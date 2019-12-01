«Нас обманули»: Кравчук дал Зеленскому напутствие на саммит

Кравчук дал совет Зеленскому по защите Украины

Владимир Зеленский на грядущем саммите «нормандской четверки» должен действовать, исходя из национальных интересов. Такое мнение выразил первый президент Украины Леонид Кравчук. Он подчеркнул, что важно проявить «мужество, волю и смелость» на переговорах. Кроме того, Кравчук убежден, что Киев «обманули» с Будапештским меморандумом.

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделал шаги, которые от нее хотели», — заявил первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук добавил, что надо смотреть на то, что скажут лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Зеленский же должен «защищать Украину» на саммите.

«Необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. С Украиной играют как кот с мышью, помогая Киеву только на слова», — подчеркнул первый украинский глава.

Нормандский саммит с участием лидеров четырех стран пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Дворец посетят российский президент Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. Президенты РФ и Украины впервые должны встретиться лицом к лицу.

28 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, какие вопросы подготовил Киев к саммиту «нормандской четверки».

Будет поднят вопрос возвращения украинских пленных. Данилов отметил, что «речь идет не о десятках, а сотнях людей». Второй вопрос, по словам главы СНБО, о прекращении огня по всей линии фронта на востоке Украины.

«В Киеве нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины», — подчеркнул он.

Третий вопрос, отметил Данилов, касается понимания того, что происходит с российско-украинской границей. Кроме этого Данилов рассказал, что у СНБО есть пять сценариев «возвращения оккупированных украинских территорий», однако уточнять их отказался.

В конце июля украинский лидер выразил надежду на диалог с Путиным. По его словам, они с российским президентом могут найти взаимопонимание, что ему показалось возможным в ходе их телефонного разговора.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хотел сказать Путину при встрече — он заявлял, что начал бы встречу с требования «денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — говорил политик.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обвинила РФ в аннексии входящего ранее в ее состав полуострова. Однако Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН. По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 96% проголосовавших поддержали вступление в состав России.

Стоит отметить, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также «снять все блокады».

Именно Будапештский меморандум гарантировал территориальную целостность Украины. Документ был подписан после распада СССР. В 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал. Более значительные объемы ядерных вооружений были лишь в распоряжении США и России. На территории бывшей Украинской ССР находились 220 стратегических носителей: 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1 тыс. ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Ракеты имели дальность поражения более 10 тыс. км и могли уничтожать цели за пределами Евразии. Украина теоретически могла угрожать США. Вашингтон и Москва требовали от Киева отказаться от ядерного оружия — в ином случае Украину ожидала бы международная изоляция. Кроме того, у многих ядерных боеголовок истекал срок хранения, и

у Киева не было средств и сил на их техобслуживание.

Спустя три года, в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — на территории Украины ликвидировали ядерный арсенал, а ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность страны.