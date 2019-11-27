Установили связи: спецслужбы Чехии уличили Россию в агрессивном шпионаже

Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) заявила, что наиболее агрессивную деятельность на территории страны ведут российские и китайские спецслужбы. Такой вывод содержится в отчете по итогам работы ведомства за 2018 год. Прага уже не в первый раз обвиняет Москву в шпионаже, при этом во главе правительства страны стоят люди, которые устанавливают с Россией наиболее теплые отношения, среди остальных европейских лидеров.

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«На основе анализа полученной информации было еще раз подтверждено, что наиболее активную и в то же время самую агрессивную деятельность выполняют разведывательные службы Российской Федерации и Китайской Народной Республики», — говорится в докладе.

СБИ пришли к выводу, что Россия и Китай вмешивались в политику, дипломатию и экономику путем шпионажа, а также ведения гибридной войны.

В отчете СБИ отмечается, что действия Москвы направлены «против врага, которого Россия видит в качестве главной военной угрозы своей безопасности: НАТО и его государств-членов».

«Основная российская цель состоит в том, чтобы манипулировать процессами принятия решений и лицами, принимающими решения, с тем чтобы побудить контрагента к самоослаблению», — сообщается в докладе.

Что же касается Китая, то здесь ведомство отмечает, что по уровню сложности деятельность КНР сопоставима с российской. Учитывая географическое положение, отсутствие опыта военных действий Китая в Европе, СБИ считает «увеличение активности сотрудников китайской разведки» одной из основных проблем безопасности страны за прошлый год.

Также ведомство выражает обеспокоенность «чрезмерным» увеличением российской дипломатической миссии в Чехии, что, по мнению сотрудников СБИ, является долгосрочной проблемой безопасности и увеличивает угрозу воздействия иностранных спецслужб на чешских граждан. В докладе сообщается, что в прошлом году сотрудники всех разведывательных служб РФ работали на территории страны.

Свою работу, судя по всему, Служба безопасности Чехии оценивает положительно. В пример сотрудники приводят реакцию СБИ на инцидент в Солсбери, раскрытие агентурной сети, якобы работавшей на ФСБ, и действия, направленные на поддержание суверенитета Украины.

«Возможности РФ в Чешской Республике были частично ослаблены реакцией Чехии на отравление нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери в марте 2018 года Сергея Скрипаля и его дочери. После того, как британцы объявили о деталях нападения, российская сторона попыталась создать на международной арене впечатление, что используемое токсичное вещество поступило из других стран, особенно из Чешской Республики. Согласно выводам СБИ, нервно-паралитическое вещество, используемое в Соединенном Королевстве, не было разработано, изготовлено или сохранено какой-либо организацией в Чешской Республике», — отмечается в докладе.

В истории с «новичком», действительно, была задействована Чехия. О том, что вещество могло быть разработано в этой стране, заявлял российский МИД. Впрочем, информация опровергалась правительством и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Однако в мае президент республики Милош Земан заявил, что в Чехии действительно разрабатывалось нервно-паралитическое вещество А230, которое можно отнести к семейству «Новичок». Ссылаясь на доклад СБИ, он сообщил, что яд был уничтожен. При этом вскоре МИД Чехии заявил, что в Солсбери было использовано вещество А320.

Помимо этого, Служба безопасности страны, аргументируя свое заявление об ослаблении возможностей России, приводит в пример высылку трех россиян в ответ на инцидент в Солсбери.

«Ввиду того, что лица, участвовавшие в нападении в прошлом, в частности, переехали в Чешскую Республику, и после запроса Великобритании о процедуре коллективной солидарности союзники СБИ обработали соответствующую справочную информацию, которая впоследствии использовалась в процессе, ведущем к высылке трех русских необъявленных разведчиков», — сообщается в документе.

В прошлом году многие СМИ сообщали, что подозреваемые Лондоном в покушении на Сергея Скрипаля Александр Петров, Руслан Боширов и еще один россиянин Сергей Федотов следили за экс-офицером ГРУ задолго до покушения, в том числе, и в Чехии. Как сообщало «Чешское радио» со ссылкой на источник в спецслужбах страны, в 2014 году Скрипаль посещал Прагу.

