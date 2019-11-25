Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина

Смерть президента СПбГУ Людмилы Вербицкой стала потерей не только для науки России, но и лично для президента страны Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения и он с большим уважением относился к Вербицкой и часто с ней общался. Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — отметил он.

Песков добавил, что Путин «выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась».

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Вербицкая умерла в минувшее воскресенье, 24 ноября. Ей было 83 года. По данным «Пятого канала», почетный президент Российской академии образования (РАО) долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

О том, что бывший ректор СПбГУ умерла, сообщил президент РАО Юрий Зинченко. «Сегодня ушла из жизни... Это знаменитый филолог, великий человек, прекрасный организатор. Ее можно назвать главным русистом планеты, она возглавляла Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы», — сказал он РИА «Новости».

Вместе с тем он обратил внимание, что Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента страны.

«Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности», — рассказал Зинченко агентству.

В связи со смертью бывшего ректора СПбГУ власти Санкт-Петербурга и области выразили свои соболезнования. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что кончина Людмилы Вербицкой стала потерей не только для самого города, но и для всей страны.

«С такими людьми, как Людмила Алексеевна, мы связываем само понятие ленинградской-петербургской интеллигентности, образованности, культуры», — говорится на официальном сайте городской администрации.

Он также отметил, что в вопросе защиты русского языка играло решающую роль ее «компетентное и авторитетное мнение».

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сказал, что был «глубоко опечален» сообщением о ее кончине. По его словам, она была «выдающимся ученым-русистом, человеком», который сделал многое не только для российской системы образования, но и для отечественной науки», передает портал 78.ru.

По словам Дрозденко, Вербицкая отдала много сил, чтобы сохранить русский язык. Кроме того, он считает, что президент СПбГУ была одним из столпов современной русской филологии.

«Мне посчастливилось лично знать Людмилу Алексеевну Вербицкую: энциклопедическими знаниями, широтой мысли, невероятными аналитическими способностями она вызывала огромное уважение, настоящий пиетет», — обратил внимание губернатор области.

Кроме того, он отметил, что несмотря на мировой авторитет, Людмила Вербицкая была открыта к общению и очень сердечным человеком.

Соболезнования также выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Не стало Людмилы Алексеевны Вербицкой — известного филолога-русиста, человека редкой интеллигентности и колоссальных знаний. Это невосполнимая потеря для российской и мировой лингвистики, для родных и близких, для всех нас», — написал политик в Facebook.

Он добавил, что как-то раз она сказала, что «человек мыслит так же, как он говорит, а бедность языка означает скудность мысли». Медведев обратил внимание, что на протяжении всей своей жизни она боролась «за сохранение богатства и красоты русского языка».

Людмила Вербицкая была ректором Санкт-Петербургского университета с 1994 по февраль 2008 года. Она стала первой в истории учебного заведения женщиной-ректором. При этом ее переизбирали два раза: в 1999 и 2004 годах. Также благодаря ее решению в СПбГУ были открыты два новых факультета — международных отношений и медицинский. С февраля 2008 года она ушла в отставку по собственному желанию. С тех пор и до последних дней жизни она занимала пост президента СПбГУ.