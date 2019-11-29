«Возможно, это ответная акция»: почему чехов не пустили в Казань

Отказ России чешскому самолету в полете по маршруту Москва — Казань мог быть ответом на отчет Службы безопасности и информации (СБИ) республики, в котором сообщается, что российские спецслужбы ведут наиболее агрессивную деятельность на территории страны. Об этом в эфире местного телеканала Barrandov сообщил президент Чехии Милош Земан.

«Одна из гипотез — то, что россияне таким образом отреагировали на отчет контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы, — заявил Земан. — Возможно, что это было ответной акцией. В этом случае я не могу с ней согласиться, но мы должны знать и причину этой ответной акции, что стало для нее импульсом».

Накануне чешские СМИ сообщили, что самолет, на котором находились члены бизнес-миссии страны во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном, не получил разрешение на вылет из Москвы в Казань.

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По информации пражского издания Е15, Томан принял решение прервать визит делегации в Россию после почти десятичасового безрезультатного ожидания разрешения на вылет в Казань.

При этом 27 ноября СБИ Чехии опубликовала доклад по итогам работы ведомства за 2018 год. В документе сообщается, что наиболее агрессивную деятельность на территории страны ведут российские и китайские спецслужбы.

«На основе анализа полученной информации было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в докладе.

СБИ пришла к выводу, что Россия и Китай вмешивались в политику, дипломатию и экономику путем шпионажа, а также ведения гибридной войны.

В отчете также отмечается, что действия Москвы направлены «против врага, которого Россия видит в качестве главной военной угрозы своей безопасности: НАТО и его государств-членов».

Также ведомство выражает обеспокоенность «чрезмерным» увеличением российской дипломатической миссии в Чехии, что, по мнению сотрудников СБИ, является долгосрочной проблемой безопасности и увеличивает угрозу воздействия иностранных спецслужб на чешских граждан. В докладе сообщается, что в прошлом году сотрудники всех разведывательных служб РФ работали на территории страны.

Примечательно, что в докладе также сообщается, что Россия, якобы ведя гибридную войну, стремится влиять на политических лидеров и их решения.

«Основная российская цель состоит в том, чтобы манипулировать процессами принятия решений и лицами, принимающими решения, с тем чтобы побудить контрагента к самоослаблению», — сообщается в докладе.

Еще одно направление, на котором, по мнению СБИ, Россия работала в Чехии — это Украина.

«В 2018 году Чешская Республика была одной из сцен подрывной деятельности под руководством российской государственной власти против политического суверенитета и территориальной целостности Украины. Инкриминированные действия показали признаки активных мер», — отмечается в докладе.

Подробностей, опять же, СБИ не приводит, отмечая лишь, что усилия по созданию напряженности в других странах, которые могут изменить баланс сил на мировой арене «является вековой российской практикой».

Любопытно, что именно чешский президент Милош Земан является одним из наиболее пророссийски настроенных европейских политиков. Сам Земан уже достаточно неоднозначно оценил опубликованный отчет СБИ.

Президент критически высказался в адрес чешской контрразведки, которая не выполняет его рекомендаций сосредоточиться на борьбе с коррупцией и другими видами экономических преступлений.

«У меня сложилось впечатление, что они [СБИ] выбрали более комфортный для себя путь. Тем не менее, если действительно правда, что это [инцидент с бизнес-миссией] была российская реакция, то она, как считаю, была чрезмерной и ошибочной», — сказал Земан.