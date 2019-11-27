Контакты есть: Москва и Киев обсуждают оборудование украинских кораблей

Россия и Украина проводят переговоры по вопросу оборудования, которого не досчитались киевские власти на возвращенных им кораблях. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль не обладает детальной информацией о стадии этих контактов.

Реклама

Он напомнил, что эта тема затрагивалась во время недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, глава Украины тогда отметил, что России необходимо вернуть все оборудование, передает РИА «Новости».

«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — заявил пресс-секретарь журналистам. На вопрос, планируют ли российские власти возвращать украинской стороне оборудование, он ответил: «Осуществляются соответствующие контакты, я здесь деталями не располагаю».

Вместе с тем Песков отметил, что главы государств не затрагивали конкретно «пропавшую» сантехнику. «Нет, вопрос сантехники не поднимался», — добавил он.

18 ноября Россия передала Украине конфискованные ранее корабли: «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Происходило это в 30 км от мыса Такиль (нейтральные воды Черного моря). Так как украинские судна не на ходу, на протяжении всего пути их сопровождали буксиры. После того как суда передали украинским представителям, они направились в сторону Одессы.

Спустя некоторое время после передачи командующий ВМС Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что «россияне угробили» корабли. Конкретизируя, он отметил, что на суднах отсутствует некоторое бытовое оборудование: «плафоны, розетки и даже унитазы». Военный пообещал, что «весь мир» узнает о «варварском отношении россиян» к украинским кораблям.

В ответ на его обвинение, Федеральная служба безопасности России опубликовала двухминутное видео, на котором зафиксировано как внешнее, так и внутреннее состояние кораблей. При этом, исходя из кадров, предоставленных ФСБ, нельзя сказать, что судна как-то повреждены. Да и унитазы были на месте.

Помимо этого, в видео присутствует и непосредственный момент передачи судов, когда стороны подписывают необходимые бумаги. В спецслужбе отметили, что Киев получил их в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой». Сотрудники ФСБ также обратили внимание, что украинские представители подписали все необходимые документы и у них не было вопросов по состоянию кораблей. Подчеркивалось, что если суда успели «угробить» во «время перехода от берегов Крыма до Очакова», то это уже проблема киевских властей.

Вместе с тем на переданных суднах отсутствует оружие и некоторая техника. По словам адвоката ранее задержанных украинских моряков, эти предметы «признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела».

Пока Киев разбирается, куда делась сантехника, в Госдуме предложили собрать «посылочку из унитазов» и отправить на Украину.

«Украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены. На них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов. На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», — иронично пообещал российский депутат Петр Толстой в эфире НСН.

Однако движение SERB не стало долго ждать и решило действовать здесь и сейчас. 26 ноября двое активистов пришли к зданию посольства Украины с унитазами и ночным горшком, раскрашенными в цвета украинского флага, передает РЕН ТВ. Они были задержаны правоохранителями.

Свой поступок организаторы несогласованной акции объяснили тем, что движение «душой болеет за братскую страну» и «не дай бог кто-то нападет на Украину», а ВМС страны без унитазов.

Украинские суда и все 24 члена экипажей были задержаны российскими пограничниками в конце ноября прошлого года. Тогда украинские военные зашли в Керченский пролив и совершали там опасные маневры. На требование российских спецслужб остановиться они не отвечали. В итоге корабли конфисковали как вещественные доказательства, а моряков задержали. Им были предъявлены обвинения по части 3 статьи 322 УК РФ. Спустя несколько месяцев — 7 сентября — граждан Украины передали на родину в рамках взаимного обмена с Россией.