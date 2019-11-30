Свергнуть Ортегу: США готовят революцию в Никарагуа

На этой неделе президент США Дональд Трамп продлил действие санкционного режима в отношении Никарагуа. Как отмечается в коммюнике, опубликованном на сайте Белого дома, происходящее в этой стране «представляет cобой угрозу национальной безопасности и международной политике США».

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Режим президента Даниэля Ортеги «систематически разрушает демократические институты», а также способствует «дестабилизации экономики Никарагуа», говорилось в заявлениях Вашингтона еще годичной давности. Эти же слова полностью повторяются в новом сообщении от 25 ноября.

Своим указом Трамп продлил чрезвычайные меры против Никарагуа еще на один год. Они включают в себя, в частности, блокирование собственности и зарубежных счетов представителей власти страны. Однако наиболее действенные меры содержатся в рекомендациях Всемирному банку блокировать выделение кредитов, финансовую и техническую помощь Никарагуа.

На первый взгляд, небольшая страна Латинской Америки, расположенная за много километров от США, вряд ли может представлять угрозу их национальной безопасности. Однако Белый дом давно выражает недовольство политическим режимом в этой стране, и оно заметно усилилось после событий в соседней Боливии.

В начале ноября в Боливии под давлением оппозиции был отстранен от власти неугодный Белому дому президент Эво Моралес. Причиной стала неуемная жажда власти: несмотря на то что у руля страны Моралес находился уже 14 лет, в октябре он в четвертый раз стал президентом, хотя ранее жители на референдуме высказались против этого. Последние выборы вызвали возмущение во всем регионе, а Организация Американских государств зафиксировала многочисленные нарушения в ходе голосования.

Комментируя отставку Моралеса в середине ноября, Трамп дал понять, что эти события посылают «сильный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда будут преобладать».

Заявления Трампа прозвучали в русле риторики его бывшего советника Джона Болтона, который незадолго до ухода с поста назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «тройкой тирании».

Желание Вашингтона надавить на президента Ортегу вполне можно понять. Один из лидеров борьбы против «контрас», которым активно помогала администрация Рональда Рейгана, никогда не пользовался особым расположением Вашингтона.

Правда, пока он соблюдал демократические принципы, США были вынуждены мириться с его существованием.

В то же время многие проблемы правления Ортеги, режим которого в последние годы стал причиной массовых протестов, порождены внутренними обстоятельствами. Отчасти некогда прогрессивных и уважаемых политиков региона Моралеса и Ортегу сближает одно качество — желание всеми путями удержаться у власти.

Даниэль Сааведра Ортега, чье имя в 1980-е было известно практически каждому советскому школьнику, — «пламенный революционер». Он находится у власти свыше 40 лет, хотя и с перерывами. Ортега принимал активнейшее участие в свержении отрядами Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО) режима диктатора Анастасио Сомоса Дебайло.

После падения Сомосы 19 июля 1979 года бывший полевой командир возглавил временную администрацию. В 1984 году состоялись всеобщие выборы. Президентом стал Ортега, набравший 67% голосов. Через какое-то время президентское кресло завоевала оппозиционер либеральных взглядов Виолетта Чаморро.

Ортега — мастер политических сделок. В 1996 и 2000 году он терпел неудачу на электоральной площадке. Ради удовлетворения собственных амбиций он заключил с конкурентом, сменщиком Чаморро, правым президентом Арнольдо Алеманом сделку. Она заключалась в реформе избирательной системы: понижалась планка для избрания президента с 50% до 40% или 35%, при условии, что лидер гонки опережает основного соперника на 10%. Как показали последующие события, это оказалось на руку Ортеге.

На выборах 5 ноября 2006 года он добился успеха, набрав 38,07%. Так Ортега через 16 лет вернулся в кресло главы государства и с тех не выпускает из рук бразды правления.

Жажда власти заставила Ортегу искать новые возможности остаться у руля. На подступах к следующей электоральной кампании он задумал выдвинуться на новый срок. Основной закон 1987 года запрещал президенту баллотироваться вторично.

В 2011 году такую возможность предоставил Верховный суд, находившийся под контролем президента. Позднее, в соответствии с конституционной реформой 2014 года, Ортега получил право баллотироваться неограниченное количество раз. Помимо этого предусматривалось, что для победы достаточно иметь простое большинство. Так стартовало его бессрочное правление.

Спустя пять лет бессменный лидер баллотировался на третий срок. Тогда Ортега совершил неоднозначный маневр. Вице-президентом он назначил свою супругу Росарио Мурильо, аргументируя это решение необходимостью ее продвижения на ответственный пост. Накануне парламентских баталий образовал коалицию «Единый альянс, Никарагуа побеждает», куда вошли мелкие партии и поддерживающие его политики.

Две оппозиционные организации — Независимая либеральная партия и Либеральная конституционалистская партия — не сумели выставить единого претендента после решений высшей судебной инстанции, снявшей с гонки видного политика Эдуардо Монтеалегре.

В сложившихся условиях противники Ортеги окрестили предстоящие выборы «фарсом» и призывали бойкотировать их.

Установившийся режим местные и иностранные аналитики именовали по-разному. Экс-кандидат на высший пост Эдмундо Харкин использовал для характеристики власти Ортеги термин «институциональной диктатуры» и аргументировал это «постоянным сужением демократического пространства.

Профессор Университета Саламанки Сальвадор Марти, прибегающий к термину «делегативный», утверждал, что при помощи этой модели «нейтрализуется способность граждан выполнять функцию противовеса исполнительной власти».

Американский политолог Ричард Фейнберг, который называл строй в Никарагуа понятием «мягкий авторитаризм», после выдвижения супруги Ортеги в вице-президенты окрестил режим «династическим».

Теперь оппозиция требует отставки «династии» и проведения досрочных выборов под контролем зарубежных наблюдателей. Все эти пункты поддерживает и Организация Американских государств: в ее недавнем докладе констатируется, что Ортега сделал «демократию невозможной».

«Комиссия понимает, что механизмы контроля и подчинения, которые правительство Никарагуа разрабатывает в отношении других ветвей власти, включая судебную систему, законодательный орган, Высший избирательный совет и другие, делают невозможным функционирование демократической системы в стране», — говорится в докладе о ситуации в Никарагуа, опубликованном 19 ноября.

Между тем протесты в стране продолжаются, а в середине ноября несколько человек даже устроили голодовку в Кафедральном соборе Манагуа, требуя прекращения репрессий и освобождения политических заключенных. Ее удалось завершить лишь после вмешательства ООН, которое призвало президента Никарагуа выполнить данные требования.

При этом власти пока не пошли на освобождение заключенных, несмотря на мнение церкви, которая имеет большой авторитет в обществе. Сами заключенные в обращении призывают сторонников «не прекращать борьбу».

По данным правозащитников, репрессивная политика властей Никарагуа уже привела к смерти 325 человек во время столкновений с властями в 2018 году. Согласно их оценкам, страну также покинули 70 тыс. человек.

Однако, несмотря на критику Ортеги и его правления, администрация Трампа вряд ли пойдет на какие-то насильственные действия в отношении его режима. Нынешний глава Белого дома не является большим сторонником «смены режимов». Скорее Вашингтон будет усиливать экономическое давление против Никарагуа и ждать, когда в стране созреют внутренние условия для перемен, как это уже произошло в Боливии.