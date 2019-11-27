«К этому дело идет»: когда пройдет личная встреча Путина и Зеленского

Во время саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря в Париже, не исключена и личная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу [президентов РФ и Украины]», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что лидеры стран будут находиться в одном помещении, «они переговорят друг с другом», добавил чиновник.

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При этом Ушаков отметил, что программа декабрьского визита российского лидера в Париж пока находится на стадии согласования. По словам помощника Путина, будет три основных элемента: переговоры (пройдут вначале), затем рабочий обед и после этого пресс-конференция. Вместе с тем Ушаков допустил, что с журналистами, возможно, будут беседовать все участники встречи — главы России, Украины, Франции и Германии. Однако этот вопрос окончательно еще не согласован.

По словам Ушакова, также возможны «отдельные двусторонки, о которых еще предстоит договориться».

Помощник российского президента также рассказал, что проект итогового документа по результатам саммита «нормандской четверки» в общих чертах готов. Тем не менее, он не исключил, что лидеры стран захотят внести изменения в его окончательную редакцию.

«Советники проработали документ, в основных чертах он готов. Но не исключено, что лидеры какие-то новые моменты захотят включить, и что-то будет изменяться. Могут быть и какие-то устные договоренности», — обратил внимание Ушаков.

Однако на вопрос о составляющих пунктах этого документа Ушаков отвечать не стал. Он указал, что «он подготовлен на уровне экспертов и должен быть утвержден лидерами, а они явно его еще не видели».

Саммит в «нормандском формате» пройдет 9 декабря в Париже. Он будет посвящен урегулированию конфликта на юго-востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями 2015 года.

Ранее директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к переговорному процессу, сообщил, что на создании заранее подготовленного проекта итогового документа настаивала именно Москва. Это делается, чтобы у Украины было меньше возможностей выйти в ходе переговоров за рамки минских соглашений.

Стоит отметить, что ранее президент Украины заявлял, что если и встретится с Владимиром Путиным, то не наедине. Свой отказ от личной встречи с российским коллегой он обосновал тем, что «все против», и настаивал, прежде всего, на проведении переговоров в «нормандском формате».

Тем не менее, спустя какое-то время в Киеве заявили, что Зеленский готов к встрече с Путиным. Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил в конце октября, что украинский лидер «четко осознает, что можно и как можно достичь». Однако чиновник не уточнил о какой конкретно встрече идет речь — тет-а-тет или в рамках «нормандской четверки».

Однако уже в середине ноября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Владимир Зеленский согласился встретиться с Владимиром Путиным один на один. Это Назарбаев выяснил в ходе телефонного разговора с главой Украины.

«Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — приводит слова лидера Казахстана Tengrinews.

Он отметил, что личная встреча необходима для урегулирования ситуации на Украине. «Мне кажется, сейчас момент хороший. Зеленский получил поддержку народа, и он может проявить волю и решить этот вопрос», — уверен Назарбаев.

О согласии Зеленского он рассказал также и президенту России Владимиру Путину.

Так или иначе, главы государств встретятся на саммите «нормандской четверки». Стоит отметить, что французская сторона заявила первой, что переговоры пройдут 9 декабря. Затем это событие подтвердили и на Украине. После чего в Германии заявили, что канцлер страны Ангела Меркель примет участие в этом процессе. Россия до последнего не называла точную дату. Однако впоследствии и Москва подтвердила свое участие во встрече.