Протесты в Грузии: полиция взялась за водометы

Массовая акция протеста у парламента Грузии в Тбилиси завершилась разгоном демонстрации со стороны спецназа, сотрудники правоохранительных органов задержали 28 человек — трое получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские с помощью щитов и водометов оттеснили протестующих от здания законодательного органа утром 26 ноября.

Демонстранты вышли на улицы города накануне, их главной целью стала блокировка работы парламента. За ночь появился целый палаточный городок, активисты собрались у входов в здание, отказываясь уходить.

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Пикет митингующих является незаконным, заявили в МВД Грузии, протестующие нарушили закон о собраниях и свободе выражения.

«Был нарушен закон Грузии «О собраниях и манифестациях», который запрещает блокировку входов в здание законодательного органа, а также перекрытие проезжей части дороги, если в этом нет необходимости, исходя из количества участников собрания», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что протесты начались в Грузии 14 ноября из-за провала голосования по переходу на пропорциональную избирательную систему в парламенте страны. Оппозиция расценила неудачу как спланированную акцию правящей партии — «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Законопроект не прошел из-за некоторых депутатов от партии, которые отказались поддерживать голосовать за него.

«Грузинская мечта» объяснила неудачу своеобразным расколом, но отказалась пересматривать итоги голосования. Оппозиция же не стала верить властям и потребовала изменить избирательную систему, а также отправить правительство в отставку.

К слову, протестующие уже не первый раз пытались заблокировать работу парламента с момента начала протестов. Так, с 17 по 18 ноября активисты также поставили палатки у высшего законодательного органа страны, тем самым заблокировав входы в здание. В итоге акция завершилась столкновением с сотрудниками полиции, которые разогнали демонстрацию с помощью водометов и слезоточивого газа.

Сегодняшний пикет также не привел к остановке деятельности парламента, полиция убрала протестующих от входов, а депутаты смогли приступить к своей работе. Однако лидер оппозиционной партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе уверен, что активисты добились своей цели.

«С обеих сторон парламента дорога перекрыта, стоят робокопы (спецназ. — «Газета.Ru»). «Грузинская мечта» лишь такой ценой может проводить сессию в парламенте. Именно это и было нашей целью», — заявил Вашадзе в интервью Rustavi2.

Оппозиция пыталась показать народу Грузии и всему миру, что власть находится в крайне тяжелом положении, добавил лидер «Новой Грузии», проведение пленарного заседания парламента под усиленными нарядами полиции и при максимальных мерах безопасности это подтверждает.

При этом в «Грузинской мечте» накануне категорически отказались от исполнения основного требования оппозиции — изменения системы выборов. Как отмечал генсек партии Каха Каладзе, тема о переходе на пропорциональную систему со смешанной к следующим выборов закрыта.

«Вопрос избирательной реформы будет поставлен на всеобщее голосование в день парламентских выборов 2020 года или выборов в местные органы власти 2021 года», — сказал Каладзе.

Кроме того, генсек «Грузинской мечты» пообещал, что партия не будет выставлять своих кандидатов в некоторых округах, что увеличит шансы оппозиционных партий на победу.

Однако в оппозиции заявление Каладзе расценили как атаку на ее единство. По словам лидера партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «Грузинская мечта» открыто предложила некоторым партиям вступить с ними в сговор.

«Такое открытое заявление <…> вызывает горький смех. Что вы творите? Так разве можно насмехаться над людьми», — заявила Бурджанадзе.

Молодежь не прекратит выходить на улицы, уверена глава «Единой Грузии», даже если оппозиция «сойдет с ума и пойдет на сговор». «Я надеюсь, что у нас, партий, хватит разумности сохранить единство, которое так раздражало некоторых», — подчеркнула Бурджанадзе.