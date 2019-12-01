«Нас обманули»: Кравчук дал Зеленскому напутствие на саммит

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделал шаги, которые от нее хотели», — заявил первый украинский президент Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

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Кравчук добавил, что надо смотреть на то, что скажут лидеры Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин. Зеленский же должен «защищать Украину» на саммите.

«Необходимо сказать там откровенно и искренне правду – нас обманули с Будапештским меморандумом. С Украиной играют как кот с мышью, помогая Киеву только на слова», — подчеркнул первый украинский глава.

Нормандский саммит с участием лидеров четырех стран пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря. Дворец посетят российский президент Владимир Путин, его украинский коллега Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон. Президенты РФ и Украины впервые должны встретиться лицом к лицу.

28 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, какие вопросы подготовил Киев к саммиту «нормандской четверки».

Будет поднят вопрос возвращения украинских пленных. Данилов отметил, что «речь идет не о десятках, а сотнях людей». Второй вопрос, по словам главы СНБО, о прекращении огня по всей линии фронта на востоке Украины.

«В Киеве нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины», — подчеркнул он.

Третий вопрос, отметил Данилов, касается понимания того, что происходит с российско-украинской границей. Кроме этого Данилов рассказал, что у СНБО есть пять сценариев «возвращения оккупированных украинских территорий», однако уточнять их отказался.

В конце июля украинский лидер выразил надежду на диалог с Путиным. По его словам, они с российским президентом могут найти взаимопонимание, что ему показалось возможным в ходе их телефонного разговора.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хотел сказать Путину при встрече — он заявлял, что начал бы встречу с требования «денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — говорил политик.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина обвинила РФ в аннексии входящего ранее в ее состав полуострова. Однако Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума, прошедшего по стандартам ООН. По вопросу самоопределения Крыма проголосовали более 85% жителей региона, более 96% проголосовавших поддержали вступление в состав России.

Стоит отметить, что ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новому президенту Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

По его словам, необходимо налаживать «человеческие» отношения с крымчанами, а также «снять все блокады».

Именно Будапештский меморандум гарантировал территориальную целостность Украины. Документ был подписан после распада СССР. В 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал. Более значительные объемы ядерных вооружений были лишь в распоряжении США и России. На территории бывшей Украинской ССР находились 220 стратегических носителей: 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1 тыс. ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Ракеты имели дальность поражения более 10 тыс. км и могли уничтожать цели за пределами Евразии. Украина теоретически могла угрожать США. Вашингтон и Москва требовали от Киева отказаться от ядерного оружия — в ином случае Украину ожидала бы международная изоляция. Кроме того, у многих ядерных боеголовок истекал срок хранения, и

у Киева не было средств и сил на их техобслуживание.

Спустя три года, в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — на территории Украины ликвидировали ядерный арсенал, а ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность страны.