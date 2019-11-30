Нарушили правила ЕАЭС: скандал с чешской делегацией в Москве

Причиной отказа на вылет из Москвы в Казань делегации министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном было несоблюдение чешской стороной требований таможенного законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в МИД РФ.

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Кроме того, ведомство назвало домыслами любые другие предположения о причинах срыва полета. Например, чешский президент Милош Земан указывал, что отказ России на вылет самолета Томана мог быть ответом на отчет Службы безопасности и информации республики, в котором сообщается, что российские спецслужбы ведут наиболее агрессивную деятельность в Чехии.

«Подобный сбой в ходе соответствующих оформительских процедур допускается чешскими партнерами не в первый раз», — заверили в МИД России.

Касательно искомого инцидента, то, по данным пражского издания Е15, Томан 28 ноября принял решение прервать визит делегации в Россию после почти десятичасового безрезультатного ожидания разрешения на вылет в Казань.

При этом днем ранее СБИ Чехии опубликовала доклад по итогам работы ведомства за нынешний год. В документе сообщается, что наиболее агрессивную деятельность на территории страны ведут российские и китайские спецслужбы.

«На основе анализа полученной информации было еще раз подтверждено, что наиболее активную и самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы РФ и КНР», — говорится в докладе.

СБИ пришла к выводу, что Россия и Китай вмешиваются в политику, дипломатическую работу и экономическую политику Чехии путем шпионажа, а также ведут с этой целью гибридную войну.

В отчете также отмечается, что действия Москвы направлены «против врага, которого Россия видит в качестве главной военной угрозы своей безопасности: НАТО и его государств-членов».

Также ведомство выражает обеспокоенность «чрезмерным» ростом числа сотрудников российской дипломатической миссии в Чехии, что, по мнению СБИ, является долгосрочной проблемой безопасности и увеличивает угрозу воздействия иностранных спецслужб на чешских граждан. В докладе сообщается, что в прошлом году в Чехии вели деятельность сотрудники всех спецслужб РФ.

«Основная российская цель состоит в том, чтобы манипулировать процессами принятия решений и лицами, принимающими решения, с тем чтобы побудить контрагента к самоослаблению», — сообщается в докладе.

Еще одно направление, на котором, по мнению СБИ, Россия работала в Чехии — это попытка оказания влияния на властей и граждан Украины.

«В 2018 году Чешская Республика была одной из авансцен подрывной деятельности против политического суверенитета и территориальной целостности Украины. Эта деятельность велась под руководством властей РФ», — отмечается в докладе.

Подробностей, опять же, СБИ не приводит, отмечая лишь, что попытка создания напряженности в других странах, которые могут изменить баланс сил на мировой арене, «является вековой российской практикой».

В середине нынешнего месяца Министерство юстиции России внесло чешскую организацию «Человек в беде» в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

«Организация «Человек в беде», на первый взгляд гуманитарная. Вроде бы привозит помощь, распределяет ее, помогает людям. Но посмотреть повнимательнее — задачи другие. Ищут противников власти в Донбассе. Организуют пропаганду в социальных сетях. Пытаются столкнуть население с властью. А благотворительность — только ширма», — говорилось тогда в расследовании Первого канала.

В пример приводили их деятельность в донбасском поселке Горловка, пострадавшем в войне. Активисты организации поднимали волну протестов среди жителей оказанием точечной помощи, то есть, например, меняли старые окна жителям Горловки на новые, но только по одному окну в подъезде. А всех недовольных обделенных отправляли предъявлять претензии в администрацию города, у которой на окна нет денег. Об этом рассказывал заммэра Горловки Павел Калиниченко.

Вскоре российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в министерство иностранных дел Чехии из-за запрета организации «Человек в беде».

По информации пресс-службы, встречу с послом России провел заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Повейшил, так как глава ведомства Томаш Петршичек находился в зарубежной поездке.

МИД Чехии попросил Змеевского объяснить причины включения организации «Человек в беде» в перечень организаций, деятельность которых нежелательна в России.

По заявлению ведомства, «Человек в беде» занимается деятельностью, связанной с образованием, правами человека и иными гуманитарными вопросами более чем в 50 странах, ее запрет на территории России вызывает обеспокоенность.

Интересно при этом, что создателем и по сей день руководителем организации «Человек в беде» является чех Шимон Панек, который будучи еще студентом был активным деятелем «бархатной революции» в Чехии в 1989 году, которая увенчалась падением конституционного строя страны.