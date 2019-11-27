«Выпад авангарда»: Пушков ответил заступникам Украины

Главы внешнеполитических ведомств четырех стран — Украины, Эстонии, Литвы и Швеции — призвали Россию «уважать территориальную целостность Украины». Кроме того, в заявлении МИДов значится, что Москва должна позволить украинским кораблям «беспрепятственно проходить в Азовское море» через Керченский пролив. Министры также отметили усилия Киева в урегулировании конфликта на Донбассе, подчеркнув важность политического разрешения.

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заявление министерств иностранных дел государств по поводу Азовского моря. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

«Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС. Это выпад авангарда», — заявил он.

По словам Пушкова, остальные страны Евросоюза ждут результатов саммита «нормандской четверки», который назначен на 9 декабря и должен пройти в Париже.

На Западе регулярно обещают обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив. Постоянно идут разговоры об увеличении количества воздушных разведок, которые планируется проводить в регионе со стороны Североатлантического альянса. Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявляла в прошлом году, что необходимо освободить регион «от российского вмешательства». По ее мнению, меры, которые планирует предпринять военный блок, будут полезны для многих соседствующих с Россией государств.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше», — заявила Хатчисон.

Использование Азовского моря и Керченского пролива регулируется соответствующим договором между Россией и Украиной, вступившим в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуются отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними».

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — говорится в документе.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт.

При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

При этом Украина не признает вхождение Крыма в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума в 2014 году, называя полуостров «оккупированным». На фоне этих разногласий произошел громкий инцидент, повлекший за собой заявления Киева о намерении расторгнуть договор о совместном пользовании Азовским морем.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. Российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В руководстве спецслужбы отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Члены экипажей украинских военных кораблей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко в преддверии выборов в стране.

В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям страны.

Лишь в сентябре 2019 года украинских моряков обменяли — по итогам телефонных переговоров президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Корабли украинской стороне также вернули, но суда по-прежнему являются вещественными доказательствами в уголовном деле.