых соглашений. Запланировано заключение и двусторонних документов по итогам переговоров двух лидеров.

В целом, визит Лукашенко в Сербию направлен на укрепление экономического сотрудничества.

«Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Политическое взаимодействие между странами, действительно, высокое. А вот экономическое сотрудничество оценить так же положительно нельзя.

В прошлом году объем торговли составил $148 млн. При этом максимальный уровень был достигнут в 2015 году — $250 млн. В Минске, однако, рассчитывают поднять показатель товарооборота за прошлый год в три раза — до $500 млн.

Как отмечает посол Белоруссии в Сербии Валерий Брылев, достигнуть желаемого уровня экономического сотрудничества сторонам пока довольно сложно.

«Причин всегда можно найти много, но это наши недоработки. Здесь некого винить: сами во всем виноваты, — цитирует Брылева «Белта». — Две экономические системы разные. Нам очень тяжело наработать какие-то прорывные и большие проекты. Были договоренности о поставках — мы все исполнили на 100% (троллейбусы, автобусы, тракторы, совместные производства). Но у Сербии есть объективные потребности. А есть и наши недоработки: где-то проиграли тендер, где-то поучаствовали не так, как надо. Не поучаствовали — сто автобусов продали турки».

Перспективы сотрудничества оба лидера обсуждали еще в июне — тогда Вучич приезжал в Минск на II Европейские игры. В ходе тех переговоров Лукашенко ясно обозначил, чего он ждет от контактов с Сербией.

Белорусский лидер отметил, что принимает Вучича в своем кабинете, куда президент приглашает только самых близких и важных гостей. В ходе встречи Лукашенко отметил, что отношения стран находятся на самом высоком уровне, однако сторонам необходимо добавить и экономические аспекты, чтобы «был крепкий фундамент наших отношений».

«Сербия — это не только приоритет наших отношений, это близкая нам страна, это близкий нам народ. Для меня лично вы знаете, что такое Сербия. Я благодарю вас и сербов за ту теплоту, с которой они относятся к белорусам и мне лично. Мы это очень ценим. Это все пойдет на пользу нашим отношениям в будущем», — заявлял Лукашенко в июне.

Развитие экономического сотрудничества в октябре обсудили и премьер-министры двух стран Сергей Румас и Анна Брнабич. Развитию отношений, к слову, способствует тот факт, что Минск не признает независимость Косово, что сербская сторона оценила по достоинству.

В ходе июньского визита в Белоруссию Вучич поблагодарил власти республики за принципиальную позицию и постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Как сообщил Вучич, Белград ценит роль Минска в международных организациях, в состав которых пытаются включить самопровозглашенное Косово. Тогда же сербский лидер пригласил Лукашенко в Белград.

Дипломатические отношения между странами были установлены 25 лет назад. К слову, именно с приходом к власти Александра Лукашенко, началось сближение Сербии и Белоруссии. С тех пор белорусский лидер при каждом удобном случае призывал Белград активнее вести сотрудничество с Минском.

Впрочем, призывы политика не вызвали большого энтузиазма. После того как Белоруссия отказалась признавать независимость Косово, стороны приступили к расширению торговых контактов, однако динамику товарооборота нельзя назвать впечатляющей.

Однако именно сейчас Белоруссия действительно нуждается в активизации экономического взаимодействия с Сербией. 8 декабря состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России, в ходе которого, как ожидается, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства Белоруссии и России.

Работа над созданием Союзного государства, однако, продвигается не без трудностей. Свое недовольство все чаще в преддверии заседания высказывает белорусская сторона. И именно экономические вопросы заставляют Минск чувствовать себя неудобно.

Как сообщает само руководство Белоруссии, самой трудной темой стало сотрудничество в нефтегазовой сфере. Главным препятствием к согласию стало изменение налоговой политики в России. Компенсация за российский налоговый маневр приведет к удорожанию нефти для Минска и снижению поступлений в бюджет республики.

За 9 месяцев этого года, как подсчитали в «Белнефтехиме», потери бюджета составили около $250 млн. По прогнозу, за весь 2019 год убытки белорусов составят порядка $400 млн. Такие же потери ожидаются и в 2020 году. Как заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей, реализации договора о создании Союзного государства мешают налоговый маневр, цены на нефть и газ, а также проблемы в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Лукашенко даже допускал полный отказ от российской нефти для переработки и последующей поставки соседним странам. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии.

Москва также отказала в помощи и по другому, не менее значительному для Белоруссии, финансовому вопросу. Россия не стала продлевать действие «Соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере», которое подразумевало компенсацию Москвой цен на газ за счет таможенных пошлин от 6 млн т российской нефти. Как заявил 4 ноября первый заместитель министра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов, в 2020 году Минск потеряет $423,6 млн из-за отказа России продлевать договор.

Минск, таким образом, остается без существенного дохода, который получал ранее. Москва не намерена компенсировать подобный ущерб, учитывая, что Белоруссия и без того задолжала миллиарды долларов. Москва является одним из основных кредиторов республики. В этом году Белоруссия должна выплатить долги в размере не менее $2,7 млрд. Из них $1,24 млрд Минск задолжал России.

На фоне растущего недовольства белорусский лидер приступил к реализации более открытой политики. В октябре он посетил Казахстан, где были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию.

В ноябре Александр Лукашенко впервые за три года посетил страну-член ЕС — Австрию, где он опять же заявил, что придает «большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества».

Визит политика в Вену многими политологами был воспринят как инструмент торга с Москвой. Вместе с тем отрицательное сальдо торговли Белоруссии с Россией составляет более $9 млрд в год, на что указывает в последнее время Лукашенко. На фоне подобных заявлений белорусскому лидеру крайне важно выиграть время и привести экономику республики в нормальное состояние хотя бы до следующих президентских выборов. Именно экономические факторы заставляют главу государства искать новые возможности за рубежом, и Сербия кажется Лукашенко вполне подходящим для этого партнером.