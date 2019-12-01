«За нами не заржавеет»: Лавров об отношениях с Украиной

Российско-украинские отношения могут быть улучшены, если в этом заинтересован Киев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В эфире телеканала «Россия 1» он подчеркнул, что за Москвой «не заржавеет».

«Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет», — отметил глава МИД.

Он добавил, что возможная встреча украинского и российского президентов в Париже позволит лучше разобраться в том, как глава Украины Владимир Зеленский видит дальнейшие шаги «к выполнению минских соглашений».

Реклама

Причем, добавил Лавров, ранее в офисе президента Украины некоторые чиновники делали весьма неоднозначные и противоречивые заявления по этому поводу.

Министр подчеркнул, что российская сторона не предпринимала шагов по «сокращению» двусторонних отношений и не прерывала транспортного сообщения с Украиной.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний. Запрет также распространялся на транзитные полеты через Украину. Свое решение украинские власти объяснили «защитой от агрессивных действий» России.

Киев также ввел санкции против 25 российских авиакомпаний, официальной причиной послужило то, что перевозчики совершали регулярные и чартерные рейсы в Крым.

Полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, в котором приняли участие более 80% избирателей Крыма. Почти 96% выступили в поддержку воссоединения с РФ, однако Украина назвала этот шаг «аннексией». Москва же назвала действия Киева против авиаперевозчиков неправомерными и зеркально отреагировала на запрет с украинской стороны. Обоюдные ограничительные меры привели к остановке авиасообщения между странами. При этом на момент закрытия неба двусторонний пассажиропоток составлял около 657 тысяч человек в год.

Отношения России и Украины ухудшились также после того, как в Донбассе начались военные действия между Вооруженными силами Украины и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и «агрессии», при этом российская сторона отрицает и называет неприемлемыми подобные обвинения.

Российские власти заявляли о том, что Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и только заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

ОБСЕ также подтвердила, что российских военных нет в Донбассе. Об этом в феврале 2019 года заявил председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский дал характеристику состоянию отношений Москвы и Киева, назвав их «очень сложными».

«С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров «нормандской четверки», — подчеркнул он.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что РФ не является агрессором.

«Россия — не агрессор и не отдает предпочтение повышенному уровню напряженности», — подчеркнул российский лидер, отметив важность адекватного ответа на агрессивные действия со стороны стран Запада.

Нормандский саммит с участием лидеров четырех стран пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Дворец посетят российский президент Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. Президенты РФ и Украины впервые должны встретиться лицом к лицу.

Еще в октябре Зеленский говорил, что пока что не планирует личную встречу с со своим российским коллегой один на один. «Пока мы говорим только о «нормандском формате». <...> Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский заявил, что готов общаться с Путиным для дальнейшего обмена пленными. Этот формат общения между Москвой и Киевом он назвал «сработавшим».