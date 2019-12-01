«Военная риторика Эрдогана»: Греция заступилась за Кипр

Греция раскритиковала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP), о том, что Анкара не прекратит разведку энергоносителя и бурение на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра.

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Это заявление стало началом скандала — греческая делегация, возглавляемая замминистра энергетики Димитрисом Иконому, покинула церемонию открытия газопровода TANAP. Афины назвал турецкую сторону «главным нарушителем международного права в Средиземноморском регионе».

«Продолжающееся нарушение Турцией международного права, иногда протекающее с озвучиванием угроз, подрывает стабильность и интересы всех народов региона. Происходящее также демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства — краеугольному камню мирного сосуществования государств и основополагающему условию европейской перспективы», — говорится в заявлении МИД Греции.

Лично президента Турции Афины обвинили в превращении мирного проекта в инструмент «демонстрации военной риторики».

«Мы надеемся, что руководство Турции понимает: уважение принципов международных законов — это не выбор, а безусловное обязательство», — подчеркнули в МИД Греции.

TANAP заработал на полную мощность 30 ноября. Он является частью проекта «Южный газовый коридор» — ЮГК, который строился для поставки азербайджанского газа с каспийских месторождений в Турцию и Европу.

«Южный газовый коридор» протянется на 3,5 тыс. км — от месторождений около Баку до юга Италии. Газ будет поставляться с гигантского месторождения Шах-Дениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м. газа. Стоимость проекта оценивается примерно в $40 млрд.

В июне нынешнего года тогдашний председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что действия турецкой стороны в ИЭЗ Кипра неприемлемы, поэтому Анкара будет наказана жесткими санкциями.

«Мы полностью солидарны с Кипром. То, что Турция делает в территориальных водах Кипра, абсолютно неприемлемо», — отметил Юнкер.

Премьер Греции Алексис Ципрас также пообещал, что Турция ощутит последствия, если факт бурения в исключительной экономической зоне Кипра подтвердится.

Ципрас рассказал, что разговаривал с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Они решили, что те, кто нарушает права Греции, тот пренебрегает и правами Кипра, а следовательно и Евросоюза, а значит понесет наказание.

В турецком МИД ответили, что решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны не исправит ситуацию. В турецком министерстве подчеркнули, что эти санкции не повлияют на действия страны в Средиземноморье. Турция заявила, что продолжит бурение, так как имеет «равные права на ресурсы Кипра».

«Эти решения являются последним примером того, как один дуэт злоупотребляет членством в ЕС. Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте», — указали в МИД.

Также в стране высказались насчет невозможности достичь мира и разрешить конфликт. По мнению турецкой стороны, диалог невозможен из-за того, что Кипр «не является реальным государством».

В прошлом году корабли Береговой охраны Турции не пустили военный катер с министром обороны Греции Паносом Камменосом в акваторию Кардакских скал в Эгейском море.

Камменос хотел высадиться на Кардакские скалы и возложить там венок. По данным МВД Турции, после предупреждения турецкой стороны катер с греческим министром покинул турецкие территориальные воды. Кардакские скалы расположены в Эгейском море к западу от побережья Бодрума.

Позднее МИД Греции объявил о подготовке проектов президентских указов о расширении территориальных вод страны, которое начнется с островов в Ионическом море.

«Расширение территориальных вод является законным и неотъемлемым суверенным правом Греции в соответствии с международным правом. Решение об их расширении находится в исключительной компетенции Греции, которая имеет право расширять свои территориальные воды когда и как она посчитает нужным», — сказал Генниматас.

В турецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что не позволят никаких шагов без двусторонних соглашений.

В июле нынешнего года исполнилось 45 лет со дня вторжения турецкой армии на Кипр в ответ на мятеж на острове, в результате которого законный президент этой страны был свергнут. Это привело к фактическому разделу Кипра на турецкую и греческую части, которые до сих пор не могут договориться о воссоединении, несмотря на то что само государство уже 15 лет является частью Европейского союза.