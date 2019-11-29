«Ирония Трампа»: как США раскачивают Китай

В последнее время отношения Китая и США находятся не в лучшем состоянии, торговая война между странами продолжается уже более года. Вашингтон и Пекин пока не могут урегулировать данный вопрос, однако большая часть разногласий уже перетекла в политическую плоскость. Причиной ухудшения отношений вновь стала обстановка в Гонконге, где протесты не утихают уже восьмой месяц, и который США стали использовать в качестве рычага.

Пекин не соблюдает права жителей Гонконга должным образом, уверены в Вашингтоне, поэтому американский конгресс решил вмешаться в ситуацию и принял законопроект о демократии и правах человека в специальном административном районе Китая. Инициативу одобрил президент США Дональд Трамп, подписав документ.

Закон обязал Белый дом отчитываться перед конгрессом о ситуации вокруг соблюдения прав человека в Гонконге и давать ежегодную оценку по независимости города от Китая для продления льготного торгово-экономического режима в его отношении со стороны США. При этом документ позволяет конгрессу вводить санкции против лиц, которых Вашингтон подозревает в нарушении прав человека в Гонконге.

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Сам Трамп утверждает, что подписал инициативы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям китайского района.

«Они вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех», — пояснил президент США.

Пекин не оценил «жест доброй воли» со стороны Вашингтона и назвал инициативу конгресса антикитайской. Кроме того, власти КНР выразили протест послу США и призвали Белый дом отказаться от использования нового закона.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, политическая ирония Трампа хорошо известна, обычно он говорит о дружбе с Си Цзиньпином именно до или после введения ограничений в адрес КНР.

«Понятие дружбы в политическом языке Трампа — это, видимо, нечто особенное и отличается от привычного понимания в повседневном языке. Понятно, что этот закон является проявлением очень большого неуважения к гонконгскому народу и китайским властям», — считает эксперт.

Стоит отметить, что США приняли указанный законопроект после местных выборов в Гонконге, которые были признаны во всем мире. Голосование состоялось 24 ноября, по его итогам уверенную победу одержали представители оппозиции, получив 347 из 452 мест в районных советах. Еще 60 мест заняли лояльные Пекину кандидаты, а независимые, которые в целом поддерживают протесты, заняли 45 позиций. Выборы прошли при рекордной явке в 71%, что на 24% выше показателей 2015 года.

Проголосовав за сторонников протестов, жители Гонконга недвусмысленно высказались относительно массовых демонстраций. Народные волнения начались в регионе из-за спорного законопроекта об экстрадиции гонконгских заключенных в Китай. Однако даже полный отказ от инициативы не привел к завершению акций протеста.

Именно постоянные протесты беспокоят американских законодателей и Трампа, поэтому Вашингтон вместе с законом о правах жителей Гонконга запретил экспорт американского полицейского оборудования в китайский автономный район. В Белом доме отметили, что таким образом гонконгские власти не смогут использовать средства США для разгона протестующих.

«До принятия закона была надежда на то, что эти волнения угаснут сами по себе. Этот закон был принят в тот момент, когда пик беспорядка был практически достигнут. Можно было предположить, что после победы на выборах протесты перейдут в мирное русло. Все проголосовали, высказали свое мнение и теперь можно было перевести все в конструктивное демократическое поле», — уверен Ломанов.

Новые законы США же фактически провоцируют жителей Гонконга на дальнейшие демонстрации, утверждает эксперт, так как протестующие чувствуют защиту со стороны США, что исключает возможность быстрого примирения.

Власти Китая отреагировали вполне ожидаемо, обвинив США во вмешательстве во внутренние дела КНР. По словам официального представителя китайского МИД Гэн Шуана, ситуация в Гонконге — внутреннее дело Пекина.

«Мы сделали строгое представление американской стороне. США игнорируют факты и истинное положение дел. Они открыто поддержали виновных в актах насилия преступников, которые громят инфраструктуру и устраивают поджоги», — добавил Шуан.

В качестве ответа Пекин объявит персонами нон грата ряд членов американского конгресса, подчеркнул представитель МИД КНР, им будет запрещен въезд в страну.

Администрация Гонконга также раскритиковала действия Вашингтона, а также обвинила Белый дом в попытке подрыва ситуации в городе. Местные власти расценили новые законы США как продолжение американской политики по сдерживанию Китая и осудили «серию запугивающих действий».

Как заявили в канцелярии по связям центрального народного правительства КНР в Гонконге, Вашингтон не должен недооценивать твердую решимость Китая по защите стабильности своего автономного района.

«Гонконг является китайским, а его дела — всецело внутренними делами КНР. Любые уловки, направленные на попытки подрыва процветания и стабильности Гонконга и препятствование развитию Китая, никогда не сработают», — добавили в ведомстве.

При этом гонконгские протестующие поблагодарили США за своеобразную заботу о Гонконге. Сотни демонстрантов вышли на улицы, чтобы отпраздновать принятие антикитайских законов. Власти Гонконга дали разрешение на мирную демонстрации и протестующие не стали выходить за обозначенные рамки.

Демонстранты размахивали флагами США и пели американские песни, а также говорили о том, как их воодушевляет наличие поддержки со стороны США.

Огромные толпы людей вышли на улицы Гонконга выкрикивая фразы «Америка с нами» — это оказывает большое влияние на демонстрантов, считает Ломанов, они уже составили список из 40 человек, кого они считают ответственными за нарушение прав человека в Гонконге и отправили его в американское посольство.

«Эта связка между американской администрацией и протестующими стала уже вполне материализованной, речь идет не только о деньгах или закулисной помощи, теперь это неважно. Оказанная американскими конгрессменами и самим Трампом моральная поддержка способна произвести гораздо больший разрушительный эффект», — утверждает эксперт.

Однако американские законы не помогут активистам достичь поставленных целей, уверены аналитики китайской государственной газеты Global Times, демократические реформы останутся для них «несбыточной мечтой».

«Пекин должен полностью развеять мечту радикальной оппозиции Гонконга по реализации всеобщего избирательного права, а также исправить их неправильное понимание принципа «одна страна — две системы», — утверждает издание.

Гонконгская оппозиция действует по указке Вашингтона, подчеркивает Global Times, она может попытаться что-то изменить в Гонконге, но не может и мечтать о «принуждении Пекина».

Власти Китая активно обсуждают создание запретительных списков в качестве зеркального ответа на действия США, подчеркнул Ломанов, также рассматривается вопрос об увеличении давления на неправительственные организации в КНР.

«Вполне вероятно, что начнется наполнение списка нежелательных организаций. Речь идет об экономических компаниях и фирмах, деятельность которых наносит ущерб безопасности и интересам Китая. Однако основным ответом Китая скорей всего станет изменение поведения в рамках торговых переговоров с США», — резюмировал эксперт.