«Белоруссия тоже наша»: Алиханов объяснил притязания Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, называя Калининградскую область «своей», не подразумевал ничего плохого, заявил губернатор российского эксклава Антон Алиханов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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«Достаточно большое количество белорусов в свое время переезжали жить и работать в Калининград, сейчас у нас хорошие связи и на человеческом уровне, и на уровне предпринимателей», — подчеркнул руководитель региона. Он добавил, что многие белорусы и сейчас переезжают в регион или же посещают его как туристы.

«Белоруссия тоже «наша» в том смысле, что это братский народ. Братья друг друга же не называют чужими. Мы отвечаем друг за друга», — заявил губернатор.

Алиханов также отметил, что один из ключевых секторов сотрудничества между Калининградом и Минском — автомобилестроение. Калининградские предприятия приобретают у белорусов инструментальное оборудование, сельскохозяйственную продукцию, электробусы. В свою очередь, белорусские предприятия импортируют из Калининграда легковые автомобили и грузовики. «Проектов достаточно много. <...> У нас все хорошо, активно развивается», — подытожил губернатор.

Накануне на встрече с Алихановым Лукашенко заявил, что Минск отвечал за Калининградскую область «со времен СССР», когда эксклав не был таковым и входил в РСФСР.

«Я и [Борису Николаевичу] Ельцину, и Владимиру Владимировичу [Путину] часто говорил, когда обсуждали какие-то проблемы: «Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия», — сказал белорусский глава.

По словам Лукашенко, близость Калининграда и Белоруссии «обусловлена также и исторически» и в советское время «на самом высоком уровне» обсуждался проект передачи Калининградской области под белорусское управление.

Он также заявил, что «наверное, хорошо, что не передали», и привел в качестве примера Крым. «Крым присоединили к Украине — оказалось, что неправильно сделали», — резюмировал президент Белоруссии.

Вскоре после этого в Государственной думе также попытались объяснить слова белорусского лидера. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по обороне Александр Шерин назвал слова белорусского лидера об ответственности за Калининград «сигналом НАТО».

По его мнению, своим заявлением Лукашенко дал Североатлантическому альянсу понять, что Белоруссия готова защищать территориальную целостность Российской Федерации плечом к плечу. Депутат отметил, что Россия также чувствует ответственность за территорию Белоруссии как за свою.

Это далеко не первая оговорка Лукашенко — в октябре на Втором форуме регионов Украины и Белоруссии он едва не назвал «Владимиром Владимировичем» украинского лидера Владимира Зеленского, сидевшего рядом.

Лукашенко сказал в ходе своей речи «площадка регионов России» вместо «регионов Украины». Зеленский исправил его ошибку. В ответ Лукашенко с юмором заявил, что «испугался» своей оговорки. Зал встретил шутки двух президентом аплодисментами и смехом.

В ноябре 2017 года белорусский глава на встрече с калининградским губернатором уже говорил о совместной обороне рубежей от НАТО. Белоруссия и Россия сталкиваются с активизацией сил альянса у своих границ, заявил Лукашенко Алиханову в ходе визита последнего в Минск.

«Надеюсь, мы будем и дальше развивать наши отношения именно в том ключе, что мы люди не чужие, у нас единое отечество. Мы не делим Россию и Беларусь по границам, а пытаемся построить что-то общее — назвали его Союзным государством», — сообщил белорусский глава

Он добавил, что у Москвы и Минска есть общие «вопросы», а белорусам и россиянам «не на кого больше рассчитывать, кроме друг друга». Однако Лукашенко заверил, что Россия всегда может рассчитывать на Белоруссию.

«То, что происходит на границах с Беларусью — это зеркальное отражение границы с Калининградом. Мы соприкасаемся лицом к лицу, лоб в лоб с активизацией НАТО», — добавил политик.

В 2014 году Лукашенко называл «нашей» Украину и призывал украинцев не видеть в белорусах своих противников.

«Я всегда говорю: это наша Украина. Это те же люди, особенно здесь [в Полесье]. Полесье — оно и белорусское, и украинское, здесь не разберешь, кто живет. Даже говор здесь у белорусов больше похож на украинский», — отметил Лукашенко.