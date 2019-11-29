«Смерть мозга»: Эрдоган направил Макрона к врачу

Посла Турции вызвали в МИД Франции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Провериться на «смерть мозга» нужно не НАТО, а президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такое заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита Североатлантического альянса в Лондоне. После этих высказываний посла Турции уже вызвали в МИД Франции. Ранее Макрон говорил, что у НАТО «умер мозг», потому что между союзниками нет координации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал президенту Франции Эммануэлю Макрону грубый совет. Как передает слова Эрдогана агентство Anadolu, французскому лидеру стоит провериться на «смерть мозга».

«Обращаюсь к президенту Франции и скажу то же самое на саммите НАТО. Макрону самому следует обратиться к врачу на предмет смерти своего мозга», – заявил турецкий лидер.

После этих высказываний Эрдогана посла Турции уже вызвали в МИД Франции. Как сообщает РИА «Новости», в Елисейском дворце заявления турецкого лидера назвали оскорблением.

Накануне Макрон заявил, что его слова о «смерти мозга» оказались полезной встряской для НАТО. Его высказывание в первую очередь было воспринято членами альянса, отметил французский лидер.

«Мой комментарий был полезным сигналом, чтобы обратить внимание союзников», — отметил он.

Ранее президент Франции в интервью британскому изданию The Economist заявил, что «мозг НАТО умер», и Европе нужно перестать рассчитывать на заокеанского союзника — США.

Он также призвал к восстановлению диалога между Евросоюзом и Россией «невзирая на недоверие со стороны Польши и государств Прибалтики». Кроме того, Макрон подчеркнул важность наращивания собственной европейской системы обороны и военной мощи.

Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь заявил, что разочарован заявлением президента Франции о «смерти мозга» НАТО. Он отметил, что это серьезное заявление, в котором необходимо разобраться. «Мы очень разочарованы заявлением... которое имеет отношение к НАТО», — добавил Трамп. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее также заявил, что Макрон призывает к диалогу с Россией, потому что «не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддерживает точку зрения канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая не согласилась с Макроном и нашла его слова слишком резкими, «однако и необходимыми». Кроме того, он выразил мнение, что НАТО по-прежнему силен, а США и Европа продолжают совместно усиливать коллективную оборону альянса.

После шквала критики министр обороны Франции Флоранс Парли объяснила высказывание президента страны – по ее словам,

Макрон имел в виду, что страны-союзники больше не могут игнорировать сложившуюся кризисную ситуацию, и не прикладывать усилий по ее разрешению.

Несмотря на то, что в военном плане НАТО остается крепким инструментом, существует ряд внутренних проблем, среди которых вопрос о солидарности союзников, сомнения в гарантиях безопасности США и недостаточные усилия альянса по европейской безопасности, подчеркнула Парли.

В сентябре глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил на встрече с французской коллегой, что Москва готова к сотрудничеству с Парижем «настолько тесно, насколько готовы французы». По словам Шойгу, военные министры «проделали хороший путь» для сближения взглядов.

В свою очередь, Парли заявила, что нужно укреплять диалог с Москвой в сфере космической и кибер- безопасности. Глава французского военного ведомства подчеркнула, что хочет продвигать многосторонний и уважительный подход к существующим договорам и международному праву. Она также отметила важность России как игрока в этих сферах.

Президент Франции Эммануэль Макрон также ранее поддержал «развитие диалога с Россией», выступая перед французскими дипломатами. В августе 2019 года он заявил, что Париж должен заново построить отношения с Москвой.

Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции гибкости во внешней политике.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — заявил Макрон, подчеркнув важность России для всего мира.

Стоит отметить, что отношения Турции с другими членами альянса далеки от идеальных. Анкара ранее потребовала от своего представителя в НАТО не подписывать план по защите Польши и стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии — при возможном нападении России.

По информации собеседников издания, Анкара приняла такое решение из-за того, что военно-политический блок официально не признал террористическими курдские «Отряды народной самообороны» (YPG).