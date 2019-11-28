Новый лидер: Макрон послал НАТО «сигнал тревоги»

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже заявил, что не отказывается от своего высказывания о «смерти мозга» альянса.

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По словам главы Франции, это должно стать полезным «тревожным сигналом» для членов объединения.

«Вопросы, которые я ставлю, это открытые вопросы: мир в Европе... отношения с Россией, тема Турции. Возможно, нам был необходим «сигнал тревоги», — сказал президент Франции, слова которого приводит РИА «Новости»

Личная встреча Макрона и Столтенберга — первая после критических заявлений Макрона о состоянии НАТО, прозвучавших в интервью президента британскому журналу Economist.

НАТО находится в коматозном состоянии, так как координация по стратегическим решениям между США и союзниками полностью отсутствует, считает он. «То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — заявил глава республики.

Слова президента Франции были встречены жесткой отповедью со стороны Столтенберга. В частности, он заявил, что любая попытка «создать дистанцию между Европой и Северной Америкой не только ослабит альянс, но и несет риск раздела Европы».

Заявления Макрона вызвали критику и со стороны другого «локомотива» европейского пространства в НАТО — канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила, что альянс независим, дав понять Макрону, что его слова были слишком резкими.

Стоит отметить, что такого рода риторика со стороны французского лидера — попытка заявить о себе как о неформальном лидере ЕС на фоне ожидаемого ухода канцлера Ангелы Меркель. При этом Франция, как и Германия, подвергается критике со стороны США, так как ее вклад в оборону стран НАТО не дотягивает до 2% ВВП.

«Напористая Россия» и «растущий Китай»

На совместной пресс-конференции с французским президентом Столтенберг еще раз отметил, что НАТО — это единственная платформа, на которой США и европейские союзники могут обсуждать «стратегические вопросы». Среди них он назвал «напористую Россию», «растущий Китай» а также борьбу с международным терроризмом.

Макрон в свою очередь заявил, что безопасность союзников и защита территориальной целостности «не могут быть оспорены».

Французская и европейская пресса отмечают, что встреча Макрона и Столтенберга проходит в преддверии юбилейного саммита НАТО, который состоится в начале декабря в Лондоне. В комментарии канала France 24 указывается, что саммит станет «тестом» для альянса.

На пресс-конференции Макрон дал понять, что настроен критически. «На последних двух саммитах мы посвятили большую часть времени тому, как мы можем облегчить финансовые траты для США», — сказал президент Франции.

Макрон имел в виду многочисленные заявления президента США Дональда Трампа о необходимости всем странам альянса довести свои военные расходы до 2% ВВП. Расходы Вашингтона составляют львиную долю всех расходов НАТО, и Трампа это не устраивает.

К 2018 году порог преодолели лишь шесть европейских членов альянса: это Греция, Польша, Великобритания и три страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония. В Канаде же расходы на оборону упали в 2018 году на 11%. При этом Германия и Франция, хотя и не отвечают требованиям, обладают мощными вооруженными силами. Так, Франция обладает одной из сильнейших армий в НАТО, а ее роль в альянсе значительно повысилась после событий на Украине в 2014 году.

Как отмечается на официальном сайте МИД Франции, около 4 тыс. французских солдат и офицеров ежегодно участвуют в различных операциях альянса. В 2018 году Париж принял участие в 20 учениях. Силы Франции также принимали участие в миссиях НАТО в Афганистане. Французские военные также размещаются в странах Балтии и Польши на условиях ротации. Правда, количество французских военных в этих странах составляет всего лишь 300 человек.

В документах МИД отмечается, что роль Франции в оборонном бюджете НАТО повышается и в 2018 году составила 1,81% ВВП против 1,78% в 2017 году. Париж обещает довести траты до 2% к 2025 году.

Заявления Макрона относительно НАТО связаны во многом с его желанием продвинуть свою давнюю идею — создание европейской армии.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, план Макрона состоит «в укреплении автономии ЕС не только в политическом, но и в военном плане». Рубинский напомнил и речь французского президента в августе 2019 года, когда он говорил о Европе «от Лиссабона до Владивостока».

Эта фраза отсылала к известному высказыванию политического кумира Макрона президента Франции Шарля де Голля, который говорил в одной из своих речей о Европе «от Атлантики до Урала».

Подобные заявления необходимы французскому президенту для укрепления статуса ЕС как посредника в диалоге с такими влиятельными державами как Россия, Китай и США. Основания для этого у Макрона есть, объясняет Рубинский, так как все эти усилия происходят на фоне «ослабления тылов» более мощной Германии, а также возможного скорого ухода из состава ЕС Великобритании.

Тем не менее, по словам близкого к дипломатическим кругам источника «Газеты.Ru» в ЕС, «подобные дискуссии не находятся в повестке, их обсуждают только СМИ». Он также отметил, что военные европейских стран участвуют в различных миссиях гуманитарного характера, когда того требует ситуация.

По стопам де Голля

Критику Макроном НАТО сравнивают с позицией экс-президента Франции Шарля де Голля, который, правда, пошел дальше слов. В феврале 1966 году он вывел Францию из военных структур НАТО, а штаб-квартира альянса была спешно перенесена из Парижа в Брюссель. Там она многие годы находилась в помещении бывшего госпиталя малоприспособленного для нужд влиятельной международной организации.

Де Голль действовал «в другом мире», отмечает директор Центра французских исследований Института Европы РАН Рубинский. Однако, он предполагает, что дискуссия о роли НАТО будет продолжена французским президентом на саммите альянса.

Еще одной темой для обсуждения, вероятно, станет российская инициатива о моратории на размещение ракет малой и средней дальности в Европе. Речь о предложения президента России Владимира Путина не размещать ракеты этого типа в Европе после распада летом 2019 года договора о ракетах средней и малой дальности.

В четверг Макрон заявил, что Париж пока не принял предложения Москвы, но воспринимает их как как основу для обсуждений. «Европейцы должны быть привлечены к переговорам о будущем договоре», — заключил Макрон.

Стоит отметить, что генсек НАТО Столтенберг уже отверг идею введения моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.

По мнению Рубинского, тот факт, что Макрон проявил инициативу по обсуждению предложения Москвы «вызывает уважение», однако пока неясно какой поддержкой он располагает в Европе.

Эксперт также отмечает что ситуация для подобного обсуждения в Европе сейчас не самая благоприятная: новый состав Европейской комиссии только приступит к работе 1 декабря и будет входить в дела. При этом все внимание будет поглощено грядущим выходом Великобритании из ЕС.