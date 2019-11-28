«Круг друзей»: о чем договорились лидеры ОДКБ

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на парад Победы, который пройдет в 2020 году в Москве.

«Ждем лидеров государств — членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади», — сказал Путин в ходе заседания ОДКБ.

Особое внимание придается тому, чтобы страны-члены организации придерживались единой позиции, продолжил президент России, в частности, в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма.

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«Профильный комитет ГА ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, «за» проголосовало 121 государство. Хотел бы выразить признательность всем участникам ОДКБ, которые не только солидарно поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами», — добавил Путин.

Кроме того, президент России отметил, что в 2020 году председательство в организации переходит к Москве. По словам Путина, российская сторона намерена предложить союзникам план военного сотрудничества на пять лет.

«Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей Организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ», — заявил президент.

Приоритеты России на время ее председательства, в частности, связаны с решением практических вопросов, которые касаются упреждения или снижения общих угроз и укрепления безопасности на пространстве стран договора.

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», — сказал президент.

Москва будет стремиться и дальше укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, а также поддерживать совместные операции по борьбе с террористами на пространстве ОДКБ.

«Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями», — отметил российских лидер.

Путин вместе с премьером Армении Николом Пашиняном, главой Белоруссии Александром Лукашенко, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая завершила двухдневных саммит организации.

К слову, ОДКБ был подписан в 1992 году в Ташкенте, изначально в соглашении участвовали шесть стран — Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Через год к организации присоединились Азербайджан, Белоруссия и Грузия. Однако впоследствии Баку, Тбилиси и Ташкент вышли из организации.

В рамках встречи лидеров стран-участниц договора было подписано 15 документов, направленных на укрепление региональной и международной безопасности, а также выпущено совместное заявление.

«Подписано 15 документов, в том числе заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, решение о плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и решение «О внесении изменений в нормативные правовые акты ОДКБ», — цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Принятые решения частично касаются усиления взаимодействия участников соглашения в сфере военно-промышленного комплекса, проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также противодействия преступлениям в сфере информационных технологий.

Кроме того, стороны согласовали ряд изменений в Совете министров обороны ОДКБ и бюджете организации на 2020 год. В совместном заявление лидеры стран договора выразили надежду на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок которого истекает в феврале 2021 года.

Стоит отметить, что Россия и США подписали ДНСВ в 2010 году, стороны согласились сократить свои вооружения так, чтобы их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них и 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ухудшение ситуации в сфере международной безопасности приводит к увеличению рисков и угроз для стабильности, уверены лидеры стран ОДКБ, а также повышению «уровня конфликтогенности в различных регионах мира».

Главы государств призвали все страны к совместной работе над укреплением и развитием действующей системы международных договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.

В условиях роста числа очагов напряженности в мире, лидеры стран ОДКБ заявили о необходимости взаимодействия всего мирового сообщества для укрепления безопасности, а также призвали к усилению координации в противодействии международному терроризму.

Помимо совместных заявлений, главы государств-членов организации решили вопрос о назначении генерального секретаря ОДКБ.

Место генсека пустовало с ноября прошлого года, когда Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет.

По ротации следующим генсеком должен стать представитель Белоруссии, лидеры ОДКБ в ходе саммита утвердили на данный пост Станислава Зася, он приступит к исполнению своих полномочий с 1 января 2020 года.