Тогда сотрудники чешской разведки якобы помогли полковнику раскрыть слежку и, по утверждению местных СМИ, Петрова и Боширова выслали из страны. Официального подтверждения этой информации нет, однако в 2014 году власти Чехии выслали из страны «по соображениям безопасности» троих россиян.

Еще одно направление, на котором, по мнению СБИ, Россия работала в Чехии — это Украина.

«В 2018 году Чешская Республика была одной из сцен подрывной деятельности под руководством российской государственной власти против политического суверенитета и территориальной целостности Украины. Инкриминированные действия показали признаки активных мер», — отмечается в докладе.

Подробностей, опять же, СБИ не приводит, отмечая лишь, что усилия по созданию напряженности в других странах, которые могут изменить баланс сил на мировой арене «является вековой российской практикой».

Примечательно, что в докладе также сообщается, что Россия, якобы ведя гибридную войну, стремится влиять на политических лидеров и их решения.

Любопытно, что именно чешский президент Милош Земан является одним из наиболее пророссийски настроенных европейских политиков. И именно украинский вопрос стал темой, обнажившей его разногласия с официальной позицией Брюсселя.

Впрочем, по самым ключевым внешним вопросам, касающихся России, его риторика носит отличительный характер. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции, называл украинский конфликт «гражданской войной» и даже предлагал урегулировать ситуацию с Крымом путем выплаты Киеву компенсации.

«Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело... По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом... Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну», — говорил чешский президент, выступая в ПАСЕ в 2017 году.

В интервью ТАСС в ноябре прошлого года он говорил о том, что, оценивая присоединение Крыма к России, Евросоюз применяет двойные стандарты, забывая о прецеденте Косово.

Милош Земан считается одним из главных союзников Москвы. Он посещает с визитами Россию, нередко лестно отзывается о нашей стране, а также критикует Евросоюз.

Прошлогодние президентские выборы в Чехии, в ходе которых Земан выдвинул свою кандидатуру на второй срок, воспринимались политологами как противостояние востока и запада. Когда стали известны результаты, Владимир Путин одним из первых поздравил политика, подчеркнув, что Россия «высоко ценит принципиальную позицию Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений».

Многие зарубежные издания указывали и на близкие отношения Земана с некоторыми влиятельными российскими деятелями, такими как экс-глава РЖД Владимир Якунин. Советник чешского лидера — Мартин Неедлы, как отмечают СМИ, совместно с дочерней компанией российского ЛУКОЙЛа Lukoil Aviation основал компанию Lukoil Aviation Czech.

В симпатиях к России в Чехии обвиняют и премьер-министра Андрея Бабиша, союзника президента. Он, впрочем, более осторожен в высказываниях. Бабиш, например, говоря о нецелесообразности антироссийских санкций и невозможности возвращения Крыма, отмечает, при этом, что «это не означает, что нужно ослабить давление на Россию».

В ходе парламентских выборов 2017 года оппоненты Андрея Бабиша уже заявляли, что Москва пытается повлиять на политические процессы в Чехии, чтобы поддержать соратника президента. Партия премьера ANO 2011 не поддерживает вхождение Чехии в еврозону, углубление евроинтеграции.

В парламенте Чехии достаточно крепкие позиции имеет и другая политическая сила, «Гражданская демократическая партия», чей основатель, экс-президент Вацлав Клаус, заявлял, что действия России на Украине были вынуждены и оправданы.

«Западная Европа, Америка и некоторые из наших бойцов сегодня по-прежнему против коммунизма, как и господин Шварценберг (бывший министр иностранных дел Чехии) и другие. Они строили «майдан» на демонстрациях. Это не могло закончиться хорошо», — говорил он в 2014 году.

В действиях в целях России обвиняют и лидера ультранационалистической партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура. Это политическое объединение выступает за проведение референдума о выходе из ЕС и сближение с Россией. В том, что Окамура является политическим союзником Кремля в Чехии мало кто сомневается.

Позиция многих чешских политических деятелей действительно отличается от официальной политики ЕС. Впрочем, службы безопасности Чехии уверены, что это является результатом работы российских спецлужб. Касается ли доклад СБИ высших лиц в руководстве страны, таких как президент и премьер-министр, — неизвестно. Однако и Андрей Бабиш, и Милош Земан, несомненно, были более подробно ознакомлены с отчетом спецслужбы.