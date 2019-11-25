Свалки и дольщики: как управляют Ленинградской областью онлайн

— Александр Юрьевич, аккаунт Instagram вы завели в августе 2018 года. За это время опубликовали около 650 постов. Каждый собирает больше сотни комментариев, в основном ― даже не по теме самого поста, а с вопросами: про дороги, про ремонты, про коммунальные неполадки, про долевое строительство. Вы, когда стали «инстаграмщиком», ожидали, что канал, где обычно постят про котиков и детей, превратится для вас в такую перманентную «горячую линию»?

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― Да, ожидал, хотя и не предполагал, что настолько… Я ведь и классическую телефонную «горячую линию» провожу дважды в месяц: но там за час успевают дозвониться человек десять, а тут каждый имеет возможность написать, и за час может запросто «набежать» и пятьдесят, и сто обращений.

― Вы все комментарии читаете?

― Да, читаю все. В основном, конечно, после работы, далеко за полночь или в дороге.

― Отвечаете тоже сами или за вас это делают другие?

― Отвечаю сам, веду диалог, иногда весьма оживленный. Если вопрос требует расширенного ответа, запрашиваю специалистов профильных комитетов и потом обязательно их ответ публикую. Ввел и такую практику: специалисты областного правительства по ключевым направлениям (транспорт, ЖКХ, новостройки, социальная сфера) параллельно отслеживают вопросы в моем «Инстаграме», и, если это в их компетенции, прямо там, в качестве комментаторов дают ответ, не дожидаясь моего поручения. Отвечают со своих аккаунтов, так что читатели всегда видят: это я им отвечаю лично или же отвечают мои специалисты.

― О чем чаще всего вас спрашивают?

― Круг вопросов самый широкий — все, что беспокоит людей сегодня: благоустройство территории, работа служб ЖКХ, строительство и ремонт дорог, школ, поликлиник, детских садов, проблемы обманутых дольщиков. Но важно не только о чем спрашивают, но и о чем спрашивать перестают или же спрашивают гораздо меньше, чем раньше. Это – показатель нашей работы, работы всех уровней власти. К примеру, практически сошли на нет вопросы по льготному лекарственному обеспечению, они если и есть, то «точечные», показывающие какую-то конкретную недоработку, а не системную ошибку.

― Вам как губернатору почти двухмиллионного региона не претит заниматься мелкими проблемами, вроде незаконной парковки около детского садика или пешеходными дорожками в новостройках?

― Ну, во-первых, «мелких» проблем не бывает. И если матери с коляской утром не пройти к детскому саду, потому что какой-то, скажем мягко, недобросовестный собственник соседних земельных участков решил их перегородить под парковку, или же потому, что строители с объекта ушли, а пешеходные дорожки сделать поленились, то для этой женщины подобная проблема ― не мелкая, а очень даже существенная. Но вы правы, конечно, дорожки и парковки становятся делом губернатора только тогда, когда бездействуют местные, муниципальные власти. И диалог с жителями в Instagram как раз-таки и помогает понять ― где, по каким направлениям и какие уровни власти не дорабатывают.

Конечно, параллельно, я решаю проблемы с конкретными дорожками, свалками, автобусными остановками. Но, прежде всего, стараюсь действовать системно, а именно ─ заставляю местные власти, у которых есть и полномочия, и финансовые ресурсы, заниматься тем, чем они должны заниматься, что, согласно закону об общих принципах организации местного самоуправления, относится к их ведению, к их зоне ответственности...

Да, есть глобальные задачи и проблемы, решение которых по большей части относится к компетенции областных органов государственной власти, есть задачи, справиться с которыми и нам под силу только при поддержке федерального центра. Но есть сотни элементарных вопросов, решаемых простыми управленческими действиями на местах. И за них надо спрашивать, жестко и принципиально спрашивать с местных, муниципальных руководителей.

― Когда в «Инстаграме» вас ругают – обижаетесь?

― Если кто-то переходит на личности, просто потому что ему не нравится губернатор Дрозденко ― я реагирую сдержанно. «Вспылить» могу только в одном случае ― если пишут откровенную неправду. Но, вы знаете, абсолютное большинство читателей, комментаторов ― люди уравновешенные, доброжелательные. Меня часто приглашают приехать в тот или иной населенный пункт, в чем-то разобраться на месте… И если критикуют, то по делу. Идет конструктивный диалог.

― Например?

― Ну вот, совсем недавно мы завершили реставрацию Ингербургских ворот ― исторической доминанты на главном въезде в Гатчину с севера. Уникальный памятник ― на два года старше Александровской колонны на Дворцовой площади. Я, довольный результатом, делюсь фотографией в «Инстаграме», а в ответ мне жители пишут, что подсветка ворот сделана безобразно ― какая-то «дискотека со светомузыкой». Разобрались, поменяли оперативно. Это работает.

― Как вы выбираете темы для своих постов?

― Я пишу о том, что считаю важным для каждого жителя региона, о том, какие перемены происходят в Ленинградской области. О том, как управленческие решения сказываются на жизни людей в городах и поселках, о том, чем считаю важным поделиться с жителями области, включая и личные посты о книгах, музыке, интересных событиях, моих близких. Социальные сети дают возможность прямого общения, и в этом их главное преимущество. СМИ делают свою работу ― нужную, полезную для общества, но даже самые объективные из них имеют собственную редакционную политику, личные убеждения редактора, интересы спонсоров. А при обращении напрямую ― сам же и вкладываешь важный для тебя посыл.

― На чем вы делаете акцент прежде всего?

― С позиции губернатора делюсь с людьми информацией о том, как работает сложный социально-экономический организм региона. Скажем, открывается новое производство. Казалось бы, напрямую это касается только тех, кто будет трудоустроен, и их семей. Остальным такая информация представляется неинтересной. Однако предприятие платит налоги в региональный и областной бюджет, а значит – на эти средства именно ваш двор может быть обновлен по проекту «Комфортная городская среда» или проведена реновация школы, в которую ходит ваш ребенок.

Или успешно развивающееся предприятие, которому комфортно работать в регионе, берет на себя социальные обязательства и строит спортивный комплекс в вашем микрорайоне… А если работать ему сложновато, – задерживают с оформлением земельного участка, подключением инженерных сетей, нет квалифицированных кадров – вот уже собственники присматриваются к другому региону, значит, возможностей для благоустройства, обновления социнфраструктуры будет меньше, не говоря уже о новых спортивных объектах, да и стабильном трудоустройстве и доходе жителей. Этого, конечно, стараемся не допускать. Но именно эти связи и стараюсь показать людям.

Или избавление области от кредитной нагрузки – как и для семьи означает появление возможностей для развития, а не латания дыр. Все связано.

За 8 лет работы нашей команды бюджет Ленинградской области увеличился в 2,5 раза, в 2020 году его расходная часть по национальным проектам и госпрограммам будет беспрецедентно высокой. За счет реновации и нового строительства сможем на будущий год открыть 17 школ и 15 детских садов.

― Планируете ли в будущем году какие-то новые формы диалога?

― Осенью у нас прошли выборы в органы местного самоуправления и всем новым руководителям муниципалитетов ― не только районного, но и самого близкого к людям, первого уровня ― я в жесткой и доходчивой форме рекомендовал до 1 января обзавестись собственными общедоступными каналами обратной связи с жителями, чтобы эти руководители не от меня, а от людей узнавали о том, где и в чем у них на территории ― непорядок.

Ну и конечно, буду сам продолжать диалог. В идеале ― из многих конкретных, частных вопросов жителей Ленинградской области должны рождаться системные решения той или иной общей проблемы. К этому стремимся.