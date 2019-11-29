Виноват майдан: на Украине объяснили нищету

Бывший министр юстиции страны Елена Лукаш назвала бедственное положение на Украине результатом событий 2014 года на Майдане.

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«Украина — самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек», — заявила она в эфире телеканала NewsOne. Лукаш призналась, что винит себя в том, что была членом команды, которая не справилась с кризисом во время протестов.

Как подчеркнула экс-министр, когда на площади в Киеве начались столкновения, украинские власти должны были применить «самые жесткие методы для наведения порядка».

В этом году 21 ноября украинскому майдану исполнилось шесть лет. Этот день на Украине объявлен государственным праздником — Днем достоинства и свободы. Его инициировал прежний президент Петр Порошенко. Этот день посвящен событиям, в которые была погружена Украина в конце 2013 и начале 2014 года. Тогда по стране прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название майдан или евромайдан, так как самая крупная акция проводилась на Майдане Незалежности в Киеве. Бастующие выступали против решения правительства приостановить подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Вскоре обычные протестные митинги переросли в столкновения их активистов с правоохранительными органами.

Жертвами вооруженного противостояния считаются более 100 человек. Ответственность за их смерть новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». При этом сам бывший глава государства и сотрудники силовой структуры отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение МВД было распущено, а Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на расследовании дел по майдану. Он указал на важность реальных результатов в этом вопросе. По его словам, он просил усилить группу следователей в данном производстве.

К слову, некоторые перестановки произошли еще в середине октября.

Тогда генеральная прокуратура Украины отстранила от должностей трех следователей управления специальных расследований, которое ведет расследование дела майдана, сообщало «Общественное радио» со ссылкой на прокурора департамента ведомства Алексея Донского.

По его данным, уволены были Юрий Бесчастный, Андрей Демьяненко и Виталий Тарасюк. Прокурор отметил, что незадолго до этого они подали заявления на согласие на переаттестацию в произвольной форме, поскольку не были согласны с новой формой.

Месяц спустя Елена Лукаш сообщила о признаках фальсификации в списке 105 погибших на Майдане людей, которых на Украине называют «Небесной сотней». В частности она обратила внимание, что 24 человека, которые посмертно получили звания Героев Украины и кавалеров ордена «Небесной сотни», умерли по причинам, не связанным непосредственно с боевыми действиями.

Ольга Бура, например, по информации Лукаш, умерла после укола лидокаина, который ей ввел врач. Оказалось, что у нее была аллергия на препарат. Сергея Дидыча сбил грузовик. Несколько других людей, чьи имена есть в списке, скончались от сердечной недостаточности или обморожения. Максим Горошишин умер в результате отравления чадом горящих шин.

Причем некоторые входящие в «Небесную сотню» люди умерли даже не на Майдане.

По словам экс-министра юстиции, это происходило при случайных обстоятельствах или от болезней, а также вследствие пьяных драк или самоубийств. Лукаш отметила, что некоторые люди из списка, судя по описанным обстоятельствам, относились к неблагополучной части населения.

«Дмитрий Чернявский. Владимир Рыбак. Юрий Поправка. Василий Сергиенко. Все они признаны Героями Украины посмертно. Погибли в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области, Славянске, Горловке и Донецке. Почему они стали членами «Небесной сотни» — совершенно не понятно. Нужен был список жертв подлиннее? Помасштабнее?» — возмутилась она.

Еще восемь человек, как она уточнила, умерли от травм, но доказательств того, что они получили увечья на майдане, нет.

В то же время 69 человек действительно погибли на Майдане, но вопрос о том, кто их убил, для Лукаш остается открытым.