«Очень сложная ситуация»: Зеленский оценил отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский дал характеристику состоянию отношений Москвы и Киева, назвав их «очень сложными». Об этом он рассказал, комментируя недавнее заявление украинского олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией.

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«Что касается господина Коломойского. Вы сказали, что он меня поддерживает, меня поддержали 73% украинцев, если среди них был господин Коломойский, я очень рад. Коломойский не является президентом Украины, он гражданин Украины, но большинство граждан Украины выбрали курс на евроинтеграцию. С Россией у нас очень сложная ситуация. Диалог будет начат на встрече четырех лидеров «нормандской четверки», — цитирует слова политика «РБК Украина».

Зеленский сделал заявление в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. Сейчас политик находится с визитом в Таллине.

Переговоры в «нормандском формате», проведения которых упорно добивался Владимир Зеленский, состоятся 9 декабря. Это будет первая личная встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

При этом контакты Зеленского с российским лидером можно назвать более тесными, чем у его предшественника Петра Порошенко в конце срока президенства. Так, например, накануне визита главы Украины в Эстонию по инициативе Киева состоялся телефонный разговор Зеленского и Путина.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, стороны обсудили передачу военных кораблей, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе в 2018 году, предстоящий саммит «нормандской четверки», а также транзит и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

Всего за почти полгода с момента избрания Зеленский провел четыре телефонных разговора с Путиным.

Впрочем, в начале своего президентства Порошенко также поддерживал общение с российским президентом. Ситуация изменилась после инцидента в Керченском проливе, тогда украинский лидер неоднократно жаловался, что Владимир Путин не отвечает на его звонки.

Тем не менее, более кардинальных действий по налаживанию отношений с Россией Украина не предпринимает. За исключением представителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую обвиняют в пророссийских позициях, единственным, кто заявил о необходимости изменить внешнеполитический курс, стал именно олигарх Игорь Коломойский.

К словам бизнесмена особое внимание, поскольку ему приписывают значительное влияние на украинского лидера. 13 ноября олигарх дал интервью The New York Times, в котором выразил уверенность, что Киеву следует пересмотреть свой внешнеполитический курс, так как США попросту используют его в своих политических интересах.

«Они (Россия) в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения, — сказал Коломойский изданию. — А вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это».

Впрочем, заявление бизнесмена, который так или иначе является сегодня значимой фигурой в политическом пространстве Украины, не стоит воспринимать буквально. Подобные действия со стороны неофициального, но влиятельного лица могут быть политическим жестом — так Коломойский оставляет Вашингтону послание, что Киев не удовлетворен оказываемой Белым домом помощью.

Стоит понимать, что у олигарха гораздо больше пространства для маневров, поскольку он не говорит от лица страны, а лишь передает свое личное мнение, соответственно, ему незачем соблюдать осторожность. При этом, учитывая его вероятное влияние на Зеленского, заявления олигарха воспринимаются как политические. Так или иначе, Игорь Коломойский может позволить себе начать публичный торг с США, а интервью американскому изданию — достаточно подходящий для этих целей канал связи.

Отношения Белого дома и Коломойского можно назвать откровенно враждебными. США неоднократно высказывали обеспокоенность влиянием олигарха на президента. Под пристальным вниманием Вашингтона находилось каждое правительственное назначение на Украине на предмет связей с Коломойским.

Когда Владимир Зеленский назначил бывшего юриста бизнесмена Андрея Богдана главой офиса президента, Белый дом не стал скрывать досады. О том, что Вашингтон недоволен кадровым решением президента, сообщил тогда адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Кроме того, в США ведется расследование в отношении Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Впрочем, и президент Украины, и олигарх отрицают наличие влияния последнего на украинского лидера